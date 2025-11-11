México

Revocación de mandato en 2027 podría influir en el electorado, señala Laboratorio Electoral

Claudia Sheinbaum urgió a los legisladores a aprobar reforma de revocación antes de 2026

Guardar
La propuesta la realizó Adolfo
La propuesta la realizó Adolfo Ramírez en la Cámara de Diputados Crédito: Cuartoscuro

Luego de que Alfonso Ramírez Cuellar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados presentara la iniciativa para reformar el artículo 35 de la Constitución, que plantea que la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pueda solicitar una sola vez, en los seis meses previos al final del tercer año de gobierno.

El centro de desarrollo de ideas políticas, Laboratorio Electoral, liderado por Arturo Espinosa Silis, advirtió que adelantar la consulta de revocación de mandato presidencial para que coincida con las elecciones intermedias de 2027 puede favorecer a quien ocupa la Presidencia y poner en riesgo la equidad electoral.

La organización hizo un llamado los legisladores para analizar de forma minuciosa el proyecto de dictamen que se discute actualmente en la Cámara de Diputados. El plan propone que la consulta ciudadana sobre la permanencia del titular del Poder Ejecutivo Federal se realice al mismo tiempo que se eligen cargos intermedios, en lugar de celebrarse en una fecha separada.

El Laboratorio Electoral argumentó que la coincidencia entre ambos procesos podría dar una “ventaja competitiva importante” a la Presidencia al proyectar altos niveles de participación y reforzar la imagen del gobierno en turno durante la jornada electoral. La organización alertó que estas condiciones pueden modificar el equilibrio natural de la competencia por el poder.

También señaló que una eventual aprobación de la reforma dificultaría la posibilidad de que un gobierno enfrentara sanciones efectivas mediante la revocación de mandato, particularmente si logra un resultado favorable en la ratificación. “Esto es contrario a la naturaleza de la revocación”, aseveró la organización en el comunicado emitido a medios.

Respecto al argumento de “eficiencia de recursos” utilizado por quienes respaldan la reforma, el Laboratorio Electoral rechazó que la coincidencia automática de procesos necesariamente implique un aprovechamiento real de insumos o una reducción efectiva de costos si no se otorgan los recursos y medios suficientes para organizar ambos ejercicios de manera adecuada.

El organismo instó a que antes de cualquier dictamen definitivo en la Cámara de Diputados se garantice la “concurrencia electoral solo si existen las condiciones materiales y legales para ello”. De lo contrario, la equidad, legitimidad y confiabilidad del sistema electoral mexicano podrían verse afectados.

Sheinbaum respalda iniciativa

La presidenta Claudia Shienbaum durante
La presidenta Claudia Shienbaum durante 'La Mañanera' Crédito: Cuartoscuro

Claudia Sheinbaum instó a los diputados a debatir y aprobar, a más tardar en 2026, la propuesta para adelantar la consulta de revocación de mandato presidencial.

Sheinbaum argumentó que esta modificación permitirá reducir costos y aprovechar la logística de la jornada electoral, dado que “la ciudadanía ya estará acudiendo a las urnas”. La presidenta señaló que la reforma pretende dar certeza y transparencia al proceso de revocación, evitando que sea empleado con fines políticos o personales. Afirmó: “La consulta no puede utilizarse para la promoción personal de ningún mandatario”.

Temas Relacionados

Revocación de mandatoClaudia SheinbaumAdolfo RamírezCámara de Diputadosmexico-noticias

Más Noticias

Los Tigres del Norte lanzan documental sobre migración, cultura y su historia: dónde ver gratis en México

La agrupación celebra su legado con un filme que muestra su viaje de Sinaloa al mundo, accesible para todos los fans

Los Tigres del Norte lanzan

Localizan más de 250 terrenos presuntamente vinculados al crimen organizado en el “Triángulo Dorado”

La UNODC y autoridades federales realizaron vigilancia aérea y terrestre en Durango, Sinaloa y Chihuahua

Localizan más de 250 terrenos

Guillermo del Toro y Yalitza Aparicio provocan revuelo con foto juntos: ¿habrá proyecto secreto?

Los dos íconos cinematográficos fueron vistos juntos en Los Ángeles; con una imagen emocionaron a México y a los fans del séptimo arte en todo el mundo

Guillermo del Toro y Yalitza

Garibaldis de mandarina: el postre de temporada que va bien con cualquier té o café

La incorporación de esta fruta permite lograr sabores únicos dentro de la panadería tradicional de nuestro país

Garibaldis de mandarina: el postre

Jaime Lozano no quiso a Santiago Homenchenko en Pachuca y hoy es convocado por Uruguay

Homenchenko se consolidó como titular en Querétaro y fue llamado por Marcelo Bielsa

Jaime Lozano no quiso a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen dos presuntos narcomenudistas de

Caen dos presuntos narcomenudistas de “La Anti-Unión Tepito” con casi 100 kilos de marihuana

¿Cómo funcionará el despliegue militar en Michoacán tras inicio del Plan para la Paz y Justicia? Esto dijo la Defensa

Fiscalía del Edomex detiene a ex director de TRIJAEM por presunto desvío de recursos

General Trevilla Trejo justifica papel del Ejército en el asesinato de Carlos Manzo: “El protocolo de nosotros no falló”

Guardia Nacional desplegó 70 escoltas para proteger a funcionarios y mandatarios, afirma titular de la Defensa

ENTRETENIMIENTO

Lupillo Rivera estrena romance: ella

Lupillo Rivera estrena romance: ella es Taina Pimentel, la nueva novia del Toro del Corrido

Exponen presuntos lazos de Ana Gabriel y Paco Ayala con Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga tras críticas al gobierno

Temblor hoy 11 de noviembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en la costa de Coyuca de Benítez, Guerrero

La Granja VIP en vivo hoy martes 11 de noviembre: Eleazar Gómez es nominado y Sergio Mayer Mori es sancionado

“Critican las feas”: Laura Zapata defiende a Ninel Conde tras operarse los ojos para tenerlos de color

DEPORTES

Jaime Lozano no quiso a

Jaime Lozano no quiso a Santiago Homenchenko en Pachuca y hoy es convocado por Uruguay

Gary Lineker, exfutbolista de la Selección de Inglaterra elogia a los mexicanos que brillaron en la Premier League

¡De panzazo! Selección Mexicana Sub-17 avanza a los dieciseisavos de final del Mundial Qatar 2025

Xóchitl Gálvez arremete contra Claudia Sheinbaum por donar su boleto para el Mundial 2026

Hugo Sánchez cuestiona al VAR y pide transparencia tras la fractura de Kevin Mier: “Exjugadores deben hacerse cargo”