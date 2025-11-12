México

Rosa Icela Rodríguez busca evitar bloqueos de la CNTE y pide disposición al diálogo

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anuncia movilizaciones para este 13 de noviembre en al menos 20 estados

Rosa Icela Rodríguez, llama al diálogo para evitar paro nacional. (Gobierno de México)

Ante el anuncio de un paro nacional de 48 horas y una jornada de bloqueos por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que el gobierno federal mantiene un diálogo constante con el magisterio y ha cumplido con compromisos concretos para mejorar sus condiciones laborales.

Rodríguez destacó que la administración de Claudia Sheinbaum ha sostenido más de 22 mesas de trabajo con la CNTE y 10 encuentros directos con la presidenta.

“El gobierno de México tiene un profundo respeto al magisterio. Por ello, hemos escuchado y atendido sus demandas con resultados tangibles”, señaló la titular de la Segob.

CNTE amenaza con paro nacional. + REUTERS/Henry Romero

Entre los avances mencionados se encuentra el incremento salarial del 10 por ciento otorgado en mayo —el más alto de los últimos años—, la conservación de la edad mínima de jubilación (58 años para maestros y 56 para maestras) y la reducción de intereses en los créditos del FOVISSSTE, además del congelamiento de saldos y condonación de adeudos.

También recordó que fue suspendida la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros (USICAMM), con el fin de elaborar una nueva propuesta para el ingreso y promoción docente.

La funcionaria agregó que se han destinado recursos a la basificación de trabajadores, la mejora de infraestructura educativa y la construcción de clínicas y hospitales en zonas solicitadas por el magisterio.

La CNTE convoca un nuevo paro nacional de actividades el jueves 13 y viernes 14 de noviembre. REUTERS/Henry Romero

En el caso de la sección 22 de Oaxaca, mencionó que se han invertido cientos de millones de pesos en apoyos para jubilados, adquisición de uniformes, mobiliario y equipos de cómputo.

CNTE prepara paro nacional y bloqueos en 20 estados

Pese a estos avances, la CNTE anunció un nuevo paro nacional de actividades el jueves 13 y viernes 14 de noviembre, con mítines, bloqueos carreteros y concentraciones en la Ciudad de México y otras 20 entidades.

La disidencia magisterial señaló que esta jornada marcará el inicio de una nueva etapa de movilizaciones si el gobierno no responde a sus demandas.

La CNTE llama a manifestaciones en Ciudad de México y otras 20 entidades. REUTERS/Henry Romero

Entre los puntos principales del pliego petitorio se encuentran la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2017, la eliminación de las reformas educativas impulsadas por los expresidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, así como la revisión integral del sistema de pensiones y la reposición de derechos laborales.

La CNTE también exige la reinstalación de la mesa nacional de diálogo con la presidenta Sheinbaum y la reactivación de las mesas resolutivas estatales suspendidas desde mayo pasado.

Las protestas comenzarán entre las 6:00 y 8:00 horas del jueves, con mítines en plazas públicas, bloqueos en carreteras, avenidas y casetas —particularmente en Morelos y Puebla—, así como cierres frente al Congreso de la Unión, Palacio Nacional y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Estamos convencidos de que por encima de todo se encuentra la educación y el bienestar de los estudiantes”, concluyó Rodríguez.

