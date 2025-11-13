El Bogueto y Fuerza Regida encabezan la lista de canciones favoritas en Spotify México

Los usuarios de Spotify México han preferido a estos artistas esta semana. (Spotify)

El dominio de Spotify México en la industria musical digital se refleja en la manera en que los usuarios configuran diariamente el ranking de canciones más escuchadas, donde la competencia por el primer lugar es constante y revela las tendencias del público. Este jueves El Bogueto encabeza la lista con su tema “Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)”, que ha acumulado 1.203.865 reproducciones, consolidando su posición como la favorita de la audiencia nacional, según datos de la plataforma.

El segundo puesto lo ocupa Omar Camacho con “22 (w Victor Mendivil)”, que ha registrado 994.671 reproducciones. El tercer lugar corresponde a Fuerza Regida con “TU SANCHO”, que mantiene su ascenso en popularidad al alcanzar 914.542 reproducciones. Esta agrupación también figura en el cuarto y séptimo lugar con “Marlboro Rojo” y “CHAVALITAS”, que han obtenido 896.987 y 761.920 reproducciones respectivamente, aunque ambas canciones muestran una tendencia descendente en el ranking.

En la quinta posición se encuentra Neton Vega con “Pvta Luna”, que suma 830.627 reproducciones. El sexto lugar es para Natanael Cano y su colaboración con Gabito Ballesteros en “Perlas Negras”, que ha logrado 768.844 reproducciones. Por su parte, Junior H se sitúa en el octavo puesto con “MIENTRAS DUERMES”, alcanzando 708.038 reproducciones.

Lo favorito de los escuchas

1. Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)

La colaboración de Bogueto y Young Beef se ha consolidado como uno de los temas favoritos de los usuarios mexicanos de Spotify.

El Bogueto

El tema de El Bogueto es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.203.865 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. 2+2 (w Victor Mendivil)

La canción se posicionó entre las favoritas de Spotify en México. (Captura de pantalla)

Omar Camacho

«22 (w Victor Mendivil)», interpretado por Omar Camacho, ocupa el segundo lugar de la lista, tras lograr 994.671 reproducciones.

3. TU SANCHO

Por qué Fuerza Regida es uno de los exponentes de música mexicana más importantes de la actualidad. (Instagram)

Fuerza Regida

El nuevo éxito de Fuerza Regida sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 3, ya que ha conseguido un total de 914.542 reproducciones.

4. Marlboro Rojo

La canción estrenó video músical el pasado 16 de junio y aumentó su popularidad en las principales listas de plataformas musicales. Crédito: FUERZA REGIDA

Fuerza Regida

«Marlboro Rojo» de Fuerza Regida pierde fuerza. Hoy solo cosecha 896.987 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el cuarto lugar, lo que apunta a que va de salida.

5. Pvta Luna

Neton Vega

Tras acumular 830.627 reproducciones, «Pvta Luna» de Neton Vega se mantiene en quinto lugar.

6. Perlas Negras (w Gabito Ballesteros)

Perlas Negras. (Infobae México)

Natanael Cano

«Perlas Negras (w Gabito Ballesteros)» de Natanael Cano se vende como pan caliente. Ya lleva 768.844 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 6.

7. CHAVALITAS

Por qué Fuerza Regida es uno de los exponentes de música mexicana más importantes de la actualidad. (Instagram)

Fuerza Regida

«CHAVALITAS» de Fuerza Regida se ubica en el séptimo lugar. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 761.920 reproducciones.

8. MIENTRAS DUERMES

Junior H en Los Ángeles. (Instagram)

Junior H

«MIENTRAS DUERMES» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el octavo puesto, con 708.038 reproducciones.

9. SUIZA

Calle 24

«SUIZA» de Calle 24 va en descenso: ya llega a la novena posición. Sus 706.890 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

10. POR SUS BESOS

Tito Double P. (Instagram)

Tito Double P

Un número tan favorable como 687.340 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Tito Double P va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en la décima posición.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Streaming sin narco corridos

En 2024, publicaciones en línea y redes sociales difundieron un documento atribuido a Spotify México, fechado el 10 de diciembre de dicho año, en el que se afirmaba que la plataforma había decidido retirar canciones que glorificaran actividades relacionadas con el narcotráfico, los cárteles y la violencia.

Sin embargo, el equipo de comunicación de Spotify desmintió su autenticidad, afirmando que dicho comunicado no fue emitido por la compañía.

El documento apócrifo fue ampliamente compartido en redes sociales, donde textos como “Spotify retira de su plataforma los narcocorridos, ¿estás a favor o en contra?” generaron un debate en línea, según lo informado por Reuters.

Además, vía correo electrónico, Spotify compartió un enlace a las reglas que rigen los contenidos de su plataforma, las cuales prohíben contenidos que promuevan terrorismo, extremismo violento, explotación infantil o acoso, pero no mencionan específicamente narcocorridos, narcotráfico ni cárteles.

Al respecto, una revisión realizada por Reuters al 18 de diciembre de 2024 constató que canciones relacionadas con cárteles y narcotraficantes continúan disponibles en la plataforma, asimismo, no se hallaron rastros del supuesto comunicado en las redes sociales de Spotify México o en la sección de noticias y anuncios del sitio web oficial de la plataforma.

Las canciones más escuchadas del 2024

Peso Pluma alcanzó más de 45 millones de escuchas mensuales en Spotify, consolidándose como uno de los artistas mexicanos más populares a nivel mundial. Este logro refleja no solo el auge de los corridos tumbados, sino también su capacidad para conectar con este género en todo el mundo. Según un informe reciente, el álbum ‘Éxodo’, lanzado en junio de 2024, debutó con más de 29.8 millones de reproducciones mundiales en Spotify durante sus primeras 24 horas.

Peso Pluma ha logrado un gran impacto en la música global, pues logró la séptima posición como el artista más escuchado en 2024, de acuerdo con Spotify Wrapped. Este reconocimiento destaca su popularidad no solo en Latinoamérica, sino también en otras regiones del mundo. Canciones como Dos Días, La Patrulla, Qlona y Los Cuadros se han convertido en favoritas del público.

En 2023, Peso Pluma se posicionó como el quinto artista más escuchado a nivel mundial en la plataforma, evidenciando su ascenso meteórico en el panorama musical.

El éxito de Peso Pluma no solo se limita a las cifras de streaming, sino que también refleja una tendencia más amplia en la música latina, donde los corridos tumbados han ganado una notable aceptación. Este subgénero, que combina elementos de la música regional mexicana con influencias urbanas, ha capturado la atención de una audiencia diversa, ampliando su alcance más allá de las fronteras tradicionales.