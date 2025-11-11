Escultura de “señor anciano” podría cambiar visión sobre los rituales mayas

Una escultura con forma de rostro humano fue encontrada junto a una estructura ovalada, sugiriendo que el sitio tenía funciones ceremoniales y no domésticas. FOTO: INAH

El reciente descubrimiento de una escultura de piedra caliza con forma de rostro humano en el ejido de Sierra Papacal, en Yucatán, ha abierto nuevas perspectivas sobre los espacios rituales de la civilización prehispánica en la región.

El hallazgo, realizado por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) durante las labores de salvamento arqueológico asociadas a la construcción del libramiento ferroviario Frente 2 Mérida-Progreso, parte de la infraestructura del Tren Maya, revela la existencia de un probable marcador de acceso a un recinto de reunión.

La pieza, que será trasladada al laboratorio del proyecto para su conservación y análisis, presenta una talla que destaca por sus órbitas oculares profundas, nariz chata y labios marcados por una hendidura que resalta la barbilla.

Estas características sugieren la representación de un “señor anciano”, figura que habría delimitado un espacio restringido y ceremonial.

El análisis de la figura hallada junto al Tren Maya sugiere que marcaba la entrada a un recinto de reunión, aportando información inédita sobre la arquitectura y los rituales de la época prehispánica. FOTO: INAH

El objeto, de aproximadamente 0,45 metros de altura, fue hallado adosado al lado norte del cimiento de una construcción de planta ovoidal, con paredes y techos perecederos, que mide cerca de 5,8 metros de largo por 4,3 de ancho y 0,6 metros de altura.

El recinto donde se localizó la escultura cuenta con un doble muro de rocas calizas careadas, tanto en el interior como en el exterior, con un ancho promedio de un metro.

El acceso principal se sitúa en el lado poniente, lo que indica una orientación pensada para aprovechar la luz solar.

La entrada, de 0,8 metros de ancho, está delimitada por dos grandes rocas que funcionan como jambas. En el interior, el espacio alcanza 3 metros en el eje norte-sur y 2,5 metros en el este-oeste, y el grosor del muro sugiere la existencia de una banca interna.

La ubicación de la escultura, detrás de la jamba norte y sobresaliendo de la banca, no parece accidental.

Un hallazgo reciente en la península podría transformar la comprensión de los rituales y la organización social en antiguas comunidades mayas. FOTO: INAH

Los especialistas del INAH consideran que fue colocada intencionadamente como un marcador o figura de recibimiento en el acceso al recinto, lo que implicaba un acto de respeto al ingresar.

Este detalle refuerza la hipótesis de que el espacio no se destinaba a actividades domésticas, sino a funciones rituales o de reunión.

El análisis preliminar indica que la antigüedad de la pieza corresponde probablemente al periodo Preclásico (2.500 a.C.-200 d.C.). La excavación ha permitido identificar diversas etapas constructivas y de ocupación en la estructura, lo que sugiere cambios en el uso del conjunto a lo largo del tiempo.

El material cerámico recuperado respalda la idea de un desarrollo prolongado desde el Preclásico.

En la primera fase constructiva, los arqueólogos identificaron una explanada de 13 metros de largo por 8 metros de ancho, orientada de sur a norte, donde se halló una huella de carbón posiblemente asociada a un fogón. El cimiento donde apareció la escultura parece corresponder a la misma época, lo que refuerza la relación entre ambos elementos.