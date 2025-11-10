México

Procesan por tentativa de feminicidio a hombre que atacó a su madre con un machete y un tabique

Andrés “N” fue capturado por las autoridades de Colima

El hombre detenido y procesado (FGE
El hombre detenido y procesado (FGE Colima)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima informó sobre un hombre identificado como Andrés “N” que fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa contra su madre, una mujer adulta mayor.

La detención sucedió tras una agresión ocurrida el 2 de noviembre pasado en un domicilio de la colonia Volcanes, en el municipio de Colima. En dicho sitio la víctima sufrió múltiples heridas que pusieron en peligro su vida.

Según la información contenida en la carpeta de investigación de la FGE, el imputado habría atacado a su madre en repetidas ocasiones, empleando un machete y un tabique. Las lesiones provocadas durante el incidente fueron de tal gravedad que la vida de la mujer estuvo en riesgo, lo que motivó la intervención de las autoridades.

A su vez, como resultado de las diligencias realizadas, la Fiscalía de Coima solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra Andrés “N”, la cual fue ejecutada por agentes de la Policía Investigadora.

De igual manera, durante la audiencia inicial, el Juez de Control resolvió vincularlo a proceso y determinó la imposición de la prisión preventiva justificada como medida cautelar.

Fue establecido un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria. “El imputado presuntamente agredió en repetidas ocasiones a la víctima quien es una adulta mayor, utilizando un machete y un tabique”, es parte del informe del 8 de noviembre de la FGE.

Arrestan a hombre acusado de violación contra familiar

(FGE Colima)
(FGE Colima)

Por su parte, el pasado 4 de noviembre fue ejecutada una orden de aprehensión en contra de Víctor Noé “N” en Minatitlán, Colima, por su presunta implicación en el delito de violación en perjuicio de una menor de edad con la que mantiene un vínculo familiar.

La FGE informó que la investigación se inició tras la denuncia presentada por los hechos, que habrían ocurrido en un domicilio del municipio. El Ministerio Público reunió los elementos de prueba necesarios para solicitar la orden judicial, la cual fue cumplida por agentes investigadores.

Según la carpeta de investigación, el imputado habría aprovechado la relación familiar y la cercanía con la víctima para agredirla sexualmente en varias ocasiones. El detenido quedó a disposición de la autoridad jurisdiccional, que determinará su situación legal.

