El principal indicador de la BMV inicia sesiones este 12 de noviembre con pérdida de 1,76%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el índice mexicano, que comienza la sesión bursátil del miércoles 12 de noviembre con grandes caídas del 1,76%, hasta los 63.190,66 puntos, tras la apertura. Respecto de días pasados, el índice bursátil da la vuelta al resultado de la sesión previa donde experimentó una subida del 0,45%, demostrando que por ahora no es posible establecer una tendencia.

En los últimos siete días, el índice mexicano S&P/BMV IPC acumula una bajada 0,29%; pero en el último año aún acumula un ascenso del 18,22%. El índice BMV se sitúa un 1,76% por debajo de su máximo del presente año (64.321,27 puntos) y un 29,07% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (48.957,24 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que aparecen en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe entregarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere advertir sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice se potencia en 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.