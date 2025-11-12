México

Pronósticos: todos los resultados ganadores del Tris de hoy 11 de noviembre

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Guardar
Tris entrega miles de pesos
Tris entrega miles de pesos en premios y puedes ganar con solo dos aciertos (Infobae/Jovani Pérez)

La Lotería Nacional ha hablado: los resultados de los sorteos de Tris han sido revelados. Estos son los números de la fortuna de este martes 11 de noviembre.

Cuida bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para recoger el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para reclamar tu premio. Una vez finalizado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Combinación ganadora del Tris

Tris Medio Día

Sorteo: 35098

Resultado: 14107

Tris De las Tres

Sorteo: 35099

Resultado: 57366

Tris Extra

Sorteo: 35100

Resultado: 49228

Tris De las Siete

Sorteo: 35101

Resultado: 00694

Tris Clásico

Sorteo: 35102

Resultado: 20980

De lunes a domingo, cinco veces al día, se comparten los resultados del sorteo de Tris dependiendo su modalidad.

Las modalidades son: Tris Mediodía, que lleva a cabo a las 13:00 horas; el Tris de las Tres, que se hace a las 15:00 horas; Tris Extra que se efectúa a las 17:00 horas; el Tris de las Siete que realiza a las 19:00 horas; y el Tris Clásico, que es a las 21:00 horas.

Que documentos necesito para reclamar un premio de Tris

Los ganadores de los
Los ganadores de los sorteos del Tris (Cuartoscuro)

Para reclamar un premio de Tris, generalmente necesitas presentar los siguientes documentos:

El boleto ganador o constancia de participación correspondiente.

Identificación oficial vigente, como credencial de elector (INE), pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, o identificaciones aceptadas similares.

Comprobante de domicilio reciente, no mayor a tres meses.

CURP (Clave Única de Registro de Población).

RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

En algunos casos, la constancia de situación fiscal, especialmente para premios mayores.

Es posible que te pidan también el estado de cuenta bancario para depósitos directos, si cobras en las oficinas o bancos autorizados.

Además, para premios mayores a 9,999.99 pesos, el trámite se atiende en oficinas de Lotería Nacional o bancos autorizados y en premios grandes pueden requerir formalidades adicionales como pago ante notario público.

Es importante conservar el boleto sin alteraciones y presentarlo junto con la documentación completa para que el pago se realice sin inconvenientes. También, el plazo para cobrar suele ser de 60 días naturales desde el sorteo.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

TrisPronósticosmexico-loteriasNoticias

Más Noticias

Javier Alarcón revela su pronóstico para los Cuartos de Final entre Cruz Azul y Chivas: “Llave de detallitos”

El periodista de ESPN señaló que el cuadro cementero es favorito, aunque no descartó que el equipo tapatío pueda competir

Javier Alarcón revela su pronóstico

Cómo obtener la Licencia de Conducir Permanente sin hacer cita en CDMX

Es posible tramitar este documento sin registrarse en línea pero con los requerimentos

Cómo obtener la Licencia de

Asesinan y abandonan en la batea de su patrulla a Libna y Jisela, policías viales de Jalisco

Las primeras investigaciones reportan que las oficiales fueron secuestradas y asesinadas mientras realizaban sus labores en El Salto, Jalisco

Asesinan y abandonan en la

Esto es lo que se sabe sobre las protestas y bloqueos de productores de caña

Los productores reclaman subsidios y culpan al Gobierno federal por pérdidas derivadas de las importaciones

Esto es lo que se

¿Cómo hacer galletas de avena saludables con solo 5 ingredientes?

Descubre cómo transformar alimentos simples en una opción versátil, ideal para compartir y conservar, que se adapta a diferentes gustos

¿Cómo hacer galletas de avena
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estos municipios entre Edomex y

Estos municipios entre Edomex y Michoacán tendrán más seguridad tras asesinato de Carlos Manzo

FBI inicia capacitación para manejo de explosivos y drones con elementos de seguridad en Michoacán

Adela Navarro denuncia aumento de violencia digital en su contra tras publicar investigación del asesinato de empresario en BC

“Que no se mate al mensajero y se exija a las autoridades”, pide la periodista Adela Navarro tras denunciar amenazas en su contra

Detuvieron a seis militares por el asesinato de las menores de edad Leidy y Alexa, en Badiraguato, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Así puedes votar por la

Así puedes votar por la mexicana Fátima Bosch en Miss Universe 2025

¿Me toca reembolso? qué pasa si un artista retrasa su concierto como Junior H en Tijuana

Tras dos años de relación, María León anuncia ruptura con coreógrafo de Mira Quién Baila: “Estoy en duelo”

Famosa amiga de Juan Gabriel confiesa que tiene indicios de que está vivo: “Gente me ha dicho que lo ha visto”

El Frankenstein que no fue: él es Andrew Garfield, el actor que iba a interpretar a la criatura en el proyecto de Guillermo del Toro

DEPORTES

Jasper Troy destrona a El

Jasper Troy destrona a El Grande Americano y es nuevo campeón WWE Speed

Julio César Chávez señala que Canelo “ya se ve cansado” para el boxeo profesional tras su derrota ante Crawford

Liga MX Femenil: qué canales transmitirán las Semifinales del Apertura 2025

Estadio Azteca presenta cambios en su estructura directiva y confirma fecha de reapertura para el Mundial 2026

Marcelo Flores ya entrena con Canadá: ¿adiós definitivo al Tri?