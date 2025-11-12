México

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Puebla de Zaragoza

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

¿Lloverá este día? Informate con
el pronóstico del clima

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este 12 de noviembre, aquí está la predicción del clima para las siguientes horas en Puebla de Zaragoza.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 23 grados, la probabilidad de lluvia será del 5%, con una nubosidad del 13%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 28 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se pronostica que alcancen un nivel de hasta 6.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 8 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 6%, con una nubosidad del 88%, mientras que las ráfagas de viento serán de 18 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del clima en
Puebla de Zaragoza

Entre montañas, así es el clima en Puebla

El clima en Puebla es principalmente templado con diferentes grados de humedad, siendo el verano cuando más lluvias se presentan aunque la ausencia de ellas se explica debido a las altas montañas que impiden el paso a nubes cargadas del Golfo de México.

Por regiones, las sierras de Tehuacán, Nevada, Norte y el Citlaltépetl gozan la mayor parte del año de una temperatura templada; la Mixteca Poblana, la sierra Norte y la Sierra de Quimixtlán tienen un clima cálido; mientras que el valle de Tehuacán y los llanos de San Juan y San Andrés presentan uno seco o semiseco.

En Puebla la temperatura anual oscila entre los 11 y 27 grados. A los viajeros se les recomienda visitar este estado a mediados de febrero y hasta principios de mayo, cuando el clima es agradable.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en las últimas décadas la temperatura máxima promedio anual en Puebla ha subido 2.2 grado al pasar de 27.9 grados en 1985 a 30.1 grados en 2020; en tanto, la mínima ha incrementado 1.9 grados, pasando de 13 grados (1985) a 14.9 grados (2020).

En Puebla la temperatura
promedio anual ronda los 11 y 27 grados.

Cuál es el clima en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diversas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas oscilen los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden encontrar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

El tiempo promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura más baja se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático México sufrirá en un futuro un decrecimiento de las lluvias anuales y un aumento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una alza en el número de contingencias ambientales en las principales metrópolis como la CDMX o Monterrey.

