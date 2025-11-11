México

Esta es la razón por la cual desayunar tarde puede aumentar el riesgo de muerte prematura

No es solo la calidad de los alimentos, el horario en que se ingieren también tiene un impacto en tu bienestar

Guardar
La hora en que se
La hora en que se consume el primer alimento puede tener un impacto positivo o negativo en la salud. (Imagen ilustrativa Infobae)

El momento en que se realiza el desayuno podría tener un impacto significativo en la salud y la longevidad, según señala un reciente estudio del Massachusetts General Brigham.

La investigación, publicada en la revista Communications Medicine, analizó a más de 2 mil 900 adultos durante un periodo de veinte años y concluyó que quienes retrasan la primera comida del día presentan un mayor riesgo de depresión, fatiga y muerte prematura.

A lo largo del seguimiento, los investigadores observaron que, con el paso de los años, las personas tienden a posponer tanto el desayuno como la cena, lo que acorta el intervalo entre la primera y la última comida diaria.

Este cambio en los horarios alimenticios se asoció con una serie de consecuencias negativas para la salud física y mental, entre ellas trastornos del sueño y un incremento en la probabilidad de fallecimiento antes de lo esperado.

Desayunar dentro de los horarios
Desayunar dentro de los horarios sugeridos es especialmente importante para los adultos mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hassan Dashti, nutricionista y biólogo circadiano, quien lideró el estudio, explicó que estos cambios en la rutina alimentaria podrían servir como una señal de advertencia temprana para detectar problemas de salud en adultos mayores.

Dashti afirmó: “Animar a los adultos mayores a mantener horarios de comida consistentes podría formar parte de estrategias más amplias para promover el envejecimiento saludable y la longevidad”.

El análisis también identificó que las personas con una predisposición genética a ser noctámbulas tienden a retrasar sus comidas, lo que incrementa aún más los riesgos asociados.

Este hallazgo refuerza la idea tradicional de que el desayuno es fundamental, especialmente en la edad adulta, y sugiere que la regularidad en los horarios de alimentación puede ser tan relevante como la calidad de la dieta o la práctica de ejercicio físico regular.

Los autores del estudio advirtieron, además, que la creciente popularidad de prácticas como el ayuno intermitente o la alimentación restringida en el tiempo podría tener efectos diferentes según la edad.

Mientras que en adultos jóvenes estas estrategias pueden ser seguras, en personas mayores el retraso de las comidas podría resultar más peligroso.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la mejor hora para desayunar, segun la ciencia

De acuerdo con diversos estudios sobre el sueño y la alimentación, realizados por instituciones reconcidas como Harvard, la ciencia ha encontrado que se recomienda desayunar entre las 6:00 y las 10:00 de la mañana.

En este sentido, idealmente se recomienda romper el ayuno durante la primera hora después de despertar.

Esto favorece el metabolismo, mejora la sensibilidad a la insulina y ayuda a regular el apetito durante el día.

Diversos estudios asocian el desayuno temprano con beneficios en el control del peso y la salud cardiovascular. Los especialistas destacan que el horario puede ajustarse a la rutina individual, pero recomiendan evitar posponer el desayuno hasta pasado el mediodía.

Temas Relacionados

desayunoestudionutriciónmexico-noticias

Más Noticias

¿EEUU arrestó a más de 600 miembros del Cártel de Sinaloa?: exagente de la DEA cuestiona operativo en Nueva Inglaterra

Infobae México platicó con el exagente de la DEA, Mike Vigil, para contrastar lo informado por las autoridades

¿EEUU arrestó a más de

El mensaje que Efraín Juárez dedicó a José Juan Macías tras confirmarse su grave lesión que lo alejará de las canchas

El técnico universitario se solidarizó con el delantero que estará fuera de actividad por nueve meses

El mensaje que Efraín Juárez

Dónde ver el Tris en vivo y la lista de ganadores del 10 de noviembre

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Dónde ver el Tris en

Metro CDMX: reportan incendio al exterior de estación Canal de San Juan en la Línea A

El Sistema de Transporte Colectivo notificó lo ocurrido cerca de la ruta que va de Pantitlán a La Paz

Metro CDMX: reportan incendio al

¿Por qué Angélica Vale tendría que pagar los gastos de su proceso de divorcio?

La actriz se enteró de que la separación había tomado un rumbo legal en una cena familiar

¿Por qué Angélica Vale tendría
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿EEUU arrestó a más de

¿EEUU arrestó a más de 600 miembros del Cártel de Sinaloa?: exagente de la DEA cuestiona operativo en Nueva Inglaterra

Cuchillos, martillos y desarmadores: autoridades no logran terminar con los decomisos en el penal de Aguaruto

Golpe al narco: aseguran más de 89 millones de pesos en metanfetamina en Michoacán

Una mentira del Mencho a sus socios y una identidad falsa: así fue como “El Guacho” logró esconderse en EEUU

Plan Michoacán genera sus primeros resultados: detuvieron a 5 presuntos extorsionadores de limoneros

ENTRETENIMIENTO

¿Por qué Angélica Vale tendría

¿Por qué Angélica Vale tendría que pagar los gastos de su proceso de divorcio?

Mar Contreras está dispuesta a reembolsar su boleto a quienes la critican tras su debut en ‘Mentiras El Musical’

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 10 de noviembre: quiénes son los finalistas para ser capataz de la semana

Afirman que Angélica Vale le fue infiel a Otto Padrón con integrante de ‘Vaselina con Timbiriche’

Guillermo del Toro, Frankenstein y México: la creación de un monstruo que surgió gracias a un recuerdo de la infancia

DEPORTES

El mensaje que Efraín Juárez

El mensaje que Efraín Juárez dedicó a José Juan Macías tras confirmarse su grave lesión que lo alejará de las canchas

Álvaro Fidalgo jugaría con la Selección Mexicana; en esta fecha sería convocado por Javier Aguirre

Mundial FIFA 2026: más de mil pesos costará el estacionamiento

Perro Bermúdez alista su regreso a TUDN acompañado de estas figuras del periodismo deportivo

Martinoli explica quién debe suplir a Memo Ochoa en la portería del Tri para el Mundial 2026