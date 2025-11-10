Otra vez posponen audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, en EEUU

La audiencia presencial de Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, programada para este jueves, fue pospuesta para el 1 de diciembre, anunció la oficina de la juez Sharon Johnson Coleman.
***Informacion en desarrollo***
