Ejército Mexicano respondió dos agresiones en Elota, Sinaloa: hay 1 detenido

Detenido tras agredir al Ejército mexicano en Elota, Sinaloa.

Elementos del Ejército Mexicano en coordinación con el Grupo Interinstitucional detuvieron a un civil y aseguraron armas de alto poder tras dos enfrentamientos en el municipio de Elota, Sinaloa.

En el primer incidente, el personal militar fue atacado por civiles armados mientras realizaban recorridos terrestres en la zona cercana a la presa El Salto. Sobre esos hechos, medios oficiales reportaron que tras de repeler la agresión, los elementos lograron asegurar 1 fusil tipo Barrett, 195 cartuchos útiles y 1 chaleco táctico, además de la detención de un hombre presuntamente vinculado a los hechos.

Posteriormente los elementos comenzaron un operativo para dar con el paradero de más civiles agresores en la zona, por lo que llevaron a cabo labores de búsqueda en la región conocida como el Paredón Colorado, también ubicado en el municipio de Elota.

Armas largas aseguradas tras la segunda agresión en Elota, Sinaloa

Durante esa búsqueda los elementos fueron víctimas de una segunda agresión armada, que culminó con el decomiso de 3 armas largas, cargadores, cartuchos, 6 uniformes tácticos y un campamento clandestino utilizado por los presuntos agresores.

El campamento, según autoridades, fue desmantelado en el sitio, además, los uniformes tácticos localizados en el lugar fueron incinerados.

Medios oficiales detallaron que todos los objetos decomisados, así como el detenido, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para la integración de la carpeta de investigación y la continuación del proceso legal.

Mediante informes, autoridades estatales y federales reiteraron su compromiso con la seguridad de la población en sinaloense y reafirmaron su deber con la ciudadanía.

Señalaron que la ciudadanía puede comunicarse al 911 ante cualquier emergencia y también hacer uso del número 089 para denuncias anónimas relacionadas con actividades ilícitas.

Otras detenciones en Elota, Sinaloa

En otros hechos, el día de ayer las autoridades anunciaron que el Ejército Mexicano arrestó a un hombre en la comunicad de Casa Viejas, perteneciente al municipio de Elota, Sinaloa.

Informes detallaron que la detención ocurrió mientras el personal militar realizaba patrullajes en caminos rurales del municipio.

Tras las acciones se logó asegurar lo siguiente:

1 arma larga

7 cargadores

1 chaleco táctico

seguramiento de una persona con vestimenta similar a la de uso militar en Elota.

Las autoridades señalaron que en la acción se incautó el armamento y equipo táctico, con el objetivo de combatir la portación ilegal de armas y reforzar la seguridad en Sinaloa.

En redes sociales destacó la vestimenta del detenido, por la similitud que tiene con los uniformes utilizados por los elementos federales que posaron junto a él en la fotografía que evidencia su captura.