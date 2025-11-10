Mario Delgado comparecerá ante el senado: Laura Itzel Castillo revela la agenda de la Cámara Alta

Mario Delgado comparecerá ante el Senado. CRÉDITO: Presidencia

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, dio a conocer a través de su cuenta oficial de X la agenda legislativa de la semana.

Destacando la comparecencia del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, como parte del análisis del informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Vamos a tener la comparecencia de Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública del Gobierno Federal. Esto en el marco del análisis del informe de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, señaló Castillo en su mensaje.

Comunicado de la presidenta de la Cámara Alta. Crédito: x. @LauraI_Castillo

La funcionaria precisó que la presencia del titular de la SEP busca dar continuidad al diálogo institucional entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como revisar los avances en materia educativa, particularmente en lo relacionado con la reconstrucción de escuelas, la implementación de los nuevos planes de estudio y las acciones de inclusión en el sistema educativo nacional.

Además de la comparecencia del secretario de Educación, la agenda de la Cámara Alta incluye la discusión del Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relacionado con la seguridad y salud en las minas, un tema que Castillo calificó como “de gran relevancia” para el sector minero y para la protección de los trabajadores.

Otro de los puntos destacados será la conmemoración del Día de la Adopción, una fecha que busca visibilizar los derechos de la niñez mexicana y fortalecer los procesos de adopción en el país.

Comparecencias reprogramadas por lluvias

La comparecencia de Mario Delgado había sido originalmente programada para el mes pasado, pero se pospuso en dos ocasiones debido a las contingencias provocadas por las fuertes lluvias en Veracruz y otros estados del país.

Mario Delgado pospuso su comparecencia debido a las escuelas afectadas por las lluvias en Veracruz. Crédito: X/@LauraI_Castillo

En su momento, Castillo informó que la suspensión se debía a que el funcionario se encontraba supervisando personalmente los daños y la atención en los planteles educativos afectados.

“Les informo que nos notificaron que la comparecencia de Mario Delgado, titular de la SEP, programada para mañana en el Senado, será reprogramada. Lo anterior debido a que se encuentra atendiendo las afectaciones en las escuelas derivadas de las fuertes lluvias en diversas regiones del país”, explicó la presidenta del Senado en un comunicado oficial.

CIUDAD DE MÉXICO, 01SEPTIEMBRE2025.- Senado discutirá del Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

La presidenta del Senado subrayó la importancia de mantener una legislación que priorice el bienestar y el desarrollo integral de los menores.

Finalmente, en la Comisión de Justicia se llevarán a cabo las comparecencias de los aspirantes a magistrados y magistradas de los tribunales electorales locales, con el propósito de avanzar en la renovación de estos órganos jurisdiccionales de cara a los próximos procesos electorales.