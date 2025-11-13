Angélica Vale recibió demanda de divorcio el día de su cumpleaños: acusan que Otto Padrón tiene “plan perverso”

Se desconoce si Angélica Vale ya firmó el documento. (Redes sociales)

El pasado martes, el día en que Angélica Vale celebró su cumpleaños número 50, la actriz recibió formalmente la demanda de divorcio presentada por su aún esposo, Otto Padrón.

La demanda de divorcio fue presentada ante la Corte Superior de Los Ángeles el 4 de noviembre, una semana antes del cumpleaños de Vale. No obstante, según la información de los periodistas Javier Ceriani y Mandy Fridman, el documento oficial llegó a manos de Angélica el martes 11 de noviembre.

Fridman subrayó que el oficial de la corte entregó la notificación ese día, y que si la noticia no se hubiera filtrado antes por Javier Ceriani, la actriz se habría enterado por sorpresa durante su propia celebración de cumpleaños.

Aunque no se ha confirmado si la hija de Angélica María ya firmó la notificación, la entrega del documento marca el inicio del periodo de 30 días para que responda formalmente a la demanda de divorcio, un proceso que no inicia oficialmente hasta que la notificación haya sido firmada.

¿Plan perverso de Otto Padrón?

La actriz indicó en su programa de radio que se enteró la noticia mientras ambos cenaban con amigos. (Hoy Día, YouTUbe)

Los periodistas acusaron que la acción y los tiempos manejados para la demanda de divorcio fueron “crueles” y “muy perversos” al subrayar: “¿Cómo haces una celebración de cumpleaños en familia sabiendo que la persona recibirá una demanda ese mismo día?”, se preguntaron, señalando que dos días antes de entregar la notificación, cuando se reveló que Padrón iba a pedir el divorcio, éste fue quien organizó una comida para festejar los 50 años de Vale con sus hijos.

“El nivel de crueldad que se ve en los actos muestra demasiado desprecio por una persona de la que recibiste amor y dos hijos. Es como el beso de Judas”, enfatizó Mandy Fridman.

Además, se habló de la versión expresada por Otto Padrón sobre su desconocimiento de que su abogado había presentado la demanda. Y es que, según relató Angélica Vale en su programa de radio, “La Vale Show”, ambos recibieron la noticia juntos durante la cena familiar tras la filtración a los medios.

“Yo me enteré de la noticia de que Otto Padrón puso… de que el papá de mis hijos puso la demanda de divorcio igual que ustedes, ayer, cenando con él. Yo no sabía que lo había metido (la solicitud de divorcio)... Él tampoco sabía que (sus abogados) iban a meter los papeles una semana antes de mi cumpleaños, que él también se sacó de onda… que no sabía lo que estaba pasando”.

La locutora y actriz ya sabía que comenzaría el proceso, pero no la fecha. Crédito: La Vale Show

Sin embargo, tanto Ceriani como Fridman explicaron que, conforme a la ley estadounidense, un abogado no puede presentar la demanda sin la autorización expresa y por escrito del cliente, por lo que Otto debió aprobar el procedimiento y los tiempos.

Fridman lo dejó en claro: “En este país, un abogado te tiene que consultar antes de proceder. Otto debió autorizar el momento y la gestión de la entrega. No hay chance de que él no supiera, de lo contrario es un delito”.

Ambos periodistas insistieron que el documento ya estaba firmado por Padrón desde el 25 de septiembre y presentado ante la corte desde el 4 de noviembre, por lo que consideran imposible que Otto Padrón no estuviera informado ni hubiera aprobado la notificación en esa fecha específica.

Ceriani también defendió el haber filtrado la noticia, pues afirmó que “preparó emocionalmente a Angélica” para el golpe que venía.

Acusan campaña sucia

Angélica Vale cumple 50 años este 11 de noviembre. (CUARTOSCURO)

Durante la emisión, Mandy Fridman y Javier Ceriani también abordaron el trasfondo de la ruptura. Señalaron que la separación no fue iniciativa de Otto Padrón.

Desde abril, Angélica Vale insistía en formalizar el divorcio y procuró llegar a un acuerdo conciliatorio para evitar un enfrentamiento legal. “No es cierto que Otto es la víctima aquí. La que buscaba el divorcio era Angélica, y su intención era proteger a los niños y evitar un proceso doloroso para la familia”, afirmaron.

En otro momento clave, Fridman y Ceriani advirtieron que existen “situaciones muy delicadas” —de tipo privado y con sustento probatorio— que no se han revelado por respeto, pero que podrían salir a la luz si el conflicto escala en una “campaña sucia”.

Una acusación relevante vertida en la conversación fue la de que los rumores de infidelidad de Angélica Vale habrían sido impulsados, directa o indirectamente, desde el círculo de Otto Padrón.

Ceriani y Fridman manifestaron que estos rumores no solo carecen de fundamento, sino que podrían formar parte de una estrategia de desprestigio hacia la actriz, y que si la contraparte continúa “jugando estrategias” mediáticas, ellos estarían en condiciones de defender públicamente a Angélica Vale con pruebas contundentes de la realidad.