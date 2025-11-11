Revocación de mandato en 2027 podría influir en el electorado, señala Laboratorio Electoral

La propuesta la realizó Adolfo Ramírez en la Cámara de Diputados Crédito: Cuartoscuro

Luego de que Alfonso Ramírez Cuellar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados presentara la iniciativa para reformar el artículo 35 de la Constitución, que plantea que la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pueda solicitar una sola vez, en los seis meses previos al final del tercer año de gobierno.

El centro de desarrollo de ideas políticas, Laboratorio Electoral, liderado por Arturo Espinosa Silis, advirtió que adelantar la consulta de revocación de mandato presidencial para que coincida con las elecciones intermedias de 2027 puede favorecer a quien ocupa la Presidencia y poner en riesgo la equidad electoral.

La organización hizo un llamado los legisladores para analizar de forma minuciosa el proyecto de dictamen que se discute actualmente en la Cámara de Diputados. El plan propone que la consulta ciudadana sobre la permanencia del titular del Poder Ejecutivo Federal se realice al mismo tiempo que se eligen cargos intermedios, en lugar de celebrarse en una fecha separada.

El Laboratorio Electoral argumentó que la coincidencia entre ambos procesos podría dar una “ventaja competitiva importante” a la Presidencia al proyectar altos niveles de participación y reforzar la imagen del gobierno en turno durante la jornada electoral. La organización alertó que estas condiciones pueden modificar el equilibrio natural de la competencia por el poder.

También señaló que una eventual aprobación de la reforma dificultaría la posibilidad de que un gobierno enfrentara sanciones efectivas mediante la revocación de mandato, particularmente si logra un resultado favorable en la ratificación. “Esto es contrario a la naturaleza de la revocación”, aseveró la organización en el comunicado emitido a medios.

Respecto al argumento de “eficiencia de recursos” utilizado por quienes respaldan la reforma, el Laboratorio Electoral rechazó que la coincidencia automática de procesos necesariamente implique un aprovechamiento real de insumos o una reducción efectiva de costos si no se otorgan los recursos y medios suficientes para organizar ambos ejercicios de manera adecuada.

El organismo instó a que antes de cualquier dictamen definitivo en la Cámara de Diputados se garantice la “concurrencia electoral solo si existen las condiciones materiales y legales para ello”. De lo contrario, la equidad, legitimidad y confiabilidad del sistema electoral mexicano podrían verse afectados.

Sheinbaum respalda iniciativa

La presidenta Claudia Shienbaum durante 'La Mañanera' Crédito: Cuartoscuro

Claudia Sheinbaum instó a los diputados a debatir y aprobar, a más tardar en 2026, la propuesta para adelantar la consulta de revocación de mandato presidencial.

Sheinbaum argumentó que esta modificación permitirá reducir costos y aprovechar la logística de la jornada electoral, dado que “la ciudadanía ya estará acudiendo a las urnas”. La presidenta señaló que la reforma pretende dar certeza y transparencia al proceso de revocación, evitando que sea empleado con fines políticos o personales. Afirmó: “La consulta no puede utilizarse para la promoción personal de ningún mandatario”.