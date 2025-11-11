Beca Rita Cetina 2026: cómo certificar la CURP para usar en el trámite de la entrega de tarjetas

Beca Rita Cetina se extiende en 2026.

El acceso a la Beca Rita Cetina representa una oportunidad relevante para miles de familias mexicanas que buscan asegurar la permanencia de sus hijos en el sistema educativo público. Este programa, impulsado por el gobierno de México bajo la administración de Claudia Sheinbaum desde inicios de 2025, se ha consolidado como un apoyo económico dirigido a estudiantes de nivel básico, con especial énfasis en quienes cursan la secundaria en escuelas públicas.

La iniciativa tiene como propósito central prevenir la deserción escolar mediante la entrega de un respaldo monetario bimestral de 1,900 pesos a cada estudiante beneficiario de secundaria. Además, el esquema contempla un incentivo adicional: los padres o tutores que tengan a más de un alumno inscrito reciben 700 pesos extra por cada hijo adicional. Este monto se deposita directamente en la tarjeta Bienestar, lo que permite a los beneficiarios disponer del dinero en cajeros automáticos y ventanillas del banco correspondiente, sin la intervención de terceros.

En relación con la entrega de las tarjetas para quienes se registraron durante el último periodo de inscripciones, realizado en septiembre y octubre, las autoridades aún no han precisado la fecha exacta en la que se realizará la dispersión de los plásticos.

Se espera que durante la segunda quincena de noviembre comience la entrega de tarjetas Bienestar para las y los becarios que se inscribieron a las becas Rita Cetina y Benito Juárez

No obstante, se prevé que durante noviembre los becarios comiencen a recibir sus tarjetas. Para recoger el plástico, será indispensable presentar una serie de documentos: identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, acta de nacimiento y CURP certificada. Estos requisitos aplican tanto para la madre, padre o tutor, como para la o el estudiante.

¿Y si no tengo mi CURP verificada? La CURP se certifica automáticamente cuando los datos coinciden con el Acta de Nacimiento que está en la plataforma nacional de Registro Civil. Si no es el caso o la CURP tiene algún error, debes comunicarte con tu Registro Civil. En esta página web encontrarás el apartado para corregir o tramitar en línea el Acta de Nacimiento. Cuando esté hecho, LA CURP se verificará. Te dejamos el enlace:

https://www.miregistrocivil.gob.mx/

Beca Rita Cetina va para primarias en 2026

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha anunciado que la cobertura de la Beca Rita Cetina se ampliará progresivamente en los próximos años. Según la dependencia, en 2026 podrán inscribirse alumnos de primaria que asistan a escuelas públicas, aunque el proceso de registro será escalonado: en enero de ese año se abrirán las inscripciones para estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado, mientras que en septiembre se habilitará el registro para quienes cursen primero, segundo y tercer grado. Además, la SEP informó que a partir de 2027 el programa incluirá a los alumnos de preescolar, extendiendo así el alcance de este apoyo económico a todo el nivel básico.

La implementación de la Beca Rita Cetina, con su esquema de pagos directos y la ampliación gradual de beneficiarios, busca fortalecer la permanencia escolar y brindar un respaldo tangible a las familias mexicanas en el proceso educativo de sus hijos.