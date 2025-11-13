México

Pensión Mujeres Bienestar 2025: cómo saber si ya me depositaron el apoyo del mes de noviembre y diciembre

Este mes llega el último apoyo de 3 mil pesos del año

Guardar
Pensión Mujeres Bienestar: estas son
Pensión Mujeres Bienestar: estas son las fechas del último depósito para mujeres de 60 a 64 años

El cierre del año trae consigo el último desembolso del apoyo económico para mujeres de 60 a 64 años inscritas en el programa Pensión Mujeres Bienestar, una iniciativa gestionada por la Secretaría del Bienestar y respaldada por el Gobierno de México. El calendario de pagos correspondiente a noviembre y diciembre ya se encuentra definido, permitiendo a las beneficiarias conocer con precisión cuándo recibirán los 3 mil pesos bimestrales a través de su tarjeta del Banco del Bienestar.

El pago de noviembre constituye el último del año y cubre ambos meses. La entrega de los recursos se organiza según la inicial del apellido paterno de cada beneficiaria, lo que determina la fecha exacta del depósito. El proceso de dispersión comenzó el lunes 3 de noviembre para un primer grupo, aunque muchas mujeres aún aguardan la acreditación de los fondos en sus cuentas.

Así puedes saber si ya
Así puedes saber si ya te depositaron

El calendario de pagos para la segunda quincena de noviembre establece que el lunes 10 y martes 11 corresponde a quienes su apellido paterno inicia con la letra G. El miércoles 12 es el turno de las letras H, I, J y K; el jueves 13, la letra L; y el viernes 14, la letra M.

El cronograma continúa de la siguiente manera: el martes 18 de noviembre, la letra M; el miércoles 19, N, Ñ y O; el jueves 20, P y Q; el viernes 21, R; el lunes 24, nuevamente R; el martes 25, S; el miércoles 26, T, U y V; y el jueves 27, W, X, Y y Z. El calendario culmina el 27 de noviembre, fecha en la que se completará la dispersión de los recursos para todas las letras.

Así puedes checar si ya te cayó el pago

Para verificar el estado de los depósitos, las beneficiarias cuentan con varias alternativas tecnológicas y presenciales. Una de las opciones más ágiles es la aplicación “Banco del Bienestar”, disponible en Google Play y próximamente en App Store para dispositivos iOS. El procedimiento consiste en descargar la aplicación, ingresar el número de celular vinculado a la cuenta bancaria y aceptar los términos y condiciones. Una vez realizado este proceso, la pantalla permite consultar tanto el saldo como los movimientos recientes, facilitando la verificación inmediata del depósito.

Además de la aplicación, el Banco del Bienestar ofrece otras vías para confirmar el abono. Las usuarias pueden acudir a un cajero automático de la institución para visualizar el saldo actualizado de la tarjeta. Asimismo, algunas beneficiarias reciben alertas mediante mensajes SMS en sus teléfonos, informando sobre los movimientos en su cuenta.

Otra alternativa consiste en presentarse en alguno de los módulos de atención de la Secretaría del Bienestar, donde el personal puede proporcionar información sobre el estatus del pago. Estas opciones buscan garantizar que toda persona beneficiaria tenga acceso rápido y seguro a la información sobre sus depósitos, asegurando la transparencia y la eficiencia en la entrega de los recursos.

Temas Relacionados

Pensión Mujeres BienestarProgramas SocialesProgramas del Bienestarmexico-noticias

Más Noticias

SEP confirma fecha de inicio de vacaciones de diciembre 2025

Millones de familias mexicanas podrán planificar viajes y actividades recreativas durante el receso invernal

SEP confirma fecha de inicio

Integrantes de Me Caigo de Risa recuerdan a Mariana Echeverría y así reacciona Faisy

Un episodio especial estuvo marcado por mensajes emotivos y una mención inesperada a la exintegrante, dejando claro que su presencia sigue viva en el corazón de la Familia Disfuncional

Integrantes de Me Caigo de

Fiscalía de Oaxaca intensifica “Operación Sable” tras el asesinato de la menor Noelia Daylen

Según el órgano judicial, en la implementación de la operación van a participar elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y otros

Fiscalía de Oaxaca intensifica “Operación

SEP anuncia cuatro días seguidos sin clases para este mes de noviembre: estos son

La dependencia educativa federal indicó que hay una fecha extra en que las actividades académicas serán suspendidas

SEP anuncia cuatro días seguidos

Varias operaciones electrónicas y un token bloqueado: así habría sido el fraude de más de 30 millones de pesos en el TRIJAEM

Los funcionarios detenidos son los que contaban con información y acceso al dinero de la institución

Varias operaciones electrónicas y un
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Oaxaca intensifica “Operación

Fiscalía de Oaxaca intensifica “Operación Sable” tras el asesinato de la menor Noelia Daylen

Detienen en Puebla a “El Shower”, presuntamente está relacionado con la violencia en Huixcolotla

No solo el CJNG asedia Michoacán, estos son los otros cárteles con presencia en la entidad

Colectivo Hasta Encontrarte busca a hija de una de sus integrantes desaparecida en Guanajuato

Caen 4 extranjeros en CDMX, presuntos integrantes de la célula “Metepec Omoda”, dedicada al robo a casa habitación

ENTRETENIMIENTO

Integrantes de Me Caigo de

Integrantes de Me Caigo de Risa recuerdan a Mariana Echeverría y así reacciona Faisy

Aarón Mercury llama “cobarde” a Kunno por asegurar que tiene amistades peligrosas

La Granja VIP: Eleazar Gómez protagoniza acalorada discusión con El Patrón

Lupillo Rivera ofrece disculpas públicas a Belinda por ventilar su historia de amor, pero continúa en pie su demanda

Mantecadas de avena y manzana: una receta saludable con menos de 10 ingredientes

DEPORTES

David Faitelson asegura que las

David Faitelson asegura que las posibilidades de que Cruz Azul sea campeón sin Kevin Mier disminuyen: “De que bajan, bajan”

El bombazo felino: Julián Quiñones estaría cerca de volver a Tigres

Nicolás Larcamón manda mensaje a Kevin Mier luego de que Cruz Azul confirmara la lesión de su portero

Este es el equipo que Martín Anselmi rechazó por dirigir a Cruz Azul

El cartel de ‘Alianzas’ toma forma: AAA anuncia lucha estelar y más