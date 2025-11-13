Lupillo Rivera ofrece disculpas públicas a Belinda por ventilar su historia de amor, pero continúa en pie su demanda

Lupillo Rivera ofrece una disculpa pública a Belinda en medio de la disputa legal que mantienen por su autobiografía (Especial Infobae: Jovani Pérez)

El gesto de Lupillo Rivera al ofrecer una disculpa pública a Belinda ha marcado un nuevo capítulo en la disputa legal que ambos sostienen, aunque el cantante dejó claro que su contrademanda sigue vigente.

Durante una entrevista en el programa “El minuto que cambió mi destino”, conducido por Gustavo Adolfo Infante, el intérprete de regional mexicano abordó el conflicto que surgió tras la publicación de su autobiografía y explicó los motivos detrás de sus recientes declaraciones.

Rivera manifestó que nunca buscó perjudicar a Belinda ni a ninguna de sus exparejas. “Le deseo lo mejor del mundo. Mi intención nunca ha sido lastimar a nadie. Si la incomodé, le ofrezco una disculpa pública”, afirmó el hermano de Jenni Rivera al programa del periodista de espectáculos de Imagen Televisión.

El cantante mexicano aclara que su contrademanda contra Belinda sigue vigente pese a la disculpa ofrecida en televisión (Imagen Televisión, YouTube)

El cantante lamentó que sus palabras o los pasajes incluidos en su libro “Tragos amargos” pudieran haber afectado a la artista, y subrayó que siempre ha procurado actuar con respeto.

El origen de la controversia se remonta a la publicación de “Tragos amargos”, donde Rivera narra episodios de su vida sentimental, entre ellos un supuesto romance con Belinda. La cantante, que nunca ha confirmado públicamente esa relación, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por violencia digital y mediática, argumentando que el libro expuso aspectos de su vida privada sin su consentimiento.

Como resultado, la dependencia otorgó medidas de protección inmediatas a la intérprete de “Luz sin gravedad” para salvaguardar su integridad y dignidad.

A pesar de la disculpa pública, Rivera confirmó que mantiene la contrademanda presentada en respuesta a la acción legal de Belinda. El cantante explicó que la decisión de defenderse legalmente fue impulsada por el respaldo de su familia, en particular de sus hijos.

La controversia entre Lupillo Rivera y Belinda surge tras la publicación del libro 'Tragos amargos', donde se narran episodios personales (IG: @belindapop // @lupilloriveraofficial)

“Los más enojados son mis hijos. Ellos ven cómo me expreso de las mujeres y me dijeron: ‘Papá, no puedes dejar que eso pase’”, relató Rivera al programa de Gustavo Adolfo Infante.

Padre de cinco hijos, el artista aseguró que su familia considera injusto el proceso que enfrenta y lo animó a buscar una aclaración legal de su postura.

La disputa judicial entre Lupillo Rivera y Belinda permanece sin resolución, mientras el cantante expresa su deseo de que la situación se resuelva pronto y reitera su arrepentimiento por cualquier incomodidad causada.

Belinda denuncia a Lupillo Rivera ante la Fiscalía de la Ciudad de México por violencia digital y mediática tras la publicación del libro (Foto: Instagram/belindargoficial)

Lupillo Rivera y Belinda tuvieron un breve romance que atrajo la atención mediática en México. El vínculo entre ambos surgió durante su participación como coaches en el programa “La Voz México” en 2019.

Según declaraciones públicas de Rivera, ambos desarrollaron una relación cercana tras convivir en el set. Rivera confirmó en diversas entrevistas que estuvo enamorado de Belinda y que incluso se tatuó su rostro en el brazo como muestra de ese sentimiento.

El respaldo de la familia de Lupillo Rivera, especialmente de sus hijos, impulsa la defensa legal del cantante en la disputa con Belinda

Belinda, por su parte, mantuvo discreción sobre el tema y nunca se refirió abiertamente al romance. Posteriormente, Lupillo informó que la relación había terminado en buenos términos y mostró respeto por la cantante. El episodio quedó marcado por la atención mediática y por el tatuaje que Rivera se realizó, el cual posteriormente cubrió tras haber iniciado una nueva relación.