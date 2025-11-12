Estos municipios entre Edomex y Michoacán tendrán más seguridad tras asesinato de Carlos Manzo

Las medidas para reforzar la seguridad, se dieron a conocer durante una conferencia de prensa (@/Mtro_CCastaneda)

De acuerdo con el secretario de Seguridad del Estado de México, elementos de seguridad se han desplegado a lo largo de los municipios que colindan con el estado de Michoacán con el propósito de impedir el ingreso de grupos criminales y un posible repunte de incidencia delictiva en el sur del Estado de México (Edomex).

Dichas acciones se han implementado luego del asesinato del expresidente municipal de Uruapan Michoacán, Carlos Manzo. Aunque las autoridades estatales no han detectado un repunte en la actividad delictiva en la zona sur y norte del Estado de México, la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) ha decidido reforzar la vigilancia en los municipios de:

Luvianos

Otzoloapan

Santo Tomás

Ixtapan del Oro

Donato Guerra

Villa de Allende

San José del Rincón

El Oro

Temascalcingo

De acuerdo a Cristóbal Castañeda Camarillo, como medida preventiva, se ha desplegado un contingente especial de 260 elementos, y dicha acción responde a la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno de México en Michoacán tras el homicidio de Manzo, pero también considera la necesidad de proteger a los municipios mexiquenses que comparten frontera con esa entidad.

Además, mencionó que a dichas acciones se le sumarán elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, que estarán en los recorridos preventivos y filtros de revisión en carreteras y comunidades cercanas a la franja limítrofe.

“El Ejército y la Guardia Nacional también están haciendo un despliegue especial por esta situación, para prever cualquier incidente; hasta el momento no tenemos indicios de incremento delictivo en estos municipios, pero debemos tomar acciones preventivas”, aseguró en la conferencia de prensa.

Entre enero y octubre de 2025, el Estado de México registró mil 328 homicidios dolosos, cifra que representa 6,6 % del total nacional y ubica a la entidad en el quinto lugar a nivel país, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La comparación interanual muestra una disminución de 31.2 % respecto al mismo periodo de 2024. En octubre, se reportaron 120 asesinatos, equivalentes a 7.1 % del total nacional. El secretario destacó que el promedio diario de homicidios también descendió, pasando de 6.6 casos diarios en septiembre de 2024 a 3.8 en octubre de 2025, lo que representa una reducción de 42%.