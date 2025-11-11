Top 10 Disney+ México: “Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos” lidera el ranking de las películas más vistas del momento

La semana pasada, se estrenó el filme de la primera familia de Marvel, tras su éxito moderado en taquilla. (Marvel Latinoamérica Oficial)

Las producciones más populares de Disney+ México

1. Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos (The Fantastic 4: First Steps)

Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos (Captura de tráiler oficial)

Con un mundo retrofuturista inspirado en los años 60 como telón de fondo, la Primera Familia de Marvel deberá hacer frente a su mayor desafío hasta la fecha. Obligados a buscar el equilibrio entre su papel de héroes y sus fuertes vínculos familiares, tendrán que defender la Tierra de un hambriento dios espacial llamado Galactus y su intrigante heraldo, Silver Surfer.

2. La peor vuelta al mundo

"La peor vuelta al mundo" se mete en el ranking de las mejores producciones de la plataforma. (Disney+)

Sin tener idea de lo que implica darle la vuelta al mundo, Juanpa Zurita convence a Disney de que lo puede lograr con un pequeño avión de un solo motor y el legendario piloto Matt Guthmiller. Recorriendo 8 destinos, 4 continentes, con 8 invitados famosos para no fracasar solo y el poco presupuesto que le sacó a Disney era inevitable que esto terminara en un desastre.

3. El libro de la vida

La familia de Manolo quiere que sea torero, pero él desea ser músico. El joven vivirá una aventura mágica por tres mundos de fantasía y, durante su odisea, tendrá que decidir si sigue los impulsos de su corazón o el deseo de su familia. Un filme de Guillermo del Toro. (20th Century Studios LA)

La película cuenta el viaje de Manolo, un joven torero que se debate entre cumplir con las expectativas de su familia o seguir su corazón y dedicarse a su verdadera pasión: la música. Antes de escoger el camino que seguirá, emprende una aventura recorriendo tres mundos fantásticos, donde tendrá que superar sus peores miedos. Producida por Guillermo del Toro.

4. Mi Pobre y Dulce Angelito

"Mi Pobre y Dulce Angelito" se queda con el cuarto lugar del ranking mexicano de la plataforma de streaming. (Captura tráiler Disney+)

Max Mercer se queda solo en Navidad y hará lo que haga falta para proteger su hogar de intrusos.

5. Fortnite x Los Simpson (Fortnite x The Simpsons)

Fortnite x Los Simpson (Fortnite x The Simpsons)" se mete en el ranking de las producciones más vistas en la plataforma en México. (Disney+)

Los universos de Springfield y Fortnite convergen. Homero, usando una potente energía alienígena, tiene la intención de transformar el mundo, provocando el caos.

6. Ratatouille

"Ratatouille" sigue siendo una de las películas animadas más aclamadas por el público estadounidense. (Disney/Pixar)

Remy es una simpática rata que sueña con convertirse en un gran chef francés a pesar de la oposición de su familia y del problema evidente que supone ser una rata en una profesión que detesta a los roedores. El destino lleva entonces a Remy a las alcantarillas de París, pero su situación no podría ser mejor, ya que se encuentra justo debajo de un restaurante que se ha hecho famoso gracias a Auguste Gusteau, una estrella de la cuisine.

A pesar del peligro que representa ser un visitante poco común (y desde luego nada deseado) en los fogones de un exquisito restaurante francés, la pasión de Remy por la cocina pone patas arriba el mundo culinario parisino en una trepidante y emocionante aventura.

7. Mi pobre angelito 2

"Mi pobre angelito 2" se cuela en la séptima posición del listado en México. (Disney+)

En plenas fiestas navideñas, el pequeño Kevin y su familia están a punto de tomar un avión para disfrutar de unas pequeñas vacaciones, pero Kevin se equivoca y embarca en un avión que lo lleva a Nueva York, donde vuelve a encontrarse solo y desprotegido.

8. Up

"Up" se mete en el octavo sitio del listado. (Disney+)

Tras atar miles de globos a su casa, Carl Fredricksen, un vendedor de globos jubilado, se embarca en el mundo de los sueños de la infancia. Pero sin que Carl lo sepa, Russell, un niño explorador de 8 años, se encuentra en el lugar equivocado en el momento equivocado: el porche delantero de la casa.

El dúo más improbable conoce a fantásticos amigos como Dug, un perro con un collar especial que le permite hablar y Kevin, un pájaro de cuatro metros de altura que no vuela. Atrapados en la selva, Carl se da cuenta de que a veces las mayores aventuras de la vida son las que menos esperabas.

9. Todo Vale (All’s Fair)

Ellas no solo participan del juego, ellas hacen las reglas. (Disney Plus)

Un grupo de abogadas especialistas en divorcios abandona un bufete dominado por hombres para abrir su propio y exitoso despacho. Brillantes, feroces y emocionalmente complejas, lidian con rupturas de alto riesgo, escándalos y lealtades cambiantes, tanto en los tribunales como en su círculo íntimo. En un mundo donde el dinero manda y el amor es un campo de batalla, estas mujeres no solo juegan, sino que cambian las reglas.

10. La Princesa y el sapo

La princesa y el sapo | tráiler oficial

Tiana, una muchacha de origen humilde que vive en Nueva Orleans, trabaja como camarera y cocinera para conseguir realizar el sueño que compartió con su padre, conseguir abrir su propio restaurante. Pero todo cambia cuando el Príncipe Naveen, heredero de la corona de Maldonia, llega a la ciudad.

En su camino se cruza el Doctor Facilier, un brujo vudú que engaña al príncipe y lo convierte en una rana. Atrapado en su nueva forma, Naveen intentará romper el encantamiento utilizando la forma clásica de los cuentos, es decir, con el beso de una princesa. Convence a Tiana para que le bese pero, las cosas no son tan sencillas.

Disney+ y el Streaming

Con su plataforma que ofrece películas y series originales, Disney+ busca hacerle competencia a Netflix. (AP/Richard Drew)

Disney+ es una plataforma de streaming que es propiedad de The Walt Disney Company y que ofrece a sus suscriptores un catálogo amplio de películas, series, documentales, entre otros productos multimedia que han sido lanzados bajo los estudios o marcas de Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic, entre otros.

El servicio fue lanzado de manera oficial el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente expandirse a los Países Bajos y España. Fue hasta finales de 2020 que la plataforma finalmente llegó a Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Cuba.

De acuerdo con el informe del primer trimestre de 2023, el servicio de streaming de Disney+ posee 157,8 millones de suscriptores, lo que representó una baja de cuatro millones con respecto a lo registrado en el trimestre anterior.

En el momento de su lanzamiento, se habló de que la plataforma buscaba albergar 500 películas y 7.000 episodios de programas o series de televisión; además, se contemplaba el lanzamiento de cuatro películas originales y cinco programas de televisión, lo cual se vio con el lanzamiento de la serie The Mandalorian, que costó cerca de 100 millones de dólares.

Disney+ permite a sus usuarios ver contenidos en cuatro dispositivos al mismo tiempo, aunque se pueden crear hasta siete perfiles y se puede mirar contenido hasta en dispositivos.