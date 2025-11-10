Apertura del índice de referencia de la Bolsa Mexicana de Valores este 9 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el índice mexicano, que empieza la jornada en los mercados del domingo 9 de noviembre con una variación del 0%, hasta los 63.376,13 puntos, tras la apertura. En relación a las variaciones de este día respecto de días previos, el selectivo encadena dos fechas sucesivas sin marcar una tendencia clara.

Teniendo en cuenta la última semana, el índice mexicano S&P/BMV IPC marca un incremento 1,58% y en términos interanuales aún conserva un ascenso del 19,99%. El índice BMV se sitúa un 0% por debajo de su máximo del presente año (63.378,51 puntos) y un 29,45% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (48.957,24 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica observar sus modificaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice crece 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.