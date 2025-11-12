México

Estos municipios entre Edomex y Michoacán tendrán más seguridad tras asesinato de Carlos Manzo

Cristóbal Castañeda Caramillo, secretario de seguridad estatal informó de la presencia de elementos de seguridad en la frontera con Michoacán para evitar el ingreso de grupos delictivos

Guardar
Las medidas para reforzar la
Las medidas para reforzar la seguridad, se dieron a conocer durante una conferencia de prensa (@/Mtro_CCastaneda)

De acuerdo con el secretario de Seguridad del Estado de México, elementos de seguridad se han desplegado a lo largo de los municipios que colindan con el estado de Michoacán con el propósito de impedir el ingreso de grupos criminales y un posible repunte de incidencia delictiva en el sur del Estado de México (Edomex).

Dichas acciones se han implementado luego del asesinato del expresidente municipal de Uruapan Michoacán, Carlos Manzo. Aunque las autoridades estatales no han detectado un repunte en la actividad delictiva en la zona sur y norte del Estado de México, la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) ha decidido reforzar la vigilancia en los municipios de:

  • Luvianos
  • Otzoloapan
  • Santo Tomás
  • Ixtapan del Oro
  • Donato Guerra
  • Villa de Allende
  • San José del Rincón
  • El Oro
  • Temascalcingo

De acuerdo a Cristóbal Castañeda Camarillo, como medida preventiva, se ha desplegado un contingente especial de 260 elementos, y dicha acción responde a la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno de México en Michoacán tras el homicidio de Manzo, pero también considera la necesidad de proteger a los municipios mexiquenses que comparten frontera con esa entidad.

Además, mencionó que a dichas acciones se le sumarán elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, que estarán en los recorridos preventivos y filtros de revisión en carreteras y comunidades cercanas a la franja limítrofe.

“El Ejército y la Guardia Nacional también están haciendo un despliegue especial por esta situación, para prever cualquier incidente; hasta el momento no tenemos indicios de incremento delictivo en estos municipios, pero debemos tomar acciones preventivas”, aseguró en la conferencia de prensa.

Entre enero y octubre de 2025, el Estado de México registró mil 328 homicidios dolosos, cifra que representa 6,6 % del total nacional y ubica a la entidad en el quinto lugar a nivel país, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La comparación interanual muestra una disminución de 31.2 % respecto al mismo periodo de 2024. En octubre, se reportaron 120 asesinatos, equivalentes a 7.1 % del total nacional. El secretario destacó que el promedio diario de homicidios también descendió, pasando de 6.6 casos diarios en septiembre de 2024 a 3.8 en octubre de 2025, lo que representa una reducción de 42%.

Temas Relacionados

EdomexMichoacánCarlos ManzoCristóbal Castañeda CaramilloNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

¿Cómo hacer galletas de avena saludables con solo 5 ingredientes?

Descubre cómo transformar alimentos simples en una opción versátil, ideal para compartir y conservar, que se adapta a diferentes gustos

¿Cómo hacer galletas de avena

Así puedes votar por la mexicana Fátima Bosch en Miss Universe 2025

La representante mexicana se ganó el apoyo internacional tras su contundente respuesta al director del certamen, posicionándose como una de las favoritas para la gran final en Bangkok, Tailandia, este 21 de noviembre

Así puedes votar por la

Pensión Mujeres Bienestar 2025: cuándo es el último día de pagos para noviembre y diciembre

Las beneficiarias de este programa social recibirán el apoyo final del año en estas fechas

Pensión Mujeres Bienestar 2025: cuándo

¿Me toca reembolso? qué pasa si un artista retrasa su concierto como Junior H en Tijuana

El cantante de corridos tumbados fue desviado por condiciones climatológicas

¿Me toca reembolso? qué pasa

Este condimento te ayuda con las defensas y alivia el dolor de garganta

Ideal para fortalecer el organismo de forma natural, este ingrediente milenario también contribuye a reducir molestias leves en épocas de frío o cambios de clima

Este condimento te ayuda con
MÁS NOTICIAS

NARCO

FBI inicia capacitación para manejo

FBI inicia capacitación para manejo de explosivos y drones con elementos de seguridad en Michoacán

Adela Navarro denuncia aumento de violencia digital en su contra tras publicar investigación del asesinato de empresario en BC

“Que no se mate al mensajero y se exija a las autoridades”, pide la periodista Adela Navarro tras denunciar amenazas en su contra

Detuvieron a seis militares por el asesinato de las menores de edad Leidy y Alexa, en Badiraguato, Sinaloa

Detienen a custodio que intentaba ingresar presunta droga al penal de Tepexi, en Puebla

ENTRETENIMIENTO

Así puedes votar por la

Así puedes votar por la mexicana Fátima Bosch en Miss Universe 2025

¿Me toca reembolso? qué pasa si un artista retrasa su concierto como Junior H en Tijuana

Tras dos años de relación, María León anuncia ruptura con coreógrafo de Mira Quién Baila: “Estoy en duelo”

Famosa amiga de Juan Gabriel confiesa que tiene indicios de que está vivo: “Gente me ha dicho que lo ha visto”

El Frankenstein que no fue: él es Andrew Garfield, el actor que iba a interpretar a la criatura en el proyecto de Guillermo del Toro

DEPORTES

Jasper Troy destrona a El

Jasper Troy destrona a El Grande Americano y es nuevo campeón WWE Speed

Julio César Chávez señala que Canelo “ya se ve cansado” para el boxeo profesional tras su derrota ante Crawford

Liga MX Femenil: qué canales transmitirán las Semifinales del Apertura 2025

Estadio Azteca presenta cambios en su estructura directiva y confirma fecha de reapertura para el Mundial 2026

Marcelo Flores ya entrena con Canadá: ¿adiós definitivo al Tri?