México

Yeri Mua anuncia concierto en el Auditorio Nacional: fecha, preventa y venta de boletos

La cantante de “Ojitos chiquitos” prepara un súper show para sus fans

Yeri Mua llega al Auditorio
Yeri Mua llega al Auditorio Nacional. (Foto: cortesía)

Yeri Mua anunció un concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México programado para el 19 de abril de 2026.

La preventa de boletos, exclusiva para usuarios de tarjetas Banamex mediante la plataforma Ticketmaster, comenzará el 14 de noviembre, seguida por la venta general al público el 15 de noviembre. Como parte de la estrategia de venta, se ofrecerá una promoción especial de tres meses sin intereses en la adquisición de entradas.

Horas antes del anuncio oficial, Yeri Mua utilizó sus redes sociales para adelantar a sus seguidores que preparaba un anuncio considerado como muy importante en el desarrollo de su carrera, generando expectativa entre sus fanáticos.

Ante el anuncio, sus fans reaccionaron a través de redes sociales, demostrando su fidelidad a la cantante.

Yeri Mua reacciona a LUX de Rosalía

IG.
IG.

La experiencia de escuchar por primera vez el nuevo álbum de Rosalía en la Ciudad de México se convirtió en un acontecimiento exclusivo para un grupo selecto de seguidores e influencers, entre quienes destacó Yeri Mua. La artista española, que ha consolidado un vínculo especial con el público mexicano desde la promoción de su anterior trabajo, eligió la capital mexicana para presentar en primicia su disco LUX, días antes de su lanzamiento oficial previsto para el siete de noviembre.

El evento, celebrado en un ambiente íntimo, permitió a los asistentes sumergirse en la propuesta conceptual de LUX, un álbum que, según la página web oficial de Rosalía, explora “la mística femenina, la transformación y la espiritualidad trazando el arco entre la ilusión y la pérdida, la fe y la individualidad”. Esta visión se traduce en una producción de gran envergadura, en la que participaron la Orquesta Sinfónica de Londres y artistas de renombre como Björk, Carminho, Estrella Morente y Silvia Pérez Cruz. Además, el proyecto incorpora las voces de la Escolania de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana y el grupo Yahritza y su esencia.

Tras la escucha anticipada de LUX, Yeri Mua compartió su impresión sobre el álbum. La intérprete de Ojitos chiquititos expresó: “Yo creo que las generaciones de los chavos del 2000 en adelante y los más chicos no estamos acostumbrados a escuchar este tipo de música, y escucharla es como comer ese bocadillo riquísimo por primera vez, tu bocadillo favorito por primera vez, es esa sensación. Es como tener un orgasmo por primera vez, aunque suene muy loco. Rosalía es una genia”.

