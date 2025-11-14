Así fue la reacción de Ángela Aguilar al enterarse del Latin Grammy de Nodal: “¡Ganó mi esposo!”

El discurso del cantante provocó polémica por no mencionar a su esposa en su discurso de agradecimiento . (Reuters / Captura de pantalla @elytorres_91)

La ceremonia de los Latin Grammy 2025 en Las Vegas dejó uno de los momentos más comentados. El público presenció cómo Christian Nodal obtuvo el galardón a Mejor Álbum de Música Ranchera, Mariachi, en una competencia directa con Pepe Aguilar. El triunfo de Nodal, quien presentó el álbum “¿Quién + Como Yo?”, generó ovaciones, sorpresa y, sobre todo, atención mediática ante la reacción de su pareja, Ángela Aguilar, y el resto de la familia.

Apenas el nombre del sonorense fue anunciado como ganador, las cámaras se centraron en el sector de la audiencia donde se encontraba Ángela, quien reaccionó de inmediato. Se levantó de su asiento, avanzó hacia el sonorense y lo felicitó con un abrazo y un beso, mostrando apoyo incondicional. Esa escena compartió protagonismo con la respuesta de Pepe Aguilar, quien departió un saludo cordial hacia su yerno.

La reacción de Ángela Aguilar al triunfo de Nodal sobre Pepe Aguilar. (Instagram: Leonardo Aguilar)

La prensa puso especial foco en el instante en que, sobre el escenario, el intérprete de mariacheño pronunció un discurso de agradecimiento tras recibir el galardón. Entre palabras dirigidas a su equipo, su compañía discográfica y al público de Sonora, el cantante expresó.

“Muchísimas gracias de todo corazón, a mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros... Toda la inspiración. Gracias, significa mucho para mí, es un orgullo, un honor... Me falta Alex Ramírez, Rebeca, JP... Sony Music, gracias por siempre tratarme como familia, los amo muchísimo. ¡Arriba Caborca, Sonora! Y ¡Arriba la raza latina!”.

Sin embargo, el momento adquirió matices de expectativa cuando Nodal omitió en su mensaje cualquier mención explícita a su esposa y la familia Aguilar, considerando la tensión previa y el contexto personal.

En un videoclip publicado por Leonardo, se escucha a la cantante decir: “Ganó mi esposo... se quedó en familia”. (Captura de pantalla @elytorres_91)

Las cámaras mostraron a la hija de Pepe Aguilar sonriente, con las manos entrelazadas, y a su suegro observando el discurso desde la audiencia.

Más avanzado el evento, fue Leonardo Aguilar quien publicó en redes sociales un video en la que su hermana resumió la situación: “Ganó mi esposo. Estoy contenta, se quedó en familia, pero estábamos como entre espada y pared, la verdad”. La declaración de Ángela reflejó la dualidad de sentimientos por el triunfo de Nodal frente a su propio padre, ampliando la repercusión del episodio más allá del escenario.

Por otro lado, durante la alfombra roja de los Latin Grammy 2025 un suceso provocó polémica. Pues en su recorrido, se observó cómo la artista intenta besarlo en los labios, pero él mantuvo la mirada fija hacia las cámaras y lo evitó. En respuesta, ella sonrió, mientras el intérprete la abrazaba y continuaban con el recorrido.