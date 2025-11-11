México

Cuáles son las estaciones del Metrobús sin servicio este 11 de noviembre

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Guardar
Consulta cuáles son las estaciones
Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El Metrobús tiene las siguientes rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; línea 2, que corre de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que va de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac; línea 4, con tramo de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; mientras que la Línea 7 va de Indios Verdes a Campo Marte.

La alta demanda y los percances viales han hecho que el Metrobús haya activado en su página oficial un apartado para dar actualizaciones sobre el estado de servicio cada hora, señalando si hay cortes en tramos o cuáles son las estaciones sin servicio.

Este es el reporte del Metrobús en la última hora

Línea 1

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 7

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Cómo es el servicio del Metrobús

El Metrobús de la CDMX
El Metrobús de la CDMX durante la noche. (Gobierno de la CDMX)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

MetrobúsCDMXmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

‘La Mañanera’ de hoy martes 11 de noviembre | EN VIVO

La mandataria Claudia Sheinbaum informará sobre temas de relevancia nacional e internacional y responderá las preguntas de la prensa en su conferencia de este martes desde Palacio Nacional

‘La Mañanera’ de hoy martes

Temblor en Guerrero: se registra sismo de 4.1 en Zihuatanejo

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Guerrero: se registra

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 11 de noviembre

La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Clima del puerto de Veracruz:

Así está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 11 de noviembre

Una mala calidad del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para las personas que realizan actividades al aire libre

Así está la calidad del

Metro CDMX y Metrobús hoy 11 de noviembre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Qué se sabe de la

Qué se sabe de la fortuna y los bienes de ‘Don Neto’, exlíder del Cártel de Guadalajara

Quién es Édgar, hermano de Emma Coronel y cuñado de El Chapo, que busca salir anticipadamente de prisión

Desaparición de Carlos Emilio en Mazatlán: caso apunta a ‘El 40’, jefe de plaza de Los Chapitos

¿EEUU arrestó a más de 600 miembros del Cártel de Sinaloa?: exagente de la DEA cuestiona operativo en Nueva Inglaterra

Cuchillos, martillos y desarmadores: autoridades no logran terminar con los decomisos en el penal de Aguaruto

ENTRETENIMIENTO

De Alejandro Ibarra a Otto

De Alejandro Ibarra a Otto Padrón: ¿quiénes han sido pareja de Angélica Vale?

Director de Miss Universo México desmiente arresto en Tailandia y responde a Martha Cristiana

Gaby Ramírez es hospitalizada tras ser atacada por un perro: “Mi pierna está destrozada”

Ángela Aguilar es criticada por imitar a Freddie Mercury en sus conciertos

Fans de Ángela Aguilar rompen en llanto al conocerla en persona: “Lloro porque te quiero”

DEPORTES

El mensaje que Efraín Juárez

El mensaje que Efraín Juárez dedicó a José Juan Macías tras confirmarse su grave lesión que lo alejará de las canchas

Álvaro Fidalgo jugaría con la Selección Mexicana; en esta fecha sería convocado por Javier Aguirre

Mundial FIFA 2026: más de mil pesos costará el estacionamiento

Perro Bermúdez alista su regreso a TUDN acompañado de estas figuras del periodismo deportivo

Martinoli explica quién debe suplir a Memo Ochoa en la portería del Tri para el Mundial 2026