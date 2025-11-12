Famosa amiga de Juan Gabriel confiesa que tiene indicios de que está vivo: “Gente me ha dicho que lo ha visto”

Juan Gabriel, conocido como el Divo de Juárez, ha marcado la historia de la música en México ( Robert Hacman)

Pese a que han pasado años desde la muerte de Juan Gabriel, si nombre sigue siendo sinónimo de éxito. Quedó demostrado hace unos días cuando el Zócalo de la Ciudad de México se transformó en el escenario donde se proyectó uno de los conciertos más emblemáticos del intérprete.

Más de 170 mil personas se congregaron la noche del sábado pasado, según datos de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, para revivir la actuación de Juan Gabriel grabada en 1990 junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de México.

Fanáticos de todas las alcaldías y estados asistieron a este emblemático evento. Edición: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El renovado interés por la figura de El Divo de Juárez se vio impulsado por el estreno de la docuserie “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”, dirigida por María José Cuevas y disponible en Netflix. Este documental, que recorre la vida del artista a través de material inédito y su propio testimonio, escaló rápidamente en popularidad: durante la semana de su lanzamiento, se posicionó como la serie más vista de Netflix en México y alcanzó el sexto lugar en el ranking global, con 1,8 millones de visualizaciones y 7,4 millones de horas reproducidas.

La magnitud de la función en el Zócalo superó ampliamente el récord anterior para un homenaje similar. En 2024, más de setenta mil personas asistieron a la proyección del concierto “Mis 40 en Bellas Artes”, celebrado originalmente por Juan Gabriel en 2013 para conmemorar sus cuatro décadas en los escenarios. La demanda fue tal que el evento debió trasladarse fuera de la Cineteca Nacional, cuyo aforo resultó insuficiente ante la multitud de seguidores que buscaban rendir tributo al legado del cantante.

¿Juan Gabriel no murió? Esto es lo que piensa Lucía Méndez

Juan Gabriel y Lucía Méndez fueron grandes amigos (Fotos: Instagram/@soyjuangabriel_ /@luciamendezof)

Pero aunque es oficial el fallecimiento de Juan Gabriel, algunas personas allegadas a él aseguran que está vivo. Tal es el caso de Lucía Méndez, quien fue su gran amiga. Recientemente, la cantante admitió frente a los medios de comunicación que sospecha que el cantante no ha muerto, esto debido a que personas le han asegurado haberlo visto.

“Me van a matar, se van a enojar, me van a decir loca, pero yo sí siento que está vivo. Siento que vive escondido, pero hay gente que me ha dicho que lo han visto, y sí siento que está vivo”.

Además, la actriz se refirió al reciente video viral donde un hombre muy parecido a Juan Gabriel fue captado con una cámara en una cafetería de París:

“Sí era el pelo, la cara, había pasado tiempo. Dicen que no, pero era idéntico. Yo siento que está en París porque le gustaba la Ciudad de la Luz, el glamour”.