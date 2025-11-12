Frío CDMX: estas tres alcaldías registrarán bajas temperaturas para el amanecer del jueves 13 de noviembre

Activarán alerta amarilla en la Ciudad de México por bajas temperaturas este jueves 13 de noviembre. Crédito: Cuartoscuro

Continuarán las bajas temperaturas para el amanecer de este próximo jueves 13 de noviembre en algunas zonas de la Ciudad de México, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) local.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este miércoles 12 de noviembre en sus redes sociales oficiales.

Señaló que serán tres alcaldías de la capital del país, las que registrarán bajas temperaturas para las primeras horas de este jueves 13 de noviembre.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las demarcaciones afectadas o vivir en ellas.

Protección Civil recalcó que son tres alcaldías de CDMX las que registrarán bajas temperaturas. Foto: Cuartoscuro/ARCHIVO.

Se trata de las alcaldías: Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, que registrarán temperaturas bajas para la mañana de este próximo jueves 13 de noviembre.

Debido a este pronóstico, Protección Civil de la Ciudad de México emitió alerta amarilla en estas tres alcaldías de la capital del país para las primeras horas de este jueves 13 de noviembre.

Ante esto, lanzó una serie de recomendaciones a la población en general por las bajas temperaturas esperadas para la mañana de este jueves 13 de noviembre.

- Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.

- Evita cambios bruscos de temperatura.

- Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.

- Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en estas tres alcaldías para la mañana de este jueves 13 de noviembre?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 01:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en las seis alcaldías mencionadas anteriormente para el amanecer de este jueves 13 de noviembre, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Estas tres alcaldías de CDMX registrarán bajas temperaturas para la mañana de este jueves 13 de noviembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en caso de que exista algún cambio relacionado con el pronóstico del clima para las siguientes 24 horas en la Ciudad de México.

De igual manera, atender las indicaciones y recomendaciones emitidas por la dependencia capitalina por las bajas temperaturas esperadas para este jueves 13 de noviembre en las alcaldías mencionadas anteriormente.