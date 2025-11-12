México

Jóvenes Construyendo el Futuro abre postulaciones en estos lugares: requisitos y documentos para recibir más de 8 mil pesos

La iniciativa va dirigida a personas de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen

Guardar
Jóvenes Construyendo el Futuro es
Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa impulsado por el gobierno de México desde 2019 que busca ayudar a personas de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa impulsado por el gobierno de México desde 2019 que busca ayudar a personas de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen a través de una capacitación laboral gratuita en cualquier centro de trabajo o empresa que participe.

Este año, la iniciativa entrega a cada aprendiz de manera directa y sin intermediarios un apoyo económico bimestral de 8,480 pesos a través de la tarjeta Bienestar, así como seguro médico del IMSS que cubre enfermedades, riesgos de trabajo y maternidad.

El objetivo de Jóvenes Construyendo el Futuro es brindar experiencias de trabajo a los participantes para que posteriormente puedan ingresar al mundo laboral.

Requisitos y documentos para registrarse a Jóvenes Construyendo el Futuro

A través de sus redes sociales, la página oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro dio a conocer que se abrirá un nuevo periodo de registros en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz y en Temapache, Veracruz. La convocatoria estará abierta los días 12, 13 y 14 de noviembre y los interesados podrán realizar su postulación personalmente siempre y cuando lleven los documentos solicitados.

Documentos

  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o licencia)
  • Comprobante de domicilio (opcional)
  • Clave Única de Registro de Población (CURP)

Requisitos

  • Tener de 18 a 29 años de edad
  • No trabajar ni estudiar

Dirección

Plaza Cívica 18 de marzo, ubicada en calle 2 Oriente, S/N, Col. Obrera, C.p. 92260. Poza Rica de Hidalgo Veracruz

Kiosco del parque Ejidal, ubicado en calle Francisco Cruz, s/n, Col. Pueblo Nuevo, C.p. 92730, Álamo Temapa

Cabe señalar que en caso de no ocupar un espacio, se podrá intentarlo nuevamente en la siguiente apertura (diciembre). Además, para cualquier duda o aclaración acerca del programa, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales de Jóvenes Construyendo el Futuro que incluyen Facebook, Instagram y X (antes Twitter). Así como la línea telefónica 800 841 2020, con servicio de lunes a sábado en un horario de 8:00 a 21:00 horas.

Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá
Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá una nueva convocatoria en Poza Rica (X@JovConFuturo)

Detalles de las capacitaciones de Jóvenes Construyendo el Futuro

Al concluir el año de formación, las personas participantes reciben un documento que certifica las competencias logradas durante el programa. Las actividades diarias, que varían entre cinco y ocho horas durante cinco días a la semana, se rigen por un plan creado por cada Centro de Trabajo según sus propias necesidades. En total, el esquema abarca nueve áreas distintas: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología y Salud.

Las empresas colaboradoras y los tutores encargados del seguimiento también son reconocidos por su contribución al compromiso social, lo que refuerza la relación entre el desarrollo profesional y la responsabilidad hacia la comunidad. De esta forma, la propuesta persigue preparar a los participantes mediante un enfoque global que se ajusta tanto a las demandas de los sectores productivos como al desarrollo personal y profesional.

Temas Relacionados

Jóvenes Construyendo el FuturoProgramas socialesProgramas para el BienestarCapacitaciones laboralesPoza Rica de Hidalgo, VeracruzRegistrosmexico-noticias

Más Noticias

Feria de la esfera en Chingnahuapan 2025: Tito Double P, El Malilla y más en el cartel completo

El evento reunirá a grandes figuras musicales, espectáculos familiares y actividades artesanales

Feria de la esfera en

Jasper Troy destrona a El Grande Americano y es nuevo campeón WWE Speed

El joven luchador se impuso en combate relámpago durante NXT, arrebatando el cinturón en menos de cinco minutos

Jasper Troy destrona a El

Feria Estatal de León 2026: fechas y boletos para ver a Carín León, Julión Álvarez, Nodal, Gloria Trevi y el cartel completo

El esperado evento cultural y musical contará con la presencia de figuras icónicas, quienes harán vibrar a los asistentes durante casi un mes de espectáculos y actividades para todos los gustos

Feria Estatal de León 2026:

¿La ropa protege contra las bajas temperaturas a las mascotas?

Algunos perros y gatos con pelaje escaso, edad avanzada o condiciones médicas pueden necesitar prendas funcionales, pero siempre bajo supervisión

¿La ropa protege contra las

Alcalde de Morelia cuestiona el Plan Michoacán: “Es más discurso que acción”

Alfonso Martínez critica la falta de presencia federal y advierte que el 90% de las medidas ya existían antes

Alcalde de Morelia cuestiona el
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Que no se mate al

“Que no se mate al mensajero y se exija a las autoridades”, pide la periodista Adela Navarro tras denunciar amenazas en su contra

Detuvieron a seis militares por el asesinato de las menores de edad Leidy y Alexa, en Badiraguato, Sinaloa

Detienen a custodio que intentaba ingresar presunta droga al penal de Tepexi, en Puebla

FGR investiga aseguramiento de casi media tonelada de metanfetamina en Sonora

Adelantan audiencia de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, para definir si saldrá de prisión

ENTRETENIMIENTO

Feria Estatal de León 2026:

Feria Estatal de León 2026: fechas y boletos para ver a Carín León, Julión Álvarez, Nodal, Gloria Trevi y el cartel completo

Latin Grammy 2025: fecha, hora y dónde ver la ceremonia en vivo en México

Los mejores memes de mexicanos que dejó el primer tráiler de “Toy Story 5”, la esperada película de Pixar

Angélica María manda emotivo mensaje a Angélica Vale en medio de su divorcio de Otto Padrón: “Una nueva etapa”

La Granja VIP en vivo hoy 11 de noviembre: sigue El Duelo de la tarde

DEPORTES

Julio César Chávez señala que

Julio César Chávez señala que Canelo “ya se ve cansado” para el boxeo profesional tras su derrota ante Crawford

Liga MX Femenil: qué canales transmitirán las Semifinales del Apertura 2025

Estadio Azteca presenta cambios en su estructura directiva y confirma fecha de reapertura para el Mundial 2026

Marcelo Flores ya entrena con Canadá: ¿adiós definitivo al Tri?

Semifinal América vs Chivas Femenil: la IA anticipa quién llegará a la final