México

Pronóstico del tiempo en México: variaciones climáticas por entidad este 13 de noviembre

Revisar el clima puede salvar a las personas de mojarse en la lluvia o estar cargando un paraguas de forma innecesaria

Guardar
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

El clima templado predomina en México; sin embargo, puede variar de acuerdo a la región y estación del año. Para no adivinar si habrá sol intenso, lluvia o granizo, es importante revisar cuál es el pronóstico del tiempo.

Todos los días el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) da un informe oportuno sobre las previsiones meteorológicas del día para cada región.

Las personas deben prepararse ante las siguientes condiciones climatológicas:

Pronóstico del tiempo para este 13 de noviembre

La masa de aire ártico que acompañó al frente frío núm. 13 modificará sus características térmicas, permitiendo un gradual ascenso de las temperaturas sobre entidades del norte, noreste, oriente y centro del país. Sin embargo, prevalecerá viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec), disminuyendo durante el día.

Por otra parte, un canal de baja presión en el occidente del mar Caribe, en interacción con divergencia, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo, así como chubascos en Campeche y Yucatán. A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciará lluvias y chubascos dispersos en zonas de Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

En el resto de la República Mexicana predominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Quintana Roo (sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Estado de México, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra).

Viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec). Viento de componente sur de 20 a 35 km/h con rachas de 40 a 50 km/h: Nuevo León y Tamaulipas. Viento de 20 a 35 km/h con rachas de 40 a 50 km/h: costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Yucatán (este) y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nuevo León y Tamaulipas. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila (sureste), Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Tamaulipas, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Nota: Las lluvias muy fuertes podrán estar acompañadas de descargas eléctricas, además de originar encharcamientos e inundaciones. Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

El clima puede variar en
El clima puede variar en cada zona o región del país. (Imagen ilustrativa Infobae)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Quintana Roo (sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Estado de México, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra). Viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec). Viento de componente sur de 20 a 35 km/h con rachas de 40 a 50 km/h: Nuevo León y Tamaulipas. Viento de 20 a 35 km/h con rachas de 40 a 50 km/h: costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Yucatán (este) y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nuevo León y Tamaulipas. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila (sureste), Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Tamaulipas, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Aunque el clima puede regalarnos días cálidos y hermosas tardes lluviosas, también puede llegar a convertirse en un peligro si sus condiciones se vuelven extremas.

En caso de que las condiciones meteorológicas pudieran empeorar o considerarse de riesgo, las autoridades estatales y de Protección Civil se darán a la tarea de informar a la población para que puedan refugiarse de forma oportuna.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimamexico-noticiasnoticias

Más Noticias

Estado de México tipifica transfeminicidio con penas de hasta 93 años de prisión

El Congreso local avaló reformas para reconocer este delito, el cuál puede incrementar su castigo, según sus agravantes

Estado de México tipifica transfeminicidio

Angélica Vale recibió demanda de divorcio el día de su cumpleaños: acusan que Otto Padrón tiene “plan perverso”

Javier Ceriani y Mandy Fridman desmienten la versión de Otto Padrón sobre el desconocimiento de la fecha en la que el abogado haría el trámite

Angélica Vale recibió demanda de

Pati Chapoy celebra el anuncio de la boda religiosa de Ángela Aguilar y Nodal: “Algo realmente hermoso”

La conductora de Ventaneando espera ser invitada y aseguró que ya tiene el vestido para la fiesta

Pati Chapoy celebra el anuncio

Autoridades rinden homenaje a Libna y Gisela, mujeres policías asesinadas en Jalisco

Las uniformadas fueron encontradas el día de ayer, sin signos de vida, en la batea de su patrulla

Autoridades rinden homenaje a Libna

Ulises García Nieto defiende aumento de tarifas en transporte durante primer informe en movilidad

El titular de la SEMOVI habló sobre los avances alcanzados durante el primer año de gobierno de Clara Brugada

Ulises García Nieto defiende aumento
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades rinden homenaje a Libna

Autoridades rinden homenaje a Libna y Gisela, mujeres policías asesinadas en Jalisco

Fiscalía de Oaxaca intensifica “Operación Sable” tras el asesinato de la menor Noelia Daylen

Detienen en Puebla a “El Shower”, presuntamente está relacionado con la violencia en Huixcolotla

No solo el CJNG asedia Michoacán, estos son los otros cárteles con presencia en la entidad

Colectivo Hasta Encontrarte busca a hija de una de sus integrantes desaparecida en Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Angélica Vale recibió demanda de

Angélica Vale recibió demanda de divorcio el día de su cumpleaños: acusan que Otto Padrón tiene “plan perverso”

Pati Chapoy celebra el anuncio de la boda religiosa de Ángela Aguilar y Nodal: “Algo realmente hermoso”

Así fue el atentado contra Alfredo Olivas en 2015: seis balas, dos muertos y el origen de “El Paciente”

La Granja VIP: Quiénes son los nominados de la quinta semana del reality

Integrantes de Me Caigo de Risa recuerdan a Mariana Echeverría y así reacciona Faisy

DEPORTES

Esto es lo que necesita

Esto es lo que necesita la Costa Rica de Miguel “Piojo” Herrera para clasificar al Mundial 2026

David Faitelson asegura que las posibilidades de que Cruz Azul sea campeón sin Kevin Mier disminuyen: “De que bajan, bajan”

El bombazo felino: Julián Quiñones estaría cerca de volver a Tigres

Nicolás Larcamón manda mensaje a Kevin Mier luego de que Cruz Azul confirmara la lesión de su portero

Este es el equipo que Martín Anselmi rechazó por dirigir a Cruz Azul