Alberto del Río amaga con llevar a Alfredo Adame a los tribunales y eleva la tensión en La Granja VIP

El luchador profesional pidió a su esposa hacerse cargo del proceso

Adame expuso en el reality
Adame expuso en el reality un episodio de presunta violencia doméstica por el que Alberto del Río fue detenido en EEUU. (La Granja VIP, X)

La animadversión mutua entre Alberto del Río y Alfredo Adame no terminará con su participación en el reality La Granja VIP.

La noche del domingo, luego de obtener los votos necesarios para mantenerse en la competencia, ‘El Patrón’ dio una serie de indicaciones a su esposa, Mary Carmen Rodríguez, que fueron interpretadas por usuarios de redes sociales como una potencial demanda contra el ‘Golden Boy’.

En días previos, Del Río reclamó a Adame haber expuesto un episodio de presunta violencia doméstica en el que se vio involucrado en 2020. En ese entonces, Alberto del Río fue detenido por autoridades estadounidenses acusado de violentar a su expareja, Reyna Quintero.

El caso llegó a los tribunales; sin embargo, no existe registro de una sentencia. Quintero, a través de redes sociales, ofreció un disculpa a su expareja y familiares, lo que supuso un posible acuerdo extrajudicial con el luchador.

En X, las expresiones de
En X, las expresiones de Alberto del Río generaron polémica. (Captura de pantalla, X)

“Contacta al Chato”

Aunque Alberto del Río y Alfredo Adame tuvieron una conversación en la que reconocieron que ambos se extralimitaron, el luchador envió un mensaje a su esposa.

“Amor, si está viendo esto, tú me entiendes. Contacta a El Chato, Óscar... Sabes a qué me refiero. Y después que contacte para saber qué hacer aquí y en México”, indicó Del Río.

Sus palabras no pasaron desapercibidas para usuarios en X —antes Twitter— que siguen la transmisión en vivo. Para la mayoría, claramente Del Río anticipaba acciones legales contra Adame por difamación.

Otros, especularon sobre un posible acuerdo con el programa de TV Azteca para definir la salida anticipada del Alberto del Río, quien es anunciado en eventos de lucha libre a finales de noviembre.

La disputa entre Alberto del Río y Alfredo Adame fue uno de los acontecimientos que enmarcaron la cuarta eliminación de La Granja VIP.

A través de un live
A través de un live en redes sociales, la esposa de Alberto del Río repudió las acusaciones de Adame. (Captura de pantalla TikTok)

Abandono, polémica y acusaciones de fraude

La disputa entre Alberto del Río y Alfredo Adame fue uno de los acontecimientos que enmarcaron la cuarta eliminación de La Granja VIP. Lolita Cortés, quien registró 9 millones de votos, decidió abandonar por decisión propia el proyecto.

Cortés, una de las favoritas para llegar a la final, tomó la decisión por salud mental. Al ser cuestionada por Adal Ramones, la cantante explicó que el encierro le detonó varios ataques de ansiedad, trastorno que le fue diagnosticado años antes.

Jawy, quien entró a la placa de nominados el viernes, fue el cuarto eliminado de la temporada a pesar del apoyo que tuvo del matutino Venga la Alegría.

El respaldo del matutino a Jawy derivó en cuestionamientos contra La Granja VIP. Usuarios sostuvieron que llamado al voto de un programa al interior de la cadena establecía condiciones desiguales para el resto de los nominados.

No obstante, Jawy no pudo revertir la tendencia que tenía Manola Díez, cuyo lugar ocupó tras la traición de Eleazar Gómez.

