Sentencian a estadounidense que era coordinador del Cártel de Sinaloa, encargado de enviar metanfetamina y fentanilo

Gabriel Seth Rodgers, un hombre de 26 años y de origen estadounidense, fue sentenciado a 30 años de prisión por su papel en actividades de narcotráfico y quien era un coordinador para el Cártel de Sinaloa.
Dicho sujeto fue capturado en México y posteriormente entregado a las autoridades de Estados Unidos, país donde fue enjuiciado y condenado a 30 años de prisión y 10 de libertad supervisada. Lo anterior debido a que fue identificado como un distribuidor de metanfetamina, fentanilo y cocaína.
Los registros oficiales indican que Seth Rodgers era el encargado de coordinar los envíos de las drogas mencionadas a diversos puntos de EEUU, incluyendo Wyoming de donde es originario.
De EEUU a Culiacán
“Rodgers fue identificado como coordinador de envíos del Cártel de Sinaloa. Anteriormente, había sido condenado por robo de armas de fuego. Tras ser liberado después de que se le revocara la libertad condicional por dicha condena, se dio a la fuga y comenzó a traficar grandes cantidades de sustancias controladas”.
El hombre hora sentenciado huyó a Culiacán, Sinaloa, (México) y desde dicho lugar continuaba con sus actividades como coordinador de envíos para el grupo criminal mexicano.
Fue el responsable de mover 90 kilogramos de metanfetamina, cinco de cocaína y 18 de fentanilo. En mayo de 2024 en Wyoming se le acuso de conspiración para distribuir metanfetamina y fentanilo, mientras que en marzo de 2025 un jurado de Montana lo acusó de posesión con intención de distribuir metanfetamina y cocaína.
Si bien la sentencia fue definida el 3 de noviembre pasado, el Departamento de Justicia anunció la condena siete días después. Fue e agosto pasado que el hombre de 26 años se declaró culpable de todos los cargos en su contra tanto en el caso de Wyoming como en el de Montana.
Finalmente, Seth Rodgers fue capturado por las autoridades mexicanas en el fraccionamiento Belcantto, en la capital de Sinaloa siete días después de la acusación en el distrito de Montana.
El informe de Fiscalía Federal del Distrito de Wyoming indica que el ahora sentenciado tuvo un papel fundamental para el trasiego de drogas hacia EEUU.
“Introdujo grandes cantidades de drogas peligrosas en Montana y Wyoming, y luego se ocultó tras el amparo del Cártel de Sinaloa”, dijo el fiscal federal Darin Smith.
El Cártel de Sinaloa es un grupo criminal con una importante presencia en México y acusado de enviar diversas drogas a EEUU, país donde han sido reportadas diversas detenciones de presuntos integrantes del grupo criminal.