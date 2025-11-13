Imelda Tuñón, confirmada para La Casa de los Famosos México 2026 y no se sabe quién cuidará al pequeño José Julián

Imelda Tuñón confirma su participación en 'La Casa de Los Famosos 2026' en medio de polémicas familiares y legales (Especial Infobae: Jovani Pérez)

La confirmación de Imelda Tuñón como participante de La Casa de Los Famosos México 2026 ha generado un debate, no solo por su proyección mediática, sino también por las circunstancias personales que atraviesa.

La noticia, difundida por el periodista Luis Magaña en el programa De Historia en Historia, sorprendió al público y a los propios comentaristas del espacio, quienes analizaron las implicancias de su ingreso al reality en medio de una compleja situación familiar y legal.

En los últimos meses, Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, ha estado inmersa en una disputa judicial por la herencia de su hijo José Julián. El conflicto se intensificó tras la impugnación del testamento por parte de su exsuegra, Maribel Guardia, quien busca acceder a parte de los bienes que forman parte del patrimonio del menor.

Esta batalla legal se ha visto acompañada por tensiones familiares y cuestionamientos públicos sobre la idoneidad de Tuñón como madre.

La disputa judicial por la herencia de José Julián enfrenta a Imelda Tuñón y Maribel Guardia en un conflicto mediático (Instagram)

El tema de la custodia de José Julián cobró notoriedad a mediados de año, cuando Maribel Guardia solicitó formalmente la tutela de su nieto, argumentando un supuesto descuido por parte de Imelda y señalando además el consumo de sustancias.

Como resultado, Imelda Tuñón permaneció separada de su hijo durante treinta y ocho días, hasta que las autoridades le devolvieron la custodia. En ese momento, la joven madre aseguró que no volvería a distanciarse de su hijo, subrayando que el cuidado del menor es la prioridad en su vida.

A pesar de estas declaraciones, la decisión de Tuñón de participar en ‘La Casa de Los Famosos’ implica un nuevo periodo de separación, ya que el formato del programa exige el aislamiento de sus concursantes.

La custodia de José Julián vuelve a estar en el centro del debate tras la decisión de Imelda Tuñón de ingresar al reality (IG, Imelda Tuñón - José Julián -Maribel Guardia)

Esta contradicción fue señalada por la periodista Aurora Valle en De Historia en Historia, quien expresó: “Yo lo leí como un rumor de que Imelda Tuñón iba para ‘La Casa de Los Famosos’, y yo dije ‘cómo con tanto problema legal que tiene aquí, ha peleado por estar con su hijo, y va a dejar a su hijo para meterse a encerrar’. Entiendo que la paga pueda ser muy buena, pero no en estos momentos”, dijo Valle al programa.

El proceso de incorporación de Imelda al reality fue detallado por Luis Magaña en el mismo espacio. El periodista explicó: “El proceso de contratación tiene tres fases. La primera es una firma de carta intención que mandan al artista. La segunda es una carta de compromiso en el que el artista acepta la propuesta y después viene la firma del contrato formal donde ya se cierran los números. Imelda va en la segunda fase, o sea, ya aceptó”, afirmó Magaña.

Además, el comunicador reveló que junto a Tuñón, otros nombres como Laura Zapata y Salvador Pineda ya han sido confirmados, y que la hija de Niurka, Romina Marcos, también figura entre los posibles participantes.

Maribel Guardia solicitó la tutela de su nieto alegando descuido y consumo de sustancias por parte de Imelda Tuñón (IG: @julian_f.f)

La vida personal de Imelda Tuñón ha estado bajo el escrutinio público no solo por sus conflictos legales, sino también por su reciente incursión en el mundo del espectáculo y su vida sentimental.

Lupita Martínez expresó: “Está en medio de un pleito, ¿cómo se va a meter a un reality?”, mientras que Luis Magaña añadió: “Ya tienen tres o cuatro talentos confirmados. Cuando me dijo Laura Zapata ya firmó, me dio igual… Salvador Pineda también, pero cuando me dijo ‘la que ya firmó es Imelda Tuñón’, ahí sí me caí del caballo porque imagínense de lo que estamos hablando. O sea, si afuera no la pueden controlar, allá adentro se le va a salir ‘Chucky’”, comentó.