México

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana en vivo hoy 10 de noviembre

Ya sea en auto o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Guardar
La frontera de México y
La frontera de México y Estados Unidos es la más transitada del mundo, así como una de las más vigiladas (Infobae Imagen Ilustrativa)

La garita de San Ysidro es considerada la más transitada del planeta y es una de las tres principales que se encuentran en Tijuana, Baja California y dan acceso a San Diego, California, en Estados Unidos.

Esto implica que las personas que intentan pasar a territorio estadounidense por este método tengan en cuenta el tiempo que eso conlleva, ya sea al hacerlo andando o con un carro.

Es por eso que aquí te dejamos el estado de la garita de San Ysidro, pero también la de Otay Mesa y la de Chaparral y averigua cuántos minutos tardar en cruzarlas la mañana de este lunes 10 de noviembre.

En vivo: cómo está la línea en Tijuana

Revisa en tiempo real
Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)

Garita San Ysidro

Tiempo de espera por automóvil:

General

5 líneas abiertas

46 minutos

Sentri

10 líneas abiertas

34 minutos

ReadyLane

13 líneas abiertas

58 minutos

Tiempo de espera caminando:

General

21 líneas abiertas

24 minutos

ReadyLane

1 línea abierta

8 minutos

Garita Otay Mesa

Tiempo de espera por automóvil:

General

2 líneas abiertas

48 minutos

Sentri

3 líneas abiertas

40 minutos

ReadyLane

5 líneas abiertas

1:40 horas

Tiempo de espera caminando:

General

6 líneas abiertas

1:01 horas

Garita Chaparral

Tiempo de espera caminando:

General

4 líneas abiertas

39 minutos

ReadyLane

1 línea abierta

8 minutos

Los horarios de las garitas de Tijuana

El cruce de Tijuana
El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)

Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.

Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:

Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.

En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.

En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.

Temas Relacionados

GaritasTijuanaBaja Californiamexico-noticiasnoticias

Más Noticias

Arranca la preventa de boletos para el Gran Premio de México F1 2026

A partir de este año, los aficionados cuentan con la oportunidad de adquirir un derecho de compra que les garantice su asiento para las carreras del 2027 y 2028

Arranca la preventa de boletos

Detienen a un hombre que golpeó a su madre con un martillo en Iztapalapa, CDMX

La intervención de los servicios de emergencia permitió resguardar a la afectada y activar protocolos de apoyo psicológico y legal

Detienen a un hombre que

Apertura del índice de referencia de la Bolsa Mexicana de Valores este 9 de noviembre

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Apertura del índice de referencia

“No pactes con el crimen, cuídate mucho”: el consejo del priista Rubén Moreira a Carlos Manzo semanas antes de su asesinato

A través de un video se muestra una reunión entre el legislador tricolor y el alcalde de Uruapan, asesinado el 1 de noviembre; Moreira advierte sobre los riesgos de enfrentar al crimen organizado y recomienda a Manzo reforzar su seguridad

“No pactes con el crimen,

Sheinbaum descarta que la violencia afuera de estadios afecte en la Copa Mundial 2026: “Son casos distintos”

Tras recientes hechos violentos ocurridos después de distintos partidos, la mandataria señaló que no hubo un patrón en particular

Sheinbaum descarta que la violencia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vicente Fox respalda a los

Vicente Fox respalda a los aguacateros en Uruapan ante amenaza del narco: “Me cala que estén destruyendo una industria”

Fiscalía de Jalisco desarticula célula criminal que extorsionaba a empresas transportistas en El Salto| Video

Quién era La Chucky, la sicaria del Cártel del Golfo que fue abatida en Reynosa

Detienen al director de la policía municipal de Jalapa, Tabasco, por nexos con La Barredora

‘Don Neto’, exlíder del Cártel de Guadalajara, exige al gobierno la devolución de su dinero

ENTRETENIMIENTO

Reportan que la casa de

Reportan que la casa de la actriz Vanessa Guzmán habría sido baleada mientras se encontraba su hijo adentro

Escándalo en Miss Universo México: acusan de violencia al director tras presunto arresto en Tailandia

La Granja VIP en vivo: tras abandono de Lola Cortés y salida de Jawy el reality está en crisis

Critican a Lola Cortés tras dejar La Granja VIP por salud mental: “Eso le hizo Yuridia y Jolette en La Academia”

Anahí y Maribel Guardia recuerdan a Julián Figueroa en ‘¿Quién es la Máscara?’: “Andaba en el foro de bebé”

DEPORTES

Arranca la preventa de boletos

Arranca la preventa de boletos para el Gran Premio de México F1 2026

Así quedó la tabla general, la liguilla y el play in tras la última jornada de la Liga MX

Cruz Azul buscaría inhabilitación de Adalberto Carrasquilla tras polémica falta contra Kevin Mier

Calendario NBA: fechas, horarios y dónde ver los duelos de hoy 10 de noviembre

Cómo se jugará el Play In del Apertura 2025 de la Liga MX