La Granja VIP: Quién es el segundo nominado de la quinta semana en el reality

Las estrategias entre participantes se han modificando por lo que se vive un ambiente tenso en la granja

Las estrategias entre participantes se han modificando por lo que se vive un ambiente tenso en la granja. (Foto: TV Azteca)

La quinta semana de La Granja VIP presentó un nuevo giro en la competencia con la nominación de Lis Vega como la segunda participante en quedar expuesta a la eliminación. Tras una jornada determinada por la prueba del martes de Duelo, la producción del reality mostró cómo la actriz y cantante enfrentó a Alfredo Adame en un reto que exigió precisión y rapidez, elementos que definieron el devenir de ambos dentro del show.

El enfrentamiento se llevó a cabo bajo la supervisión del Capataz Kike Mayagoitia, encargado de designar a los dos contendientes que se midieron en busca de un lugar seguro. Al concluir la competencia, Adame logró imponerse, obteniendo así su permanencia en la granja y dejando a la actriz en una situación de riesgo. De este modo, la lista de nominados sumó un nuevo nombre, desatando aún más tensión entre los habitantes del programa.

“Lis es una de las personas que más cariño les tengo ella siempre ha expresado que le gusta competir. Para mí es un honor estar con ella en la placa”, expresó Eleazar al saber que Vega fue nominada.

Eleazar Gómez fue el primer nominado a través del legado de Jawy. (Captura de pantalla TikTok)

“Fue (un reto) físico, pero al final nos empatamos. Creo que es bien bonito para el público. Que vean que hay una competencia sana, estoy aquí con el corazón y se puede hacer estrategias. Para mí fue un honor competir con este señorón”, expresó Lis Vega.

La decisión de sentar cara a cara a dos figuras de peso en la televisión mexicana reflejó el nivel de estrategia y presión que caracteriza a esta etapa del reality, donde la participación del público cobra cada vez mayor protagonismo. Lis Vega depende ahora del apoyo de sus seguidores, quienes buscan evitar su salida en la próxima jornada de eliminación.

Lis Vega se mostró tranquila, tras su nominación. (Captura de pantalla TikTiok)

En las emisiones recientes de La Granja VIP, el clima de competencia se ha elevado, con pruebas que requieren no sólo destreza física, sino una gran capacidad para manejar la presión en condiciones adversas. El resultado de la nominación agudiza el ambiente entre los participantes y mantiene en vilo a los seguidores del programa, atentos a los movimientos y alianzas internas.

La permanencia de Lis Vega en la competencia queda sujeta al voto del público, en una semana decisiva para los nominados. Mientras las estrategias evolucionan dentro de la granja, la atención recae ahora en la capacidad de convocatoria de cada figura, marcando el ritmo de lo que podría ser una de las eliminaciones más comentadas hasta el momento.

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

  • Alfredo Adame
  • Kim Shantal
  • Alberto del Río “El Patrón”
  • César Doroteo “Teo”
  • Manola Díez
  • Kike Mayagoitia
  • Lis Vega
  • Eleazar Gómez
  • La Bea
  • Sergio Mayer Mori
  • Fabiola Campomanes

