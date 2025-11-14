Actualización climática en México este 14 de noviembre: previsión detallada por estado

Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

El clima templado predomina en México; sin embargo, puede variar de acuerdo a la región y estación del año. Para no adivinar si habrá sol intenso, lluvia o granizo, es importante revisar cuál es el pronóstico del tiempo.

Todos los días el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) da un informe oportuno sobre las previsiones meteorológicas del día para cada región.

Las personas deben prepararse ante las siguientes condiciones climatológicas:

Pronóstico del tiempo para este 14 de noviembre

Un canal de baja presión en el occidente del mar Caribe, en interacción con divergencia, originarán lluvias puntuales torrenciales y rachas de viento de 35 a 50 km/h en Quintana Roo, además de oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura y posibles trombas marinas en la costa sur de dicho estado; así como lluvias muy fuertes en Campeche e intervalos de chubascos en Yucatán. A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciará intervalos de chubascos en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como lluvias aisladas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Estado de México, Morelos, Guerrero y Michoacán. En el resto del territorio nacional, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, favorecerá cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia. Por otra parte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán rachas de viento de 35 a 50 km/h y descenso de la temperatura en Baja California. Finalmente, se mantendrá ambiente frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Quintana Roo (sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Campeche (este). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (regiones Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Yucatán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Tamaulipas, San Luis Potosí (Huasteca), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán–Sierra Negra), Estado de México, Morelos, Guerrero y Michoacán. Viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 70 a 90 km/h, durante la mañana: Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec), disminuyendo en el transcurso de la tarde. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura y posibles trombas marinas: costa sur de Quintana Roo. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), Morelos y Puebla (suroeste). Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Sonora, Coahuila (sureste), Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Oaxaca. Nota: Las lluvias muy fuertes y torrenciales podrán estar acompañadas de descargas eléctricas, además de originar encharcamientos e inundaciones. Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

El clima puede variar en cada zona o región del país. (Imagen ilustrativa Infobae)

Debido a que las condiciones climáticas pueden cambiar, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y al pendiente de cualquier situación que pudiera ocurrir en el transcurso del día.

Protección Civil local se encargará de reportar en caso de que pudiera registrarse un evento que ponga en peligro a la ciudadanía.