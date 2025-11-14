Beca Rita Cetina 2026: esta es la marca que debe tener un CURP válido para entrega de tu tarjeta

La beca Rita Cetina llegará en 2026 a los hogares de alumnos de primaria (Archivo)

La inminente ampliación de la Beca Rita Cetina en 2026 ha generado expectativas entre las familias mexicanas, especialmente aquellas con hijos en educación básica pública. Este programa, impulsado por el gobierno de México bajo la administración de Claudia Sheinbaum desde principios de 2025, se ha consolidado como un apoyo económico fundamental para estudiantes de secundaria, con el objetivo de reducir la deserción escolar mediante transferencias monetarias directas.

El esquema de la beca contempla un pago bimestral de mil 900 pesos para cada estudiante de secundaria inscrito en una escuela pública. Además, los padres o tutores que tengan a más de un hijo beneficiario reciben un incentivo adicional de 700 pesos por cada estudiante extra. Los depósitos se realizan directamente en la tarjeta Bienestar, lo que permite a los beneficiarios acceder a los fondos en cajeros automáticos y ventanillas bancarias, sin intermediarios.

El CURP para recoger tu tarjeta debe estar VERIFICADA (Archivo)

En cuanto a la entrega de las tarjetas para quienes completaron su registro durante el último periodo de inscripciones, que tuvo lugar en septiembre y octubre, las autoridades aún no han comunicado la fecha exacta para la distribución de los plásticos. Sin embargo, se espera que durante noviembre los becarios comiencen a recibir sus tarjetas.

Para recoger el plástico, es obligatorio presentar una serie de documentos actualizados: identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, acta de nacimiento y CURP certificada. Estos requisitos aplican tanto para la madre, padre o tutor, como para el estudiante.

Uno de los puntos clave en el proceso es la certificación de la CURP. La Clave Única de Registro de Población se verifica automáticamente cuando los datos coinciden con el acta de nacimiento registrada en la plataforma nacional del Registro Civil. Si existe alguna discrepancia o error en la CURP, es necesario contactar al Registro Civil correspondiente. ¿Y cómo saber si mi CURP está certificada y por lo tanto sirve para mi trámite de la tarjeta? Debe incluir la leyenda: “CURP certificada: Verificada por el Registro Civil”.

En el portal oficial https://www.miregistrocivil.gob.mx/ se encuentra el apartado para corregir o tramitar en línea el acta de nacimiento. Una vez realizado este trámite, la CURP quedará verificada.

Beca Rita Cetina se expande en 2026: estos son los alumnos que serán beneficiados

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha anunciado que la cobertura de la Beca Rita Cetina se expandirá de manera progresiva en los próximos años. En 2026, el programa permitirá la inscripción de alumnos de primaria que asistan a escuelas públicas, aunque el proceso será escalonado: en enero se abrirán las inscripciones para estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado, mientras que en septiembre podrán registrarse quienes cursen primero, segundo y tercer grado. Además, la SEP informó que a partir de 2027 el programa incluirá a los alumnos de preescolar, extendiendo así el alcance de este apoyo económico a todo el nivel básico.

La implementación de la Beca Rita Cetina, con su sistema de pagos directos y la ampliación gradual de beneficiarios, busca fortalecer la permanencia escolar y ofrecer un respaldo tangible a las familias mexicanas durante el proceso educativo de sus hijo.