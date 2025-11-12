México

Beca Rita Cetina 2025: cómo contactarlos si tengo problemas con mi dinero, dudas o aclaraciones

Así puedes comunicarte para resolver tu situación con el programa social

Guardar
La beca Rita Cetina se
La beca Rita Cetina se ampliará en próximo alo (Archivo)

La Beca Rita Cetina está dirigida, en su fase inicial, a estudiantes de secundaria, con la previsión de ampliar su cobertura a niñas y niños de primaria en el siguiente año y, posteriormente, a quienes cursan preescolar.

Cada beneficiario de este programa recibe $1,900 bimestrales, monto que se deposita directamente en la tarjeta Bienestar del estudiante, sin intermediarios. Del mismo modo, existe un complemento de $700 adicionales por cada hijo extra registrado, suma que se entrega a los padres. Esta modalidad busca atender las necesidades de familias con más de un menor inscrito en el programa.

Para resolver dudas o realizar aclaraciones, se encuentran disponibles los perfiles institucionales en Facebook, X (antes Twitter), Instagram, TikTok y la página web www.becaritacetina.gob.mx, así como la línea telefónica 55 1162 0300, que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00.

Además, la Coordinación ha detallado los documentos que deberán presentar quienes se registraron en la convocatoria anterior de las becas Rita Cetina y Benito Juárez para recoger la tarjeta Bienestar. La información específica varía según si el beneficiario es menor o mayor de dieciocho años, y contempla también los requisitos para madres, padres, tutoras o tutores, con el objetivo de garantizar la correcta entrega de los apoyos.

Si eres menor de 18 años:

(Archivo)
(Archivo)
  • Acta de nacimiento
  • CURP
  • Comprobante de domicilio (de los últimos tres meses)

De la madre, padre, tutora o tutor

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Acta de nacimiento
  • CURP

Si eres mayor de 18 años

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Acta de nacimiento
  • CURP
  • Comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses)

La Beca Rita Cetina apoyará a alumnos de primaria en 2026

Cuándo abre convocatoria Beca Rita
Cuándo abre convocatoria Beca Rita Cetina. Foto: Programas para el Bienestar

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha definido un calendario de expansión para la Beca Rita Cetina, con el objetivo de cubrir de manera integral los distintos niveles del sistema básico en México. El plan establece que en 2026 los alumnos de primaria que asisten a escuelas públicas podrán sumarse al programa, aunque la apertura de inscripciones seguirá un proceso escalonado. De acuerdo con la SEP, primero accederán los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado durante enero; aquellos que cursan primero, segundo y tercer grado deberán esperar hasta septiembre para completar su registro.

Por otro lado, la autoridad educativa ha confirmado que la expansión continuará en 2027: la beca también estará disponible para los estudiantes de preescolar, lo que ampliará la cobertura a todos los grados del nivel básico. De esta manera, la política pública alcanzará tanto a los niños y niñas más pequeños como a quienes se encuentran próximos a terminar la primaria.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaBecas del BienestarProgramas SocialesProgramas del Bienestarmexico-noticias

Más Noticias

México: cotización de cierre del euro hoy 12 de noviembre de EUR a MXN

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

México: cotización de cierre del

Hoy No Circula del 13 de noviembre en CDMX y Edomex

¿Vas a conducir enla Ciudad de México y su zona conurbada, así como en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco? Checa aquí cuales son losautomóviles contemplados en el programa de restricción vehicular y evita una multa

Hoy No Circula del 13

Nvidia desmiente a Samuel García: no hará inversión en Nuevo León

Previamente, el gobernador de Nuevo León anunció la llegada del gigante tecnológico

Nvidia desmiente a Samuel García:

Extrabajadores del Poder Judicial se manifiestan para pedir pago de liquidación

Integrantes del Comité Coordinador de Titulares Federales Cesados con la Reforma Judicial encabezaron la protesta

Extrabajadores del Poder Judicial se

El dólar no logra recuperarse frente al peso al cierre del miércoles 12 de noviembre

La moneda nacional confirma su buen momento frente al billete verde y mantiene su valor a media semana

El dólar no logra recuperarse
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “La China”, presunta integrante

Cae “La China”, presunta integrante del CJNG relacionada con descuartizamientos y venta de drogas en Colima

Siguen los decomisos de objetos prohibidos en el Centro Penitenciario de Aguaruto, Culiacán

Asesinan a jefe de Vía Pública en Chilpancingo; suman cuatro funcionarios municipales ejecutados en un año

Balacera, persecución y asalto en Iztapalapa: detienen a 3 hombres tras robar más de 100 mil pesos a compradores de auto en línea

Junior H comparece ante la Fiscalía de Jalisco por apología al delito tras interpretar “El Azul”

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO:

La Granja VIP EN VIVO: nuevos participantes subirán a la placa junto a Lis Vega y Eleazar Gómez la tarde de hoy 12 de noviembre

Junior H comparece ante la Fiscalía de Jalisco por apología al delito tras interpretar “El Azul”

Danna y Ceci de la Cueva, voces históricas de Wicked, preparan su último hechizo: “El segundo adiós será menos duro”

Luz María Zetina confiesa que su expareja terminó con su compromiso tras revelarle que se enamoró de otra persona

Video pone a Angélica María en el centro de la controversia por el divorcio de su hija Angélica Vale

DEPORTES

Este será el nuevo rival

Este será el nuevo rival de Jake Paul tras vencer a Julio César Chávez Jr.

Se cierra un ciclo: figura deportiva deja Televisa luego de 15 años de presencia en pantalla

El legendario partido de la Momia Gómez inspira la previa México vs. Uruguay

Clara Brugada anuncia inversión millonaria en infraestructura de la CDMX rumbo al Mundial 2026

Fidel Ambriz rompe el silencio y advierte duelos exigentes para el Tri ante Uruguay y Paraguay