Emiliano Aguilar defiende a Majo tras rumores de presunto consumo de drogas: “Están mal”

(IG: @majo_aguilar // @emiliano_aguilar.t)

Emiliano Aguilar salió en defensa de Majo Aguilar, luego de que trascendieron rumores de que habría sufrido un episodio por presunto abuso de drogas, incluso habría estado internada en una clínica de rehabilitación.

“No, están mal. Yo conozco a mi prima... yo fumo mot*, ella no, ella es antidrogas, macizo”, comentó en una entrevista que concedió para De Primera Mano.

El rapero no solo negó que su prima consuma estupefacientes, también reveló que en alguna ocasión le ofreció un churro de marihuana, pero ella no aceptó.

La cantante fue señalada de presunto consumo de drogas. Imagen Entretenimiento // De Primera Mano

“Es más, me va a regañar por esto, pero no me importa, yo una vez estaba fumando mot* y le dije: ‘¿Quieres?’ y me dijo: ‘No, no, no’. Ella no fuma, por eso se me hace bien raro que hayan dicho eso“, agregó.

Emiliano Aguilar no comentó nada más al respecto y Majo Aguilar no se ha pronunciado sobre las especulaciones que circulan sobre su vida privada.

Cabe mencionar que Majo Aguilar y Emiliano Aguilar tienen una buena relación, incluso han considerado hacer una colaboración.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Majo Aguilar conquista el Zócalo de la Ciudad de México

María José Aguilar Carrillo, mejor conocida en el medio artístico nacional como Majo Aguilar, ofreció un concierto gratuito el pasado 9 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México como parte del Segundo Congreso Mundial del Mariachi.

La intérprete de regional mexicano fue la encargada de cerrar el evento, del cual fue embajadora, con un setlist a ritmo de mariachi y las reacciones no se hicieron esperar.

Mientras algunos aplaudieron la presentación de la cantante, otros lanzaron comentarios sarcásticos y comparaciones con integrantes de su famosa familia.

(Majo Aguilar)

"La única Aguilar que me cae bien."

"Majo Aguilar es la mejor cantante mexicana, duela a quien le duela."

"Tiene actitud y mucha alegría para hacer a su público."

Majo Aguilar brilló en el escenario con un traje charro con destellos dorados, creado por el sastre Javier Morales.