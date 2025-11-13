México

Metro CDMX y Metrobús hoy 13 de noviembre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 13 de noviembre

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Avancen en tiempo real de las diversas línea del Sistema de Transporte Colectivo (STC) capitalino. (TW Metro CDMX)
Avance en tiempo real de las diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) capitalino. (TW Metro CDMX)
Modificaciones en la Línea 4 del Metrobús

El Metrobús informa que, por presencia de movilizaciones sociales, no hay servicio en toda la ruta sur de la Línea 4. En cuanto a la ruta norte, sólo hay servicio en los tramos San Lázaro -Pantitlán/Calle 6 y Alameda Ote.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy jueves 13 de noviembre.

