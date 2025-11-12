Beca Rita Cetina 2025: cómo contactarlos si tengo problemas con mi dinero, dudas o aclaraciones

La beca Rita Cetina se ampliará en próximo alo (Archivo)

La Beca Rita Cetina está dirigida, en su fase inicial, a estudiantes de secundaria, con la previsión de ampliar su cobertura a niñas y niños de primaria en el siguiente año y, posteriormente, a quienes cursan preescolar.

Cada beneficiario de este programa recibe $1,900 bimestrales, monto que se deposita directamente en la tarjeta Bienestar del estudiante, sin intermediarios. Del mismo modo, existe un complemento de $700 adicionales por cada hijo extra registrado, suma que se entrega a los padres. Esta modalidad busca atender las necesidades de familias con más de un menor inscrito en el programa.

Para resolver dudas o realizar aclaraciones, se encuentran disponibles los perfiles institucionales en Facebook, X (antes Twitter), Instagram, TikTok y la página web www.becaritacetina.gob.mx, así como la línea telefónica 55 1162 0300, que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00.

Además, la Coordinación ha detallado los documentos que deberán presentar quienes se registraron en la convocatoria anterior de las becas Rita Cetina y Benito Juárez para recoger la tarjeta Bienestar. La información específica varía según si el beneficiario es menor o mayor de dieciocho años, y contempla también los requisitos para madres, padres, tutoras o tutores, con el objetivo de garantizar la correcta entrega de los apoyos.

Si eres menor de 18 años:

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio (de los últimos tres meses)

De la madre, padre, tutora o tutor

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Si eres mayor de 18 años

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses)

La Beca Rita Cetina apoyará a alumnos de primaria en 2026

Cuándo abre convocatoria Beca Rita Cetina.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha definido un calendario de expansión para la Beca Rita Cetina, con el objetivo de cubrir de manera integral los distintos niveles del sistema básico en México. El plan establece que en 2026 los alumnos de primaria que asisten a escuelas públicas podrán sumarse al programa, aunque la apertura de inscripciones seguirá un proceso escalonado. De acuerdo con la SEP, primero accederán los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado durante enero; aquellos que cursan primero, segundo y tercer grado deberán esperar hasta septiembre para completar su registro.

Por otro lado, la autoridad educativa ha confirmado que la expansión continuará en 2027: la beca también estará disponible para los estudiantes de preescolar, lo que ampliará la cobertura a todos los grados del nivel básico. De esta manera, la política pública alcanzará tanto a los niños y niñas más pequeños como a quienes se encuentran próximos a terminar la primaria.