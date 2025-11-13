México

Ejército Mexicano respondió dos agresiones en Elota, Sinaloa: hay 1 detenido

Durante los operativos se aseguró un Barret calibre .50 y se destruyó un campamento

Guardar
Detenido tras agredir al Ejército
Detenido tras agredir al Ejército ]mexicano en Elota, Sinaloa. Crédito: X - @sspsinaloa1

Elementos del Ejército Mexicano en coordinación con el Grupo Interinstitucional detuvieron a un civil y aseguraron armas de alto poder tras dos enfrentamientos en el municipio de Elota, Sinaloa.

En el primer incidente, el personal militar fue atacado por civiles armados mientras realizaban recorridos terrestres en la zona cercana a la presa El Salto. Sobre esos hechos, medios oficiales reportaron que tras de repeler la agresión, los elementos lograron asegurar 1 fusil tipo Barrett, 195 cartuchos útiles y 1 chaleco táctico, además de la detención de un hombre presuntamente vinculado a los hechos.

Posteriormente los elementos comenzaron un operativo para dar con el paradero de más civiles agresores en la zona, por lo que llevaron a cabo labores de búsqueda en la región conocida como el Paredón Colorado, también ubicado en el municipio de Elota.

Armas largas aseguradas tras la
Armas largas aseguradas tras la segunda agresión en Elota, Sinaloa Crédito: X - @sspsinaloa1

Durante esa búsqueda los elementos fueron víctimas de una segunda agresión armada, que culminó con el decomiso de 3 armas largas, cargadores, cartuchos, 6 uniformes tácticos y un campamento clandestino utilizado por los presuntos agresores.

El campamento, según autoridades, fue desmantelado en el sitio, además, los uniformes tácticos localizados en el lugar fueron incinerados.

Medios oficiales detallaron que todos los objetos decomisados, así como el detenido, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para la integración de la carpeta de investigación y la continuación del proceso legal.

Mediante informes, autoridades estatales y federales reiteraron su compromiso con la seguridad de la población en sinaloense y reafirmaron su deber con la ciudadanía.

Señalaron que la ciudadanía puede comunicarse al 911 ante cualquier emergencia y también hacer uso del número 089 para denuncias anónimas relacionadas con actividades ilícitas.

Otras detenciones en Elota, Sinaloa

En otros hechos, el día de ayer las autoridades anunciaron que el Ejército Mexicano arrestó a un hombre en la comunicad de Casa Viejas, perteneciente al municipio de Elota, Sinaloa.

Informes detallaron que la detención ocurrió mientras el personal militar realizaba patrullajes en caminos rurales del municipio.

Tras las acciones se logó asegurar lo siguiente:

  • 1 arma larga
  • 7 cargadores
  • 1 chaleco táctico
seguramiento de una persona con
seguramiento de una persona con vestimenta similar a la de uso militar en Elota. Crédito: X - @sspsinaloa1

Las autoridades señalaron que en la acción se incautó el armamento y equipo táctico, con el objetivo de combatir la portación ilegal de armas y reforzar la seguridad en Sinaloa.

En redes sociales destacó la vestimenta del detenido, por la similitud que tiene con los uniformes utilizados por los elementos federales que posaron junto a él en la fotografía que evidencia su captura.

Temas Relacionados

detenidoaseguramientoarmasSinaloaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Ventaneando confirma que Daniel Bisogno será reemplazado por integrante de ‘Hoy’

La noticia fue confirmada en Ventaneando por Mónica Castañeda, periodista del vespertino de TV Azteca

Ventaneando confirma que Daniel Bisogno

Este sello te ayudará a identificar cuáles son las tortillas de maíz mexicano para evitar productos transgénicos

La estrategia nacional busca fortalecer la producción local y diferenciar productos genuinos

Este sello te ayudará a

Desmienten que Memo Ochoa haya grabado comerciales con la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

El ex arquero americanista generó controversia por aparecer con el jersey oficial del Tri

Desmienten que Memo Ochoa haya

CNTE entrega a diputados su pliego petitorio, pide abrogar la Reforma Educativa

Legisladores recibieron el documento y señalaron que las peticiones de los trabajadores serán circuladas

CNTE entrega a diputados su

Beca Rita Cetina 2026: cómo conseguir los documentos que tienes que preparar para recoger la tarjeta

Es importante ir preparando la documentación que tendrás que usar para recibir el apoyo

Beca Rita Cetina 2026: cómo
MÁS NOTICIAS

NARCO

UIF bloquea cuentas de 31

UIF bloquea cuentas de 31 personas y empresas vinculadas con casinos que lavaban dinero para el Cártel de Sinaloa

Marina captura a “El Pilas”, operador del CJNG en Colima dedicado al “halconeo” y narcomenudeo en Manzanillo

Hallan sin vida al padre Ernesto Baltazar Vilchis en canal de aguas negras del Edomex; hay dos detenidos

Advierten alza de reclutamiento forzado de jóvenes foráneos por guerra del Cártel de Sinaloa

EEUU sanciona a familia mexicana ligada a casinos que lavaban dinero con apoyo del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Ventaneando confirma que Daniel Bisogno

Ventaneando confirma que Daniel Bisogno será reemplazado por integrante de ‘Hoy’

Cuánto cuesta el mejor boleto para el último concierto de AC/DC en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Le explota un implante a ex de Facundo y es hospitalizada de emergencia, relata martirio que vivió “por vanidad”

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 13 de noviembre: tensión entre granjeros por nominación de anoche

Tecate Supremo se fusiona con Península: Zoé, Foster the People y The Kooks serán testigos del histórico festival

DEPORTES

Desmienten que Memo Ochoa haya

Desmienten que Memo Ochoa haya grabado comerciales con la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

México vs Argentina Sub-17: la inteligencia artificial proyecta un duelo desigual en Qatar 2025

Carlos Orrantia, jugador del Atlas, nominado al Premio Puskás 2025 por su golazo de volea

Veljko Paunović, el ex entrenador de Chivas y Tigres debuta como seleccionador de Serbia ante Inglaterra

Clara Brugada anuncia desfile futbolero para recibir en CDMX la Copa del Mundo 2026