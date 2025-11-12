Ricardo Anaya asegura que Claudia Sheinbaum perdería revocación de mandato en 2027: “Pónganla en la boleta”

Ricardo Anaya asegura que Claudia Sheinbaum perdería revocación de mandato si va en la boleta para la elección de 2027 Crédito: SenadoresPANTV

“¿La quieren poner en la boleta?: que la pongan, nada más que el que se lleva se aguanta”, retó el senador Ricardo Anaya a los legisladores de Morena, respecto a la propuesta de poner a la presidenta Claudia Sheinbaum para la consulta de revocación de mandato en 2027.

Afirmó que el partido oficialista lo que tiene “es miedo, es pánico, porque están en caída libre, sobre todo porque la violencia y la inseguridad han llegado a tal nivel que están perdiendo el apoyo de los ciudadanos. Vean todas las encuestas públicas”.

En entrevista para medios este martes 11 de noviembre de 2025, el panista aseguró que en estos momentos el contexto no le favorece a la mandataria: “si la ponen en la boleta lo que va a pasar es que se le va a revocar el mandato con el voto de la oposición”.

Advirtió que dentro de Morena hay quienes buscan traicionar a la presidenta, de tal forma, que la revocación de mandato también podría ser impulsada desde dentro del partido oficialista:

“Con el voto de muchos morenistas que la van a traicionar, porque lo que muchos quieren es justamente que ella vaya a la boleta, para ellos, sobre todo los gobernadores, tener el control en esa elección y entonces poder amenazar a la presidenta”.

Ricardo Anaya retó a Morena a llevar a Claudia Sheinbaum a la boleta en la elección de 2027. (Foto: Cuartoscuro)

Oposición no tiene miedo, afirma Ricardo Anaya

El senador del Partido Acción Nacional (PAN) dejó claro que el blanquiazul no le teme a la decisión de poner a Sheinbaum en la boleta en 2027, sin embargo, adelantó que su grupo parlamentario exige que “también se agregue a los gobernadores en la boleta de una vez, en el 2027, para revocarle el mandato a todos esos gobernadores que tienen vínculos con el crimen organizado”.

Otra exigencia de Acción Nacional está enfocada en quitar el poder de decisión al Congreso en cuanto a la sustitución de a quiénes se les revoque el mandato, ya que de lo contrario ven un plan fraguado previo a esta formulación:

“Quieren quitar a la presidenta para poner, por ejemplo, al hijo de López Obrador; no, si se le revoca el mandato, vamos a una elección constitucional y que vote la gente”.

La propuesta del PAN va dirigida a que en el proceso de revocación de mandato, sea la ciudadanía quien decida, “una vez que se les revoque el mandato, que sea la gente la que, con su voto, defina quién va a ocupar tanto la Presidencia como las gobernaturas en los estados”.