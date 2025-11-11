México

Beca Rita Cetina 2026: cómo certificar la CURP para usar en el trámite de la entrega de tarjetas

Estos son los documentos que debes tener actualizados para obtener el Programa Social

Guardar
Beca Rita Cetina se extiende
Beca Rita Cetina se extiende en 2026.

El acceso a la Beca Rita Cetina representa una oportunidad relevante para miles de familias mexicanas que buscan asegurar la permanencia de sus hijos en el sistema educativo público. Este programa, impulsado por el gobierno de México bajo la administración de Claudia Sheinbaum desde inicios de 2025, se ha consolidado como un apoyo económico dirigido a estudiantes de nivel básico, con especial énfasis en quienes cursan la secundaria en escuelas públicas.

La iniciativa tiene como propósito central prevenir la deserción escolar mediante la entrega de un respaldo monetario bimestral de 1,900 pesos a cada estudiante beneficiario de secundaria. Además, el esquema contempla un incentivo adicional: los padres o tutores que tengan a más de un alumno inscrito reciben 700 pesos extra por cada hijo adicional. Este monto se deposita directamente en la tarjeta Bienestar, lo que permite a los beneficiarios disponer del dinero en cajeros automáticos y ventanillas del banco correspondiente, sin la intervención de terceros.

En relación con la entrega de las tarjetas para quienes se registraron durante el último periodo de inscripciones, realizado en septiembre y octubre, las autoridades aún no han precisado la fecha exacta en la que se realizará la dispersión de los plásticos.

Se espera que durante la
Se espera que durante la segunda quincena de noviembre comience la entrega de tarjetas Bienestar para las y los becarios que se inscribieron a las becas Rita Cetina y Benito Juárez

No obstante, se prevé que durante noviembre los becarios comiencen a recibir sus tarjetas. Para recoger el plástico, será indispensable presentar una serie de documentos: identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, acta de nacimiento y CURP certificada. Estos requisitos aplican tanto para la madre, padre o tutor, como para la o el estudiante.

¿Y si no tengo mi CURP verificada? La CURP se certifica automáticamente cuando los datos coinciden con el Acta de Nacimiento que está en la plataforma nacional de Registro Civil. Si no es el caso o la CURP tiene algún error, debes comunicarte con tu Registro Civil. En esta página web encontrarás el apartado para corregir o tramitar en línea el Acta de Nacimiento. Cuando esté hecho, LA CURP se verificará. Te dejamos el enlace:

https://www.miregistrocivil.gob.mx/

Beca Rita Cetina va para primarias en 2026

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha anunciado que la cobertura de la Beca Rita Cetina se ampliará progresivamente en los próximos años. Según la dependencia, en 2026 podrán inscribirse alumnos de primaria que asistan a escuelas públicas, aunque el proceso de registro será escalonado: en enero de ese año se abrirán las inscripciones para estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado, mientras que en septiembre se habilitará el registro para quienes cursen primero, segundo y tercer grado. Además, la SEP informó que a partir de 2027 el programa incluirá a los alumnos de preescolar, extendiendo así el alcance de este apoyo económico a todo el nivel básico.

La implementación de la Beca Rita Cetina, con su esquema de pagos directos y la ampliación gradual de beneficiarios, busca fortalecer la permanencia escolar y brindar un respaldo tangible a las familias mexicanas en el proceso educativo de sus hijos.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaProgramas SocialesProgramas del BienestarBecas del Bienestarmexico-noticias

Más Noticias

Hay dos escenarios para la reforma sobre revocación de mandato, explica Monreal

La Comisión de Puntos Constitucionales analizará cómo establecer un mecanismo que permita una discusión más profunda

Hay dos escenarios para la

Los 10 podcasts de Spotify en México para engancharse este día

Caracterizados por ser uno de los formatos digitales más íntimos, este tipo de producciones auditivas han ganado fama y popularidad gracias a las diversas plataformas de streaming

Los 10 podcasts de Spotify

Angélica Vale revela lo duro que tuvo que trabajar para ayudar a Otto Padrón en momentos difíciles: ¿ella lo mantenía?

Elisa Beristain reveló en su programa la supuesta confesión que la actriz hizo sobre los ingresos económicos de su ex pareja

Angélica Vale revela lo duro

Temblor hoy 11 de noviembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en la costa de Coyuca de Benítez, Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy 11 de noviembre

La calidad del aire en la CDMX y Edomex este 11 de noviembre

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico publica el estado del del oxígeno en la capital del país y zona conurbada del Edomex. Aquí el reporte de las 15:00

La calidad del aire en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dan 15 recomendaciones a la

Dan 15 recomendaciones a la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad para Michoacán

Fiscalía de Guanajuato sufre ciberataque: vulneran expedientes y datos confidenciales en 250 GB robados por hackers

Aseguran camiones con más de 9 mdp de mercancía robada en predio de Edomex; hay cinco detenidos

Marina detiene a 22 presuntos delincuentes y asegura armas y droga en operativos del “Plan Colima”

Amenazan de muerte al periodista Paco Cedeño con nota y restos humanos en Cuautla, Morelos | Video

ENTRETENIMIENTO

Temblor hoy 11 de noviembre

Temblor hoy 11 de noviembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en la costa de Coyuca de Benítez, Guerrero

La Más Draga 7: él será el invitado especial para el séptimo capítulo de este martes 11 de noviembre

La Granja VIP en vivo hoy 11 de noviembre: sigue El Duelo de la tarde

Redes de Angélica Vale se inundan con críticas tras anunciar su divorcio: “Te enteraste de la misma manera que Cazzu”

Itatí Cantoral se entera del divorcio de su ‘hermana’ Angélica Vale durante homenaje a su padre: así reaccionó la actriz

DEPORTES

Fuerza Regia, el más ganador:

Fuerza Regia, el más ganador: así fue su sexto campeonato en la LNBP

Selección de Uruguay presenta su lista de convocados para su partido contra México

¿Sergio Ramos se pierde la Liguilla? Anuncian al jugador de Monterrey como host de los Latin Grammys

Esta es la posible fecha para ver a Checo Pérez correr con Ferrari

Jaime Lozano no quiso a Santiago Homenchenko en Pachuca y hoy es convocado por Uruguay