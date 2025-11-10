Otra vez posponen audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, en EEUU

La audiencia presencial de Joaquín Guzmán López , hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, programada para este jueves, fue pospuesta para el 1 de diciembre , anunció la oficina de la juez Sharon Johnson Coleman .

