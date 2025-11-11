México

Las últimas previsiones para Puerto Vallarta: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

A causa del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y conocer el pronóstico del clima para este martes en Puerto Vallarta.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este martes, se estima que en Puerto Vallarta habrá un 0% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 33 centígrados y una mínima de 20°. La nubosidad será del 23% y por la noche habrá una posibilidad del 0% de lluvias.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Puerto Vallarta (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en Puerto Vallarta

Puerto Vallarta, uno de los principales destinos turísticos del estado de Jalisco, posee un clima semicálido subhúmedo debido a su proximidad con la cordillera de la Sierra Madre Occidental y el océano Pacífico.

En el verano las temperaturas oscilan entre los 25 y los 32 grados y puede haber abundancia pluvial, mientras que en el invierno el termómetro baja a los 17 grados y marca máximas de 27 grados, siendo una zona atractiva incluso para las ballenas jorobadas que migran de las frías aguas árticas.

El clima de Puerto Vallarta
El clima de Puerto Vallarta lo hace uno de los lugares turísticos más importantes de México. (Cuartoscuro)

Dónde está el mejor clima de México

México es un país privilegiado, pues su ubicación geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una zona megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este contexto, no es de extrañar que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son en extremo altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de lluvias anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a verse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un aumento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales ciudades, como es el caso de la Ciudad de México.

