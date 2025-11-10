México

Qué significa ser una persona que acaricia a los perros en la calle, según la psicología

Este simple acto puede revelar mucho sobre tu personalidad

Guardar
A pesar de que un
A pesar de que un perro pueda llamarnos la atención siempre es importante pedir permiso a su dueño o evaluar si el perro se muestra con disposición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tocar un perro desconocido en la vía pública es una práctica frecuente que revela más que una preferencia por los animales.

Diferentes expertos en psicología consideran que este hábito muestra rasgos de la personalidad como la empatía, la curiosidad y la apertura a nuevas experiencias.

El abordaje, aunque cotidiano, resulta un objeto de análisis interesante para especialistas que indagan en el significado tras comportamientos espontáneos.

Quienes disfrutan de los perros
Quienes disfrutan de los perros pueden tener más empatía y habilidades para leer su entorno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto dice sobre tu personalidad el mostrara inclinación por agarrar perros en la calle

Han sido varios los especialistas que han mostrado interés por saber que lleva a una persona a buscar entablar un acercamiento con un perro desconocido.

En este sentido, The Guardian reportó que, para muchos psicólogos, acariciar perros ajenos en la calle puede funcionar como un mecanismo para aliviar el estrés.

Este simple gesto activa sensaciones de bienestar y genera un espacio de conexión emocional, según la doctora Elizabeth Dale, psicóloga clínica en Londres.

Además, en diversas culturas urbanas, la interacción ocasional con animales permite romper la rutina y mejorar el ánimo del peatón.

Un informe de la Asociación Americana de Psicología (APA) citado por BBC Mundo señala que personas propensas al contacto con animales suelen demostrar niveles elevados de inteligencia emocional, sensibilidad social e incluso creatividad.

De acuerdo con el estudio, quienes se acercan a los perros en espacios públicos lo hacen desde una confianza en sí mismos y disposición a establecer vínculos, aún temporales, con otros seres vivos.

Y es que el acto de acariciar perros en la calle revela una atención especial hacia el entorno pues no se trata únicamente de un gusto, sino de la habilidad de leer el contexto y tomar decisiones basadas en la comunicación no verbal, tanto del perro como de su dueño.

Por su parte, la psicóloga clínica Patricia Carranza, citada por El Universal, afirmó que quienes muestran deferencia hacia los animales en espacios urbanos revelan moralidad prosocial, una orientación ética que antepone el bienestar ajeno.

Acariciar perros en la vía pública implica cierto nivel de confianza y control emocional, ya que la situación desconocida exige una regulación de impulsos y una valoración de los riesgos y beneficios de la interacción.

La dimensión emocional no es el único aspecto involucrado. Según ABC News, personas extrovertidas y abiertas a lo nuevo suelen mostrar mayor inclinación hacia conductas de acercamiento a animales desconocidos.

Los psicólogos consultados por el medio destacan que la espontaneidad es un rasgo recurrente, así como la disposición a compartir y experimentar alegría en compañía de seres vivos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las conclusiones de la psicología sobre este comportamiento subrayan que, aunque encontrarse con un perro en la calle y tocarlo pueda parecer trivial, en realidad revela un entramado complejo de habilidades, valores y predisposiciones personales.

Para los especialistas consultados por The Guardian y BBC Mundo, elevados niveles de empatía, inteligencia emocional y apertura a nuevas experiencias caracterizan a quienes practican este contacto casual con animales urbanos.

Temas Relacionados

perrospsicologíasalud mentalmexico-noticias

Más Noticias

Detienen a presunto informante de la Familia Michoacana en Edomex

El detenido arrojó ponchallantas a los elementos de seguridad

Detienen a presunto informante de

Pastel de chocolate y avellanas; una receta fácil y sin horno

Este manjar se puede preparar de manera sencilla sin usar el calor

Pastel de chocolate y avellanas;

El Tren del Norte circulará a una velocidad de 160 a 200 kilómetros por hora

El Tren del Norte conectará Saltillo y Nuevo Laredo a través de 396 kilómetros, beneficiando a siete millones de pasajeros al año

El Tren del Norte circulará

América vs Monterrey Femenil cuartos de final en vivo: termina el primer tiempo con goleada de las águilas

Las águilas están a un paso de seguir en la pelea por el título en semifinales

América vs Monterrey Femenil cuartos

Jorge Medina, ex vocalista de Arrolladora Banda el Limón, recuerda su etapa de alcoholismo: “Meses tomando diario”

El cantante sinaloense compartió detalles inéditos sobre su etapa más difícil, marcada por adicciones y fiestas, y cómo encontró la fuerza para cambiar su vida por completo

Jorge Medina, ex vocalista de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a presunto informante de

Detienen a presunto informante de la Familia Michoacana en Edomex

Caen 5 presuntos extorsionadores de limoneros en Michoacán: pertenecen al CJNG

Investigación por homicidio lleva al aseguramiento de bultos con casi media tonelada de metanfetamina en Sonora tras cateo

La fragmentación del narco en México en el siglo XXI: de siete a 150 cárteles en 25 años

Familiares de desaparecidos por la Marina en Nuevo Laredo solicitaron una reunión con Claudia Sheinbaum

ENTRETENIMIENTO

Jorge Medina, ex vocalista de

Jorge Medina, ex vocalista de Arrolladora Banda el Limón, recuerda su etapa de alcoholismo: “Meses tomando diario”

Alexis Ayala le responde a Ninel Conde por compararlo con Nawat, agresor de Fátima Bosch, Miss Universo México

Mariana Echeverría se lanza contra ‘Cuéntamelo Ya’ por informar supuesta muerte de su hijo: “No podía esperar menos”

Por esta razón Luis Miguel fue rechazado para cantar en Bellas Artes, aunque quiso hacerlo como Juan Gabriel

El influencer Dr. Miguel Padilla quedó flechado por Karina Torres de Las Perdidas: “Cuando quiera, aquí estoy”

DEPORTES

América vs Monterrey Femenil cuartos

América vs Monterrey Femenil cuartos de final en vivo: termina el primer tiempo con goleada de las águilas

Pumas, líder en sanciones: el peor equipo en fair play del Apertura 2025

Hijo de Julio César Chávez sufre recaída y es internado en una clínica contra adicciones, así lo confirmó el exboxeador

¿Cómo quedará el México vs Suiza Sub-17 de acuerdo a la IA?

¿Quiénes ya tienen rival en los Cuartos de Final del Apertura 2025?