Tras anuncio de boda religiosa, Ángela Aguilar y Christian Nodal se dejan ver juntos: “Besitos”

Hace unos días Ángela Aguilar confirmó ante sus seguidores que su esperada boda religiosa con Christian Nodal será en mayo de 2026, afirmación que ha colocado a la polémica pareja en el centro de atención.

Este martes la pareja se dejó ver junta y cariñosa en medio de las giras que ambos están presentado respectivamente en Estados Unidos, demostrando que pese a la ajetreada agenda aún se dan tiempo para compartir su amor.

Fue a través de su canal de WhatsApp que Ángela Aguilar compartió a sus seguidores un gif en donde se le ve viajando al lado de Christian Nodal. En él, ambos aparecen en el interior de un jet privado mandando besos a la cámara. El gesto iba acompañado del mensaje escrito: “Besitos” además de un emoji de corazón.

La publicación se difunde justo después del anuncio de la boda religiosa, funcionando como una estrategia para mantener a la pareja en el centro de la conversación y contrarrestando a la vez las críticas recientes contra ambos artistas.

Las respuestas en el canal de WhatsApp no tardaron en llegar. El gif compartido por Ángela acumuló 2,590 reacciones, de las cuales 2,240 fueron corazones, 241 risas, 55 pulgares arriba, 37 agradecimientos y menos de veinte entre sorprendidos y llorando.

¿Qué se sabe de la boda?

La declaración sobre la fecha de la boda religiosa se dio durante una firma de autógrafos en Estados Unidos, donde Ángela Aguilar invitó personalmente a sus fans: “Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo, por la iglesia”, anunció ante la sorpresa del público, recordando que ya se caso en junio de 2024 por el civil en Morelos.

Por su parte, Christian Nodal ha optado recientemente por no comentar mucho sobre el tema. Este martes, cuestionado por la prensa al llegar a Las Vegas se limitó a expresar, de forma escueta, que espera una boda “bien mexicanota”, manteniéndose distante de los detalles personales que Ángela ha decidido compartir.

Sobre la gira de su esposa en EEUU, que ha tenido dificultades para llenar los recintos en los que se presenta, el intérprete de “Botella tras botella” dijo: “Ángela es una gran artista, y tiene un gran corazón también”.

En redes sociales la actitud que Nodal ha tenido con la prensa en éste último encuentro ha sido ampliamente criticada, tachándolo de “arrogante”, pues les hizo muecas y decidió ignorar la mayoría de las preguntas y comentarios.

Polémicas en sus giras

Ángela Aguilar y Nodal están en sus giras individuales en EEUU. (Captura de pantalla)

Las últimas semanas no han dado respiro ni a Ángela Aguilar ni a Christian Nodal, ambos envueltos en el escrutinio mediático y nuevas polémicas, tanto personales como profesionales.

Por el lado de Nodal, la cancelación abrupta del cumpleaños de su madre, Cristy Nodal, disparó rumores sobre el posible regreso de su cáncer de colon y una nueva crisis de salud. Este episodio generó preocupación en el entorno familiar y agitó las redes, donde seguidores del cantante mantienen expectación ante la falta de confirmación oficial sobre su estado.

A estos temas personales se suman desafíos de logística y migración en su gira por Estados Unidos: Nodal detuvo su concierto en California para pedir respeto y apoyo para sus mariachis, varios de los cuales no pudieron ingresar al país tras la negativa de sus visas de trabajo.

Mientras tanto, Ángela Aguilar navega su propio ciclo de controversias. El arranque de su “Libre Corazón Tour 2025” estuvo marcado por la baja venta de boletos, el remate de entradas para incentivar la asistencia, y la viralización de memes sobre la falta de público.

Además, también ha enfrentado críticas a la producción de su show, las comparaciones con Cazzu y las burlas que ha intentado hacer sobre señalamientos que se le han hecho desde que confirmó su relación con el sonorense.