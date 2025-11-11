Aseguran camiones con más de 9 mdp de mercancía robada en predio de Edomex; hay cinco detenidos

Uno de los vehículos asegurados por las autoridades. (FOTO: X: SSEM)

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en coordinación con agentes de la Secretaría de Seguridad Estatal (SSEM) catearon un predio ubicado en la colonia La Planada, en Coyotepec, donde aseguraron vehículos y mercancía diversa con reporte de robo con un valor aproximado de 9 millones 150 mil pesos.

Asimismo, tras el aseguramiento del camión con reporte de robo y el predio en cuestión, fueron detenidas cinco personas, dos de ellas de nacionalidad cubana, mismas que se encontraban manipulando la caja seca, misma que era el objetivo del cateo.

De acuerdo con las autoridades, los implicados fueron identificados como: Francisco “N”; Eric Daniel “N”; Alejandro “N”; Maikol “N”; y Dairon “N”, señalados por su probable intervención en el delito de secuestro exprés con fines de robo cometido en agravio de la víctima.

Según las investigaciones de la Fiscalía Estatal, el pasado 5 de noviembre, la víctima de secuestro (cuya identidad no fue revelada) se encontraba estacionado en el camión robado en la colonia Ex Hacienda San José La Teja, en el municipio de Tepotzotlán, momento en el que lo abordan los ahora detenidos, lo amenazan con armas de fuego, lo desapoderan de la unidad y lo secuestran por aproximadamente tres horas.

Una vez las autoridades tienen conocimiento de los hechos, se inició la investigación que permitió conocer la ubicación del camión cuya carga era de productos de higiene y aseguraron el predio, el camión en cuestión y otras unidades con reporte de robo vigente.

Tractocamiones, camiones y mercancía con reporte de robo fueron recuperados

La Fiscalía General de Justicia detalló que dentro del predio encontraron: seis cajas secas (algunas con sus medios de identificación alterados) que almacenaban colchones, jabones y mercancía china.

Predio asegurado por la FGJEM. (FOTO: X: SSEM)

Además se aseguraron cuatro tractocamiones, algunos con reporte de robo y otros con medios de identificación alterados. En el mismo lugar fueron localizados tres camiones tipo rabón con reporte de robo, cargados de refresco y soluciones salinas, así como un vehículo tipo Dolly, con reporte de robo.

Finalmente, las autoridades informaron que todo lo asegurado junto con las personas detenidas fueron puestas a disposición de la Autoridad Judicial, para que se defina su situación legal.

Cae presunto integrante de La Familia Michoacana en Villa Guerrero, Edomex

Agentes de seguridad del Estado de México detuvieron a un hombre identificado como presunto informante que estaría relacionado con un grupo delictivo originario de Michoacán, presuntamente de La Familia Michoacana.

La detención de un sujeto identificado como Geovanni “N”, quien tiene 18 años de edad, sucedió en Villa Guerrero. Efectivos de seguridad recibieron información sobre un supuesto miembro de un grupo criminal que al parecer se dedicaba a vigilar y reportar el paso de los cuerpos de seguridad.

El sujeto capturado. (SSEM)

Fue sobre la carretera, a la altura de la localidad de Totolmajac, que integrantes de la SSEM vieron que un sujeto lanzó artefactos de metal para posiblemente dañar la unidad oficial.

Debido a lo anterior, los agentes estatales interceptaron al sujeto para realizarle una inspección que derivó en el hallazgo de nueve ponchallantas, así como seis bolsas de plástico con presunta marihuana, un radio y una motocicleta de color rojo con negro.

El joven de 18 años fue capturado por los agentes y posteriormente fue llevado ante el Ministerio Público para que sea determinada su situación jurídica.