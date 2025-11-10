Las mejores canciones para escuchar en Apple México en cualquier momento y lugar

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lo favorito de los escuchas

1. TU SANCHO

Fuerza Regida

El sencillo más reciente de Fuerza Regida ya se vislumbra como un nuevo clásico. TU SANCHO entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

2. Cuando No Era Cantante (feat. Yung Beef)

El Bogueto

Cuando No Era Cantante (feat. Yung Beef) de El Bogueto se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, se mantiene en la segunda posición.

3. Marlboro Rojo

Fuerza Regida

Cosechar éxitos es sinónimo de Fuerza Regida. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Marlboro Rojo, debute en el tercer lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

4. ANSIEDAD

Fuerza Regida

ANSIEDAD de Fuerza Regida se mantiene en cuarto lugar.

5. HOLLYWOOD

Peso Pluma y Estevan Plazola

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Peso Pluma y Estevan Plazola. Quizás por esto es que HOLLYWOOD debuta en el ranking directamente en el quinto lugar.

6. PIÉNSALO

Junior H

PIÉNSALO se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Junior H está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

7. Por Esos Ojos

Fuerza Regida

Por Esos Ojos de Fuerza Regida es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la séptima posición.

8. EXCESOS

Fuerza Regida

Lo más nuevo de Fuerza Regida, EXCESOS, entra directamente al octavo puesto de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

9. La Perla

ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia

Con una diferencia positiva de 2, el más reciente exitazo de ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición novena. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

10. gervonta

Peso Pluma

gervonta de Peso Pluma se ubica en el décimo lugar. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music aporta más del 6% de ingresos a la empresa

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Joshua Roberts)

La plataforma continúa consolidándose como uno de los servicios de streaming más importantes del mercado internacional. Durante 2024, por ejemplo, llegó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un alza de 8,4 millones con respecto al año anterior, una tendencia ascendente que refleja la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ganancias que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.