Metro CDMX y Metrobús hoy 13 de noviembre

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy jueves 13 de noviembre.

El Metrobús informa que, por presencia de movilizaciones sociales, no hay servicio en toda la ruta sur de la Línea 4. En cuanto a la ruta norte, sólo hay servicio en los tramos San Lázaro -Pantitlán/Calle 6 y Alameda Ote.

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

