México

Actualización climática en México este 14 de noviembre: previsión detallada por estado

Revisar el clima antes de salir de casa puede ayudar a estar preparado y evitar sorpresas meteorológicas

Guardar
Las autoridades darán aviso oportuno
Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

El clima templado predomina en México; sin embargo, puede variar de acuerdo a la región y estación del año. Para no adivinar si habrá sol intenso, lluvia o granizo, es importante revisar cuál es el pronóstico del tiempo.

Todos los días el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) da un informe oportuno sobre las previsiones meteorológicas del día para cada región.

Las personas deben prepararse ante las siguientes condiciones climatológicas:

Pronóstico del tiempo para este 14 de noviembre

Un canal de baja presión en el occidente del mar Caribe, en interacción con divergencia, originarán lluvias puntuales torrenciales y rachas de viento de 35 a 50 km/h en Quintana Roo, además de oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura y posibles trombas marinas en la costa sur de dicho estado; así como lluvias muy fuertes en Campeche e intervalos de chubascos en Yucatán. A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciará intervalos de chubascos en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como lluvias aisladas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Estado de México, Morelos, Guerrero y Michoacán. En el resto del territorio nacional, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, favorecerá cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia. Por otra parte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán rachas de viento de 35 a 50 km/h y descenso de la temperatura en Baja California. Finalmente, se mantendrá ambiente frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Quintana Roo (sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Campeche (este). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (regiones Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Yucatán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Tamaulipas, San Luis Potosí (Huasteca), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán–Sierra Negra), Estado de México, Morelos, Guerrero y Michoacán. Viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 70 a 90 km/h, durante la mañana: Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec), disminuyendo en el transcurso de la tarde. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura y posibles trombas marinas: costa sur de Quintana Roo. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), Morelos y Puebla (suroeste). Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Sonora, Coahuila (sureste), Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Oaxaca. Nota: Las lluvias muy fuertes y torrenciales podrán estar acompañadas de descargas eléctricas, además de originar encharcamientos e inundaciones. Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

El clima puede variar en
El clima puede variar en cada zona o región del país. (Imagen ilustrativa Infobae)

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Quintana Roo (sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Campeche (este). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (regiones Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Yucatán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Tamaulipas, San Luis Potosí (Huasteca), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán–Sierra Negra), Estado de México, Morelos, Guerrero y Michoacán. Viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 70 a 90 km/h, durante la mañana: Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec), disminuyendo en el transcurso de la tarde. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura y posibles trombas marinas: costa sur de Quintana Roo. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), Morelos y Puebla (suroeste). Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Sonora, Coahuila (sureste), Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Oaxaca.

Debido a que las condiciones climáticas pueden cambiar, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y al pendiente de cualquier situación que pudiera ocurrir en el transcurso del día.

Protección Civil local se encargará de reportar en caso de que pudiera registrarse un evento que ponga en peligro a la ciudadanía.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimamexico-noticiasnoticias

Más Noticias

Revelan fotografía de la detención de Víctor Manuel Álvarez Puga

La audiencia migratoria del esposo de Inés Gómez Mont fue pospuesta para diciembre

Revelan fotografía de la detención

Qué debe llevar un botiquín ante la temporada de frentes fríos

Contar con medidas de seguridad es indispensable ante la llegada de las bajas temperaturas

Qué debe llevar un botiquín

Cierra temporalmente sede de la Cruz Roja en Mexicali tras atender a paciente contaminado con pesticida

El paciente fue atendido de emergencia tras acceder a las instalaciones declarando que había ingerido veneno para ratas involuntariamente

Cierra temporalmente sede de la

Tras revocación de visa, alcalde de San Luis Río Colorado asegura que no enfrenta ninguna investigación

César Iván Sandoval Gámez explicó cuál fue si situación luego de haber sido retenido en la garita de San Luis, Arizona

Tras revocación de visa, alcalde

Chispazo: todos los números ganadores del 13 de noviembre

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Chispazo: todos los números ganadores
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a conductor de una

Detienen a conductor de una camioneta en Sonora con casi 200 kilos de metanfetamina

Capturan en Sinaloa a dos presuntos implicados en asesinato de exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala

Caen dos presuntos miembros de Los Caballeros Templarios en el marco del Plan Paricutín

Balean rancho de Gildardo Maldonado, alcalde electo de Jáltipan en Veracruz

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, llama a cuidar a los hijos de la delincuencia

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal omite mencionar a

Christian Nodal omite mencionar a Ángela Aguilar en discurso tras ganar el Latin Grammy 2025

Qué significa la tendencia del conejo blanco en TikTok

Zootopia 2: arranca preventa de boletos para segunda parte de esta cinta animada

Esta es la razón por la que Junior H podría ir a la cárcel tras comparecer en la Fiscalía

Christian Nodal revela si su hija Inti estará presente en su boda religiosa con Ángela Aguilar

DEPORTES

Reportan que Benjamín Mora podría

Reportan que Benjamín Mora podría estar cerca de salir de Querétaro

Carlos Acevedo reemplazaría a Luis Malagón en el partido de México vs Uruguay

Hormiga Gonzáles se rinde ante los tres delanteros de la Selección Nacional tras su primera convocatoria

Esto es lo que necesita Cruz Azul y Tigres Femenil para avanzar a la gran final del Apertura 2025

Así menospreció Javier Aguirre a Julián Quiñones por jugar en la liga árabe