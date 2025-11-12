México

Monreal afirma que propuesta para adelantar consulta de revocación de mandato se discutirá ampliamente: “No nos vamos a precipitar”

El presidente de la Jucopo recalcó que la presidenta no ha enviado ninguna iniciativa sobre la revocación de mandato

Guardar
Monreal destacó que la iniciativa
Monreal destacó que la iniciativa podría ser aprobada en la actual o en la siguiente legislatura. | X- Ricardo Monreal

Ricardo Monreal Ávila, legislador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, afirmó que la propuesta para adelantar la consulta de revocación de mandato se discutirá ampliamente y no se tomará una decisión precipitada.

El legislador informó que dicha revisión forma parte de los temas prioritarios en la agenda legislativa para el cierre del año, por lo que precisó que la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Leonel Godoy Rangel, analizará mecanismos que permitan profundizar el debate y procurar la participación social en el proceso relativo a la revocación de mandato.

El diputado de Morena señaló que la iniciativa, presentada por el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, “puede salir a final del año o puede esperarse hasta el segundo periodo ordinario”, que iniciará el próximo 1 de febrero; sin embargo, recalcó que “no nos vamos a precipitar”.

El legislador reiteró la necesidad de que haya “una discusión más amplia y que la sociedad sepa de lo que se trate de la revocación de mandato”.

Monreal señaló que no existe una iniciativa presentada por la presidenta de la República en torno a la revocación de mandato, reiterando que la única propuesta formal en análisis se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales y será dictaminada “con mucha prudencia y mucho cuidado”.

Subrayó además que “la Comisión va a realizar una discusión amplia sobre el tema”, sin que exista un calendario fijo, pues “lo está fijando esta instancia con autonomía y libertad”.

En paralelo, el coordinador del grupo parlamentario de Morena informó que la Ley General de Aguas también figura entre los asuntos de mayor atención para la Cámara de Diputados en estas semanas.

Monreal detalló que la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento ha recibido la instrucción de “ampliar la discusión, que escuchen a las personas y a las organizaciones”.

Afirmó que “es un tema delicado y tenemos que actuar con mucha sensibilidad, escuchar a los agricultores, ganaderos, mineros, industriales, porque el tema del agua tiene muchas aristas y tiene que ser muy cuidadosamente legislado”.

El legislador indicó que se realizarán audiencias públicas en la Cámara de Diputados a partir de la próxima semana, durante tres o cuatro días, en las que se buscará dar espacio de expresión a “todas las asociaciones civiles y organizaciones que tienen alguna relación con el agua en México”.

“Vamos a escucharlos a todos, las industrias refresqueras, las embotelladoras de agua, todos se van a escuchar”, puntualizó Monreal.

Respecto a la naturaleza de la nueva legislación, el diputado subrayó: “El propósito nos parece loable, que el Estado retome la rectoría en este recurso fundamental, pero sin afectar derechos adquiridos por los productores, por los campesinos, por los ejidatarios, por los pequeños propietarios”.

Temas Relacionados

Ricardo Monrealconsultarevocación de mandatoCámara de Diputadosmexico-noticias

Más Noticias

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 12 de noviembre

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Información en tiempo real: estaciones

Fiscalía de Baja California investiga hallazgo de cadáver desmembrado de una mujer en Mexicali

De acuerdo con la información de la policía municipal, la víctima era reconocida como Lorena y también por el apodo de “Shakira”

Fiscalía de Baja California investiga

Pensión Mujeres Bienestar: estas beneficiarias reciben su pago de 3 mil pesos, hoy 12 de noviembre

Las mujeres de 60 a 64 años reciben su apoyo económico correspondiente al bimestre noviembre-diciembre 2025

Pensión Mujeres Bienestar: estas beneficiarias

Video pone a Angélica María en el centro de la controversia por el divorcio de su hija Angélica Vale

La actriz confirmó su separación luego de que el periodista Javier Ceriani filtró la solicitud que interpuso el productor de televisión

Video pone a Angélica María

Atacan a Edith Márquez en redes por cantar el Ave María en boda gay: así fue el momento que divide opiniones

La ceremonia matrimonial que unió al famoso dermatólogo Javi Derma y a Reinaldo Junior ha recibido una ola de comentarios homofóbicos en redes

Atacan a Edith Márquez en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Baja California investiga

Fiscalía de Baja California investiga hallazgo de cadáver desmembrado de una mujer en Mexicali

Revelan red criminal del “Comandate Cromo”, grupo delictivo que opera en el Corredor Interoceánico: van 53 detenidos

Trasladan de emergencia a policía de CDMX tras recibir un disparo en la cabeza, atendía un reporte de robo

Trasladan a 21 reclusos al penal de Huimanguillo, Tabasco; algunos serían del CJNG y La Barredora

Cae “La Concha”, presunta lideresa criminal operadora en Iztapalapa y Tláhuac, CDMX | Video

ENTRETENIMIENTO

Video pone a Angélica María

Video pone a Angélica María en el centro de la controversia por el divorcio de su hija Angélica Vale

Atacan a Edith Márquez en redes por cantar el Ave María en boda gay: así fue el momento que divide opiniones

¿Quién es Mikaela, la compañera canina de María León?

Sia anuncia colaboración ‘navideña’ con Belinda a 20 años de Utopía: cómo se llama y cuándo se estrena en México

Julión Álvarez destroza celular de un fan en pleno concierto y desata polémica en redes: “Le falta humildad”

DEPORTES

México vs Argentina: cuándo, a

México vs Argentina: cuándo, a qué hora y dónde ver al Tri buscar su pase a los octavos de final en el Mundial Sub-17

Alberto del Río da ‘señales’ de su posible regreso a WWE: “Es algo que hasta un ciego puede ver”

Javier Aguirre no le cierra las puertas a Álvaro Fidalgo para la Selección Mexicana: “Si es mexicano está dentro”

Todo lo que necesitas saber sobre los partidos de la NFL de la Semana 11

Luis Rubiales reaviva la polémica: no pedirá perdón a la jugadora de Tigres, Jenni Hermoso