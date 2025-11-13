Kanye West asusta las carteras con precios de más de 20 mil pesos y así reaccionaron sus fans con memes

No hace falta mucho para que una preventa de boletos colapse el internet mexicano, pero basta mencionar a Kanye West y precios de más de 20 mil pesos para detonar una tormenta digital de antología.
Como ya es costumbre, tan pronto se anunciaron los costos para ver al rapero y productor estadounidense el próximo 30 de enero en la Plaza de Toros México, las redes sociales se llenaron de memes, reclamos, suspensos existenciales y hasta resignación envuelta en humor negro.
Para quienes quieren vivir el único show de Kanye en nuestro país, estos son los precios oficiales: desde los palcos de 24,800 pesos y gradas generales que alcanzan casi los 3 mil pesos, pasando por asientos en barrera (18,600), primer tendido (12,400) y espacios para personas con discapacidad (6,200).
Bastó la lista para que miles de fans y hasta usuarios casuales se preguntaran si además vendrán acciones, criptomonedas o un pedazo de la Plaza de los Toros incluido con el boleto.
Las reacciones no tardaron en llegar: “Deudores alimentarios van a pagar hasta 25 mil pesos por ver a Kanye”, bromeó un usuario en X, mientras otro señalaba el futuro sombrío de la escena musical nacional: “Si se llena ese concierto… no habrá vuelta atrás con la alza de precios en los conciertos”.
Entre tanto, los más escépticos recordaron el historial impredecible de Ye: “Un verdadero fan no compra boletos para ir al concierto de Kanye porque sabe que lo va a cancelar”, “La mala fama que tiene YE que todos compraron el seguro en caso de cancelación”.
Los memes más virales muestran carteras vacías, ahorros evaporados y gente con cara de derrota absoluta tras la compra.
Otros, fieles a la relación amor-odio con el artista, justificaron la inversión: “Dios sabe lo mucho que (lamentablemente) amo a Kanye West pero esos precios son ridículos. No hay stage, canción o aura que justifique pagar $20K para un wey que perfectamente podría cancelar el mero día”.
No faltaron las reflexiones políticas: “Kanye west se está vengando con sus precios porque nuestra presidenta es judía”; así como las comparaciones con otras leyendas: “Hay artistas enormes con producciones cabronsísimas que no cobran ni la mitad de esto”.
La resignación también se coló entre los comentarios: “Formada en la fila para los boletos de Kanye West sabiendo que sólo quedan los de 19 mil pesitos y sólo tengo 200 en mi tarjeta”.
Aunque muchos reconocen que el espectáculo promete ser épico, otros cuestionan si la realidad justifica el precio. “Por culpa de la gente que compra boletos a este precio los conciertos en México se están volviendo impagables”, sentenció un internauta. Algunos incluso aseguraron que, si Superboletos vende seguro de cancelación, es por algo.
Mientras los más afortunados (o decididos) presumen su código QR para la Plaza de Toros, otros ya hacen cuentas para sobrevivir al mes.
Como siempre, Kanye West en el escenario y en la vida cotidiana mexicana es sinónimo de debate, extravagancia y una buena dosis de humor para sobrellevar la cuesta… de enero.