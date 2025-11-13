México

El indicador de referencia de la bolsa mexicana terminó sesiones este 13 de noviembre con pérdida de 1,1%

Cierre de sesión México S&P/BMV IPC: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Sesión bajista para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que acabó la sesión del jueves 13 de noviembre con notables descensos del 1,1%, hasta los 62.496,95 puntos. En su entorno bursátil llegó a la cifra máxima de 63.686,45 puntos y un volumen mínimo de 62.449,74 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,94%.

En los últimos siete días, el índice mexicano S&P/BMV IPC registra una disminución 1,39% aunque, por el contrario, desde hace un año mantiene aún una subida del 15,59%. El índice mexicano se sitúa un 2,84% por debajo de su máximo del presente año (64.321,27 puntos) y un 27,66% por encima de su valoración mínima del año en curso (48.957,24 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las compañías que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe divulgarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica examinar sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.

