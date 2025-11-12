México

Cuáles son las estafas más comunes en el Buen Fin y cómo evitar caer en ellas

Ciberdelincuentes emplean técnicas sofisticadas para robar datos y recursos financieros en temporada de ofertas comerciales

Guardar
Ciberestafas crecen durante temporada de
Ciberestafas crecen durante temporada de ofertas. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El auge de las compras durante El Buen Fin en México no solo representa una oportunidad para los consumidores, sino también un escenario propicio para que los ciberdelincuentes desplieguen nuevas estrategias de fraude.

Las autoridades han alertado que, en este periodo de descuentos, las estafas digitales se multiplican y adoptan formas cada vez más sofisticadas, desde la creación de páginas web falsas hasta la difusión de promociones inexistentes.

Entre las prácticas más frecuentes, destacan las tiendas en línea apócrifas, que reproducen el diseño y la dirección web de comercios reconocidos, pero cuyo único objetivo es obtener el pago sin entregar producto alguno. Estas plataformas suelen desaparecer tras concretar la transacción, dejando a los compradores sin posibilidad de reclamo.

Otra modalidad consiste en los descuentos ficticios: algunos comercios elevan previamente el precio de los artículos para simular rebajas considerables, mientras que otras ofertas, que prometen precios irrealmente bajos, suelen ser un indicio de engaño.

Durante la jornada de ofertas,
Durante la jornada de ofertas, se multiplican los intentos de engaño en internet. Foto: (Archivo)

Las redes sociales se han convertido en un canal habitual para la difusión de fraudes. A través de perfiles en Instagram o Facebook, los estafadores publican ofertas que solicitan datos personales o depósitos anticipados, bajo la promesa de productos exclusivos o sorteos inexistentes.

Además, el phishing sigue siendo una amenaza latente: mensajes o correos electrónicos que aparentan provenir de tiendas o instituciones confiables buscan obtener información bancaria, contraseñas o instalar programas maliciosos en los dispositivos de los usuarios.

El uso de redes Wi-Fi públicas y métodos de pago sin protección incrementa el riesgo de que terceros accedan a datos financieros durante el proceso de compra. Por ello, las autoridades recomiendan ingresar manualmente la dirección del sitio web en el navegador, asegurarse de que comience con “https://” y verificar la presencia del candado de seguridad.

También es fundamental comparar precios reales antes de confiar en ofertas demasiado atractivas y evitar pagos mediante transferencias o depósitos directos, optando por tarjetas o plataformas que brinden protección al comprador.

Expertos recomiendan proteger el dinero
Expertos recomiendan proteger el dinero a través de estrategias de seguridad en temporada de rebajas. Credito: cuartoscuro

Para reducir la exposición a fraudes, se aconseja realizar compras únicamente desde redes seguras y mantener tanto el sistema operativo como el antivirus actualizados. En el caso de adquirir productos a través de redes sociales, resulta imprescindible comprobar que el perfil del vendedor incluya datos de contacto verificables, reseñas de otros usuarios y que los comentarios no hayan sido bloqueados o eliminados. Además, es recomendable conservar comprobantes como facturas, correos electrónicos, capturas de pantalla y recibos de pago, ya que pueden ser necesarios para presentar una reclamación.

En situaciones donde el consumidor haya sido víctima de una estafa, la acción inmediata es contactar al banco o a la plataforma de pago para bloquear cargos no reconocidos. Posteriormente, se debe presentar una denuncia ante las autoridades competentes.

En México, organismos como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) disponen de líneas de atención para brindar asesoría y acompañamiento en estos casos.

Temas Relacionados

Buen FinOfertasEstafasFinanzasmexico-noticias

Más Noticias

Nuevo audio expone a José Julián, hijo de Julián Figueroa, hablando mal de Maribel Guardia

La cantante reconoció en declaraciones previas haber recibido audios que causaron alarma por la manera en que el menor se expresaba

Nuevo audio expone a José

Así fue el liderazgo silencioso de ‘El Mayo’ Zambada, según el periodista Diego Enrique Osorno

El periodista compartió detalles inéditos de su conversación con ‘El Mayo’ Zambada

Así fue el liderazgo silencioso

San Luis Potosí aprueba reformas contra “terapias de conversión”

El Congreso local destacó agravantes como el hecho de que la víctima sea menor de edad, persona discapacitada o adulto mayor

San Luis Potosí aprueba reformas

Temblor en México: noticias actividad sísmica 12 de noviembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor en México: noticias actividad

Christian Nodal rompe el silencio tras declaraciones de Ángela Aguilar sobre la boda religiosa

La cantante recientemente reveló que se casarán por la iglesia el próximo año

Christian Nodal rompe el silencio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así fue el liderazgo silencioso

Así fue el liderazgo silencioso de ‘El Mayo’ Zambada, según el periodista Diego Enrique Osorno

Caso Noelia Daylen: qué se sabe del asesinato de la niña de 4 años en Juchitán, Oaxaca

Autoridades detienen a presuntos extorsionadores en el Edomex: decían ser de un grupo criminal de Jalisco

Revelan imágenes del velorio de La Chucky, sicaria del Cártel del Golfo abatida en Tamaulipas

Estos municipios entre Edomex y Michoacán tendrán más seguridad tras asesinato de Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

Nuevo audio expone a José

Nuevo audio expone a José Julián, hijo de Julián Figueroa, hablando mal de Maribel Guardia

Christian Nodal rompe el silencio tras declaraciones de Ángela Aguilar sobre la boda religiosa

Tras anuncio de boda religiosa, Ángela Aguilar y Christian Nodal se dejan ver juntos: “Besitos”

Imelda Tuñón es captada besando a un hombre, así reacciona Maribel Guardia

La Granja VIP: Quién es el segundo nominado de la quinta semana en el reality

DEPORTES

Martinoli cuestiona posible convocatoria de

Martinoli cuestiona posible convocatoria de Fidalgo al Tri: “No te va a hacer diferencia”

Jesús Martínez aclaró por qué Jaime Lozano salió del club Pachuca pese a clasificar a Play In

Errol Spence analiza la derrota de Canelo Álvarez ante Terence Crawford: “Es uno de los grandes, sin duda”

Mikel Arriola confirma inversión en fuera de lugar semiautomático y definiciones clave sobre el ascenso

Javier Alarcón revela su pronóstico para los Cuartos de Final entre Cruz Azul y Chivas: “Llave de detallitos”