En medio de su divorcio, Angélica Vale rompe el silencio ante la polémica por su entrevista a Ángela Aguilar

Angélica Vale asegura haber cometido un error cuando entrevistó a Angela Aguilar. Fotos: Cuartoscuro - Ángela Aguilar

Angélica Vale enfrenta una ola de controversias luego de que se diera a conocer que se encuentra separada de Otto Padrón desde hace ocho meses pese a que siguen compartiendo momentos familiares.

La tarde del 9 de noviembre salió a la luz la demanda de divorcio que emprendió el actor tan solo unos días antes, situación que tomó por sorpresa a la actriz, pues recibió la noticia mientras estaba en una cena.

En medio de un escenario incierto, la protagonista de La fea más bella salió a dar sus primeras declaraciones, pero sus palabras no impidieron que surgieran una serie de teorías sobre la razón de su divorcio; una de ellas, relacionada con Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu.

Angélica Vale y Otto Padrón se separaron desde hace 8 meses. (Redes sociales)

Angélica Vale aclara polémica sobre la entrevista que le hizo a Ángela Aguilar

Ante la polémica que ha surgido en redes sociales, donde se asegura que la actriz le dio un consejo a Cazzu tras entrevistar a Ángela Aguilar, Vale rompió el silencio y señaló que considera “una estupidez” aclarar ese tipo de declaraciones.

Posteriormente, hizo alusión a la entrevista que realizó a la integrante de la dinastía Aguilar hace años, donde mencionó que la tenía constantemente presente en su vida, palabras que ante su divorcio fueron sacadas de contexto.

“Agarraron una entrevista que le hice a Ángela Aguilar cuando tenía 15 años. La conozco desde que tiene ocho, siempre la quise mucho, y en ese momento me emocionó verla tan enfocada. Pero eso fue hace seis años. No sabíamos que todo esto iba a pasar”, explicó en su programa de radio La Vale Show.

La locutora y actriz ya sabía que comenzaría el proceso, pero no la fecha. Crédito: La Vale Show

Asimismo, denunció que la prensa digital ha estado tergiversando declaraciones pasadas, asegurando que lo ocurrido en su relación sentimental fue karma por las entrevistas pasadas a Ángela Aguilar.

“Ahora resulta que el karma me llegó porque me enteré por redes de mi divorcio, igual que Cazzu. Háganme el favor”, expresó con ironía.

Finalmente, negó que su comentario sobre el divorcio haya estado relacionado con Cazzu, sino que todo se trató del personaje de una de sus películas.

“Eso fue sobre mi personaje, no sobre nadie más. Y además, lo he dicho mil veces: Cazzu me cae muy bien, admiro que haya salido adelante, que esté luchando por su hija y por su carrera”, sentenció.

Angélica Vale pone fin a las controversias relacionadas con Nodal y Ángela Aguilar. (RS // IG: @angelicavaleoriginal)

De esa forma, puso fin a los dimes y diretes que en los últimos días la han relacionado con los intérpretes de “Dime cómo quieres” y la cantante argentina.