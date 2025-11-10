México

Monreal respalda a Sheinbaum y el nuevo Plan Michoacán

Para el presidente de la Jucopo, se trata de una “respuesta oportuna a la emergencia de seguridad” en Michoacán

Guardar

El líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, mostró su respaldo al Plan Michoacán, presentado este domingo por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Para el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se trata de una “respuesta oportuna a la emergencia de seguridad” en Michoacán, donde el crimen organizado mantiene sometidas diversas regiones con producción agrícola.

A través de sus redes sociales, el legislador zacatecano subrayó que la iniciativa se apoya en la voluntad política y la sensibilidad para escuchar a todos los sectores sociales, elementos que, a su juicio, constituyen los pilares fundamentales de la estrategia.

Monreal Ávila explicó que el plan presentado por Sheinbaum Pardo se distingue por su “visión integral” y por la inclusión de un “calendario de evaluaciones periódicas”, además de contar con un presupuesto asignado de 57 mil millones de pesos.

El diputado destacó que la estrategia está estructurada en doce ejes y comprende más de cien acciones programáticas, con la particularidad de que la participación ciudadana será clave en la verificación de su cumplimiento.

Según Monreal Ávila, estos elementos “hacen radicalmente distinto el plan de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para Michoacán”.

Esto debido a las comparativas con el plan que impelementó en esa misma entidad Enrique Peña Nieto durante su sexenio, el cual derivó en la creación de autodefensas oficiales.

Monreal también estableció un contraste entre el nuevo plan y las políticas implementadas en el pasado, al afirmar que el Plan Michoacán “contrasta con la improvisación, la demagogia y la superficialidad de los implementados durante el periodo neoliberal, que nunca atendieron de raíz el problema de la violencia y la impunidad en esa entidad federativa”.

De qué trata el nuevo Plan Michoacán

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en 2026 se asignarán 37 mil 450 millones de pesos a becas y programas para el Bienestar, con el objetivo de beneficiar a 1.5 millones de michoacanas y michoacanos.

Esta medida forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que contempla una inversión total superior a 57 mil millones de pesos y más de 100 acciones orientadas a fortalecer la seguridad y el desarrollo social en la entidad.

Durante la presentación del plan en el Patio Central de Palacio Nacional, Sheinbaum subrayó que la estrategia se basa en la premisa de que la seguridad se construye garantizando derechos fundamentales como la educación, la salud, la vivienda y el empleo digno.

“Nuestro esfuerzo, conocimiento, entrega cotidiana, es por el pueblo y para el pueblo, ese es nuestro mandato”, afirmó Sheinbaum.

La Presidenta aseguró que el Gabinete continuará reuniéndose con la sociedad y autoridades de Michoacán para dar seguimiento y fortalecer la implementación del plan.

“A todas y todos los michoacanos les decimos: No están solos, su Presidenta y todo el Gobierno de México los respalda”, expresó.

Temas Relacionados

Ricardo MonrealCámara de DiputadosPlan Michoacánmexico-noticias

Más Noticias

¿Habrá clases este lunes 10 de noviembre? La SEP responde

La reciente suspensión de actividades académicas ocurrió el pasado viernes 31 de octubre

¿Habrá clases este lunes 10

¿Cuáles son las medidas de prevención para pasar un otoño sano en la Ciudad de México?

El gobierno capitalino advierte sobre riesgos para la salud por las bajas temperaturas de la temporada

¿Cuáles son las medidas de

Por esta razón Luis Miguel fue rechazado para cantar en Bellas Artes, aunque quiso hacerlo como Juan Gabriel

Luis Miguel buscó seguir los pasos de Juan Gabriel, pero una decisión del Instituto Nacional de Bellas Artes le cerró las puertas del icónico recinto, marcando un momento clave en su carrera

Por esta razón Luis Miguel

Beca Gertrudis Bocanegra: quiénes podrán acceder al nuevo apoyo

La iniciativa busca eliminar barreras económicas para jóvenes

Beca Gertrudis Bocanegra: quiénes podrán

Mario Delgado comparecerá ante el senado: Laura Itzel Castillo revela la agenda de la Cámara Alta

La participación del secretario se llevará a cabo un mes después de su primera programación

Mario Delgado comparecerá ante el
MÁS NOTICIAS

NARCO

La fragmentación del narco en

La fragmentación del narco en México en el siglo XXI: de siete a 150 cárteles en 25 años

Familiares de desaparecidos por la Marina en Nuevo Laredo solicitaron una reunión con Claudia Sheinbaum

Procesan al Charro, jefe de plaza del CJNG ligado al Mencho

Detienen a dos con armas largas sin permiso en la Central de Abastos de Iztapalapa: se hacían pasar por policía privada

Detienen a cuñada de “El Mate”, líder de La Unión Tepito, en la CDMX: coordinaba extorsiones en la región

ENTRETENIMIENTO

El influencer Dr. Miguel Padilla

El influencer Dr. Miguel Padilla quedó flechado por Karina Torres de Las Perdidas: “Cuando quiera, aquí estoy”

¿Habrá segunda parte? Productora de ‘Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero’ lo aclara

Top 10 Prime Video México: las películas más populares del momento que se roban la atención del público

Malleza, conductora de La Granja VIP, sufre accidente automovilístico que la deja fuera del reality

Las películas más populares en Netflix México

DEPORTES

Pumas, líder en sanciones: el

Pumas, líder en sanciones: el peor equipo en fair play del Apertura 2025

Hijo de Julio César Chávez sufre recaída y es internado en una clínica contra adicciones, así lo confirmó el exboxeador

¿Cómo quedará el México vs Suiza Sub-17 de acuerdo a la IA?

¿Quiénes ya tienen rival en los Cuartos de Final del Apertura 2025?

¿Cuánto tomará la recuperación de Kevin Mier tras fractura de tibia?