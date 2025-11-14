CDMX: Detienen a presunto roba coches en la Cuauhtémoc y le aseguran más de 100 dosis de droga

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre fue detenido en la alcaldía Cuauhtémoc por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, tras ser identificado como el probable responsable del robo de un vehículo cometido en la alcaldía Álvaro Obregón el pasado 5 de noviembre.

El reporte policial detalla que agentes de la SSC recibieron la alerta del robo sobre la calle Mixteca, localizada en la colonia Ampliación Tlacuitlapa II, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Derivado del llamado, una ciudadana notificó que su camioneta, de color blanco, había desaparecido durante la noche cuando estaba estacionada frente a su domicilio.

Tras el reporte, la víctima indicó a los oficiales su intención de presentar una denuncia formal por el hecho.

Según datos oficiales, gracias a un análisis de imágenes obtenidas por cámaras de videovigilancia del Centro de Comando y Control (C2), los operadores identificaron a un sujeto vinculado con el robo realizado el 5 de noviembre y rastrearon su recorrido hacia la colonia Buenos Aires.

Gracias a ese apoyo del C2, elementos de la SSC implementaron dispositivos de vigilancia estáticos y móviles en diferentes puntos estratégicos de esa zona.

Durante uno de los recorridos preventivos en la intersección de las calles Doctor Andrade y Doctor Ignacio Barajas Lozano, los agentes observaron un automóvil con cromática de taxi ocupado por un individuo que coincidía con la descripción del sospechoso, y según información de las autoridades, el sujeto manipulaba varias bolsitas de plástico semejantes a las empleadas en la venta de drogas.

Informes detallaron que el personal operativo abordó al conductor conforme al protocolo institucional y le realizó una inspección preventiva.

Derivado de la revisión, se le aseguró lo siguiente al presunto ladrón de coches:

59 bolsitas de plástico que contenían una hierba verde y seca, con las características de la marihuana

49 de una sustancia sólida color blanco, parecida a la cocaína

Dinero en efectivo

El vehículo en el que viajaba.

La SSC precisó que el detenido, quien cuenta con 42 años de edad, fue informado de sus derechos constitucionales al momento de la detención.

Además, señalaron que el implicado, los objetos asegurados y el vehículo quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente.

Estrategia capitalina contra el robo de vehículos

Autoridades relacionan el robo de autos con el mercado de autopartes en la capital. Crédito: SSC-CDMX

A inicios de año, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, liderada por Clara Brugada, delineó una táctica integral para enfrentar el robo de vehículos, motocicletas y la comercialización ilícita de autopartes dentro de la metrópoli, la cual busca contener una problemática que afecta no solo la seguridad de la ciudadanía, sino también el funcionamiento del mercado automotriz legal en la capital.

Durante la presentación de la estrategia contra el robo de vehículos en la Ciudad de México, Clara Brugada detalló que el plan contempló la implementación de arcos detectores para identificar autos robados, el uso de dispositivos de rastreo, inmovilizadores eléctricos, alarmas avanzadas y tecnología de identificación y reconocimiento mediante biométricos que reconozcan al conductor.