Pati Chapoy celebra el anuncio de la boda religiosa de Ángela Aguilar y Nodal: “Algo realmente hermoso”

Ángela Aguilar anunció la fehca de su boda religiosa con Nodal. (Instagram)

Ángela Aguilar anunció de manera pública que celebrará su boda religiosa con Christian Nodal en mayo del próximo año, invitando abiertamente a sus seguidores durante un encuentro reciente. La cantante sorprendió al público y reactivó la polémica sobre la pareja, reconocida por su alta exposición mediática.

De acuerdo con lo transmitido en diversos programas de espectáculos, la noticia de la boda religiosa surge dos años después de celebrada la unión civil entrela hija de Pepe Aguilar y el sonorense consolidándose como una de las parejas más controversiales en la industria musical nacional. La cantante reveló que los preparativos para el evento ya están en marcha, lo cual desató múltiples reacciones entre usuarios en redes sociales, donde algunos expresaron críticas.

Durante su estancia en Las Vegas, Nevada, con motivo de los premios Grammy, reporteros interrogaron a Christian Nodal acerca de los planes de la nueva boda. El artista mexicano, conocido por su carrera en la música regional, mostró confusión inicial y después optó por no detallar los preparativos. Solo manifestó su deseo de tener una celebración “bien mexicanota”.

La conductora espera ser invitada a la boda y aseguró que ya tiene el vestido. (TV Azteca)

Por otro lado, en el programa Ventaneando, la periodista de espectáculos Pati Chapoy expresó su notable alegría por el enlace eclesiástico de la pareja. Chapoy compartió en televisión: “Algo realmente hermoso desde mi punto de vista. Tengo entendido que Ángela Aguilar y Nodal se casan por la iglesia en mayo. Qué bonito. Yo ya tengo el vestido, desde que vi que lo dijo Angelita, corrí rápidamente al clóset”. Las declaraciones de la conductora generaron una ola de comentarios entre los usuarios de redes sociales.

El caso cobra un matiz adicional por la reciente visita a México de Cazzu, la ex pareja de Nodal y madre de su hija, Inti. La artista argentina fue abordada por diversos medios a raíz de rumores sobre la relación entre Nodal y su hija. Durante las entrevistas, respondió a preguntas relativas a la custodia y convivencia familiar. Ante dichos comentarios, Pati Chapoy señaló a la cantante de aprovechar la polémica para ganar notoriedad en sus presentaciones fuera de Argentina.

Nodal y Ángela se casaron por el civil en 2024, a tan solo unos meses de que el cantante se rompió con Cazzu, madre de su hija Inti.(Captura de pantalla)

“Debería de hacer un alto y darse cuenta que a la única que está perjudicando es a su hija, la niña tiene 2 años y no se vale, Cazzu, que hagas todo lo que estás haciendo con el afán de tener éxito y llenos en las presentaciones que haces aquí en México”, sentenció.

La conductora aseguró ante las cámaras que, a su juicio, Julieta Cazzuchelli supuestamente estaría usando información falsa acerca de Nodal para atraer simpatizantes mexicanos. De igual manera, la periodista sugirió a la argentina priorizar el bienestar de Inti y desligar los conflictos mediáticos de su labor artística.